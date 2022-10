L’entraîneur-chef de l’équipe féminine d’Angleterre, Sarina Wiegman, confirme les négociations contractuelles : “Nous avons eu de bonnes conversations” | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef des femmes d’Angleterre, Sarina Wiegman, a déclaré qu’elle n’avait pas signé de nouveau contrat, mais qu’elle avait eu de bonnes conversations avec la FA au sujet de son avenir.

Wiegman a mené l’Angleterre à la gloire de l’Euro – après avoir remporté le précédent versement dans son dernier poste en charge des Pays-Bas – et des rapports avaient suggéré qu’il y avait déjà un accord sur de nouvelles conditions.

Mais elle a cherché à verser de l’eau froide sur ces affirmations tout en parlant positivement de sa relation avec l’équipe et la FA.

“J’ai déjà un contrat jusqu’en 2025 et nous avons eu de bonnes conversations”, a déclaré Wiegman avant le match amical de mardi contre la République tchèque à Brighton.

“Je me sens très apprécié, nous sommes bien placés. Mais le football peut aller très vite, nous avons encore quelques tournois ensemble jusqu’à ce moment-là, donc c’est très confortable pour le moment.

“Nous sommes tous heureux – je suis heureux, l’équipe est heureuse, la FA est heureuse – et j’espère juste que nous continuerons comme ça.”

L’Angleterre est-elle la meilleure au monde ?

Image:

Georgia Stanway – qui ne jouera pas mardi soir a remis l’Angleterre devant depuis le point de penalty contre les États-Unis





L’Angleterre occupe actuellement la quatrième place du classement mondial, mais a battu les trois équipes devant elle – les États-Unis (1), l’Allemagne (2) et la Suède (3) – depuis le début de l’été après la victoire 2-1 de vendredi sur les Américains. à Wembley.

Wiegman dit que l’Angleterre a plus à prouver avant de pouvoir prétendre être la meilleure et a souligné que la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été serait le test décisif de leur qualité.

“Il nous reste 10 mois, nous sommes dans une bonne position, je pense que nous nous améliorons et nous devons faire pour faire vraiment bien à la Coupe du monde”, a déclaré Wiegman.

“Nous améliorons notre jeu tout le temps, je pense que nous avons également construit une certaine confiance aux Euros.

“Cela aide aussi quand vous battez les États-Unis, nous avons vu de bonnes choses mais nous avons également vu des choses que nous devons améliorer, ce qui est également très excitant.”

Bronze : la 100e sélection est un exploit incroyable

Image:

Lucy Bronze va faire sa 100e sélection contre la République tchèque





L’Anglaise Lucy Bronze remportera sa 100e sélection contre la République tchèque mardi soir à Brighton, a confirmé Wiegman.

L’arrière latéral de Barcelone, cependant, prend les choses en main et a déclaré: “Je suppose que je ne suis pas si sentimental”.

“C’est évidemment une énorme réussite, mais encore une fois, je pense que c’est comme n’importe quelle réussite que j’ai eue dans ma carrière, et je repenserai à ma retraite et je penserai:” Oh, c’était incroyable “”, a déclaré le trentenaire.

“Une fois que j’aurai 100, je voudrai 101, 102 et continuer. Ce sera une belle occasion et un bon point de repère à atteindre, mais ce n’est pas quelque chose que lorsque j’ai commencé à jouer pour l’Angleterre, j’avais cet objectif de 100 capsules.

“L’avoir fait est assez incroyable, je pense que je suis le premier et le seul de ma génération, donc c’est assez spécial pour moi.”

Elle a ajouté: “Mon frère vient à Brighton depuis Sheffield avec sa famille parce qu’avant l’Euro, j’étais un peu malade et j’ai raté le match contre la Suisse.

“Ma nièce – sa fille – m’a rendu malade, alors maintenant il dit : ‘Nous devons venir jusqu’à Brighton pour regarder ta 100e sélection parce que ça aurait dû être à Wembley, parce que nous t’avons rendu malade avant l’Euro’, alors j’étais comme ‘OK’.”