L’entraîneur-chef de l’équipe Brentford B, Neil MacFarlane, explique pourquoi la décision d’académie du club travaille pour eux | Actualités du football

Lorsque Mads Roerslev est arrivé pour la première fois à Brentford en provenance du FC Copenhague à l’automne 2019, le jeune défenseur n’était pas tout à fait prêt pour le défi immédiat du championnat.

Heureusement, Brentford avait le plan parfait pour le préparer à ce qui allait arriver. Le Danois s’est d’abord associé à son équipe de l’équipe B – le groupe mis en place lorsque ce club innovant a pris la décision audacieuse de restructurer son académie traditionnelle il y a cinq saisons.

« Lorsque Mads est entré dans le bâtiment, il s’agissait de reconnaître ce qui lui manquait », a déclaré l’entraîneur-chef de l’équipe B, Neil MacFarlane. Sky Sports. « Je sentais que c’était de la confiance, alors nous nous sommes assurés qu’il y croyait. Maintenant, il se débrouille bien dans l’équipe première. C’est toute la stratégie. »

Roerslev a débuté contre Bournemouth lors du match aller de la demi-finale des barrages de Brentford lundi soir et espère également participer au match retour samedi. Son histoire n’est pas unique dans ce club. Cette saison seulement, il y a eu six débutants de l’équipe B.

Image:

Mads Roerslev défie David Brooks lors de la demi-finale aller des barrages



« Ce n’est pas facile de rejoindre une équipe qui se porte si bien, mais cette année a été vraiment fructueuse pour l’équipe B », déclare MacFarlane, l’ancien assistant-manager de Coventry City.

« L’un des principaux exemples doit être Fin Stevens. Il jouait pour Worthing et nous l’avons amené dans la stratégie à 17 ans, nous l’avons entraîné sans relâche, l’avons poussé. Il a commencé à avoir plus de séances d’entraînement avec la première équipe, a joué dans la FA Coupe.

« Puis il est venu contre Preston en championnat. Il a eu une année incroyable. Cela montre juste que la voie est là pour ce jeune joueur venant de Worthing. »

Stevens a rejoint hors de la Ligue, mais avant cela, il avait été libéré par l’académie d’Arsenal à 16 ans – une ironie étant donné que le changement de cap de Brentford est en partie dû au départ de Ian Poveda pour Manchester City pour une somme modique à ce même âge. .

«Nous avons inversé le rôle», déclare MacFarlane. « Nous prenons des joueurs qui n’ont pas tout à fait réussi dans d’autres clubs et essayons de les polir. Ce club a pris la décision de se retirer de l’académie et cela fonctionne vraiment. Le nombre de débuts, les performances.

« Il est important de n’avoir que les deux équipes. Les joueurs savent qu’il y a un chemin ici. Nous avons 40 joueurs tous dans un même environnement avec le même objectif d’améliorer la première équipe. Dans d’autres clubs, il pourrait y avoir 80 joueurs et aucun chemin.

« Les joueurs sentent l’opportunité et c’est important lorsque vous vendez l’idée aux joueurs. Peu importe à quel point je joue ce rôle, si les joueurs ne sentent pas le chemin, c’est plus difficile. Ils doivent ressentir cela. C’est ce qui les anime. «

Image:

Cengiz Under de Leicester repousse Fin Stevens de Brentford lors d’un match nul en FA Cup



Brentford n’est pas lié au programme de jeux standard des autres clubs des niveaux supérieurs du football anglais. Ils jouent toujours contre l’opposition des moins de 23 ans, remportant des victoires sur Arsenal et Chelsea, mais l’équipe B mélange les choses. La saison dernière, il y a eu des tournées au Portugal et à Chypre.

Alors que les voyages à l’étranger ont été réduits en raison de la pandémie, Brentford a comblé les lacunes de son calendrier avec plus de matches contre des adversaires non-ligue.

«Cela nous donne cette variété dans notre programme de matchs. Je regarde beaucoup de football des moins de 23 ans et chaque match devient pur. Lorsque nous incluons des matchs contre Bromley, Aldershot et Maidenhead, les garçons sont invités à traiter différents aspects tactiques. Les bases du football .

« Nous nous assurons de tester les joueurs. Notre âge moyen est peut-être de 18 ans, le leur est de 24 ou 25 ans. Vous vous faites tester contre des hommes, de différentes manières par rapport au football des moins de 23 ans. Nous avons joué contre la première équipe de Charlton, la première de Wimbledon. Nous obtenons beaucoup de variété.

« Nous pouvons être flexibles avec cela parce que nous ne sommes pas dans une ligue afin que nous puissions choisir les meilleurs matches pour le développement des joueurs. Pouvez-vous gagner le premier contact? Le deuxième contact? Pouvez-vous être compétitif dans vos duels et gérer cela un instant d’une pièce de théâtre?

