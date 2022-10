L’entraîneur-chef de Leeds, Jesse Marsch, est convaincu qu’il veut rester à long terme après la défaite de Fulham qui prolonge la course sans victoire | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef de Leeds, Jesse Marsch, a défendu avec passion ses références après que son équipe ait été battue 3-2 par Fulham, insistant sur le fait qu’il resterait à Elland Road pour le “long terme”.

Marsch a maintenant vu son équipe disputer huit matches sans victoire en Premier League – et la défaite de dimanche à domicile contre le nouveau promu Fulham, après avoir pris la tête, a fait tomber Leeds dans la zone de relégation.

Des huées ont sonné autour d’Elland Road à plein temps, mélangées à des chants de “Qu’est-ce qui se passe?” et “Sack the board”, mais Marsch a juré de continuer à Leeds malgré la pression intense sur lui et Sky Sports Nouvelles comprend que Leeds n’a pas l’intention de changer d’entraîneur-chef dans l’immédiat.

“Je comprends leur frustration – nous sommes tous dans ce bateau”, a déclaré l’Américain interrogé sur les huées.

“Je suis responsable de rendre cette équipe meilleure. Je vais travailler sans relâche pour essayer de les aider à gagner leur confiance, à trouver des solutions, à leur faire confiance, à les défier, à rester forts et à continuer à pousser. Mais je accepter la responsabilité, nous devons faire mieux.”

Interrogé sur des questions concernant son avenir, Marsch a répondu: “Je suis ici pour le long terme. J’aime ce club, j’investis tout ce que j’ai pour essayer de nous rendre meilleurs.

“Nous avons toujours su que la ligue est incroyablement difficile – nous n’avons jamais rien pris pour acquis, même en restant debout l’année dernière. Nous allons utiliser notre mentalité et notre engagement – même aujourd’hui, nous avons poussé jusqu’au bout – et nous allons utiliser ce caractère que nous avons dans le groupe et trouver des moyens de nous améliorer.”

Image:

Marsch est sous pression à Leeds après une nouvelle défaite





Marsch déplore une perte “douloureuse et inacceptable”

Leeds a pris les devants à Elland Road grâce à la tête de Rodrigo, mais Fulham a répondu à peine six minutes plus tard de la même manière, Aleksandar Mitrovic hochant la tête au niveau des Londoniens de l’ouest depuis un corner.

L’équipe de Marsch a eu plusieurs occasions de reprendre la tête grâce à Brenden Aaronson, Rodrigo et le remplaçant Patrick Bamford, mais c’est Fulham qui a complété le revirement via la tête de Bobby Decordova-Reid avec un peu moins de 20 minutes à faire.

Image:

Willian célèbre après avoir marqué le troisième but de Fulham contre Leeds





Willian a fait 3-1 10 minutes plus tard, ce qui a conduit les fans de Leeds à exprimer publiquement leur frustration ou à se diriger vers les sorties, malgré le fait que Crysencio Summerville en ait retiré un pour l’équipe locale dans le temps d’arrêt.

“Je ne pense pas que nos fans veuillent entendre beaucoup d’analyses tactiques en ce moment”, a déclaré Marsch en essayant d’expliquer le résultat. “Nous avons eu un bon début de match et vous vous sentez après le but, nous commencerions à prendre le contrôle des choses.

“Mais nous trouvons des moyens de nous faire du mal et d’abandonner des buts d’une manière que nous ne pensons pas devoir être – et nous équilibrons les matchs.

Samedi 29 octobre 19h30



Coup d’envoi 19h45





“En deuxième mi-temps, à 1-1, vous pouvez voir que notre confiance est au plus haut et ensuite nous avons donné le match.

“Nous sommes très fiers de défendre sur coups de pied arrêtés. C’est deux corners et une remise en jeu et nous ne défendons pas assez bien et nous ne sommes pas prêts pour ces moments. C’est douloureux et inacceptable.”

Marsch vraiment contre ça à Leeds

Analyse de Sam Blitz de Sky Sports :

Quatre défaites consécutives pour Leeds et aucune victoire en huit sous Jesse Marsch. Les fans huent, les joueurs manquent de confiance et les buts arrivent du mauvais côté. À quel point cela peut-il s’aggraver ?

Eh bien, jetez un œil à la liste des rencontres de Leeds et cela pourrait être beaucoup. Le prochain à leur ordre du jour est Liverpool le week-end prochain, puis Bournemouth à domicile la semaine suivante. De chaque côté de la pause de la Coupe du monde se trouvent Tottenham et Manchester City.

Image:

Rodrigo montre sa frustration lors de la défaite de Leeds contre Fulham





Vous avez du mal à voir d’où viennent les points, d’autant plus que Bournemouth à domicile contiendra beaucoup de pression.

Lors de leurs quatre derniers matchs, Leeds a réalisé différents