«Ils obtiennent cet équilibre qui est vraiment important.

« Je pense que ça marche. »

Les antécédents de MacFarlane sont révélateurs.

Il avait sept ans d’expérience comme entraîneur de joueurs seniors en tant que directeur adjoint de l’ancien coéquipier de Hearts Steven Pressley à Falkirk, Coventry, Fleetwood et même avec Pafos à Chypre. Son rôle le plus récent était celui de directeur de Kidderminster Harriers.

Pour l’Ecossais, l’attrait de Brentford était la stabilité de la structure et la possibilité de travailler avec de jeunes joueurs talentueux.

Pour Brentford, une partie de l’attrait de MacFarlane était que même s’il voulait travailler avec des jeunes, il a apporté une mentalité de première équipe au rôle. « Je les traite comme des joueurs de la première équipe », dit-il.

« J’ai des demandes. Je les pousse sans relâche pour leur bien. Je suis un entraîneur vraiment intense mais je suis aussi empathique, surtout cette année de toutes les années, au cours de laquelle le club a été magnifique en soutenant tout le monde pendant la pandémie.

« Vous devez préparer les joueurs pour le jeu. Des séances d’entraînement intenses pour s’assurer qu’ils sont mentalement et physiquement préparés. Nous les poussons à leurs limites. Cela peut sembler être l’essentiel, mais je ne crois pas que quiconque puisse réaliser son véritable potentiel tant qu’il sont à une forme optimale.

« Les jeunes joueurs veulent être poussés. »

Le succès du projet dépend de la proximité de la relation avec le groupe de la première équipe et, pour MacFarlane, de cette relation avec l’entraîneur-chef Thomas Frank.

« Thomas est fantastique. D’abord et avant tout, c’est une personne incroyable, un bon être humain. Il est formidable avec le groupe et ce qu’il a fait au club de football a été tout simplement sensationnel. Il a été bon avec moi. Là-bas. est un dialogue constant.

«Tout est aligné, tout est uni.

« Le chemin est là pour tout le monde. »

Image:

MacFarlane a supervisé le match nul du troisième tour de la FA Cup contre Middlesbrough



Rien n’a illustré cela plus clairement que ce qui s’est passé lorsque Frank a été testé positif au coronavirus à la veille du match de troisième tour de la FA Cup de Brentford contre Middlesbrough. MacFarlane, son équipe B et de nombreux joueurs se sont mobilisés et ont dûment remporté le match.

« J’étais plus heureux pour le staff que pour moi d’avoir cette expérience. C’était un bon moment car certains des joueurs de l’équipe B faisaient leurs débuts en équipe première ce jour-là. »

Surtout, cela ressemblait toujours à une équipe de Brentford.

« Le style de jeu est de toute façon très aligné », ajoute-t-il.

« L’équipe de recrutement ici fait un travail fantastique et veille à ce que le même effort soit consacré au recrutement de joueurs pour l’équipe B en tant que première équipe.

« Nous voulons jouer de la même manière, donc nous construisons de l’arrière, à travers les mêmes phases. Ils savaient que j’étais un entraîneur de haute presse, mais nous sommes adaptables aussi. Nous devons trouver un moyen d’obtenir les meilleurs joueurs. dans l’équipe, cela devrait toujours être le cas.

«Quand je suis arrivé, la première équipe jouait 3-4-3 puis est retournée à 4-3-3. Nous jouions 4-3-3 parce que nous n’avions que deux défenseurs centraux, mais maintenant nous en avons trois, nous jouons 3 -5-2, dans lequel la première équipe a roulé, et nous pouvons également jouer 3-4-3.

«Les modifications apportées au système aident les joueurs à se développer.

«Les principes demeurent mais il faut être flexible car l’équipe B n’est jamais la même semaine après semaine. Notre travail est de compléter l’équipe première, donc Charlie Goode est descendu et a joué un match pour nous. Il s’agit de s’assurer qu’ils sont prêts. quand Thomas en a besoin. «

Les circonstances dictent que Brentford doit évoluer. Le Brexit rend plus difficile leur recrutement intelligent à l’étranger, mais ils sont convaincus que le marché britannique peut être exploité. « Ce qui est plaisant de parler aux joueurs, c’est qu’ils veulent tous venir à nous. »

La promotion en Premier League changerait également le travail, mais c’est ce vers quoi Brentford se prépare – littéralement, dans le cas de leur nouveau stade – depuis un certain temps maintenant.

«C’est le rêve, la prochaine étape», déclare MacFarlane. « Que ce soit cette année ou l’année prochaine, je suis convaincu que cela se produira à un moment donné en raison de la structure du club. »

Cette structure signifie que lorsque Brentford a besoin de son prochain joueur, ils savent que la première place à regarder n’est pas le marché, mais leur propre équipe B, convaincue qu’il sera prêt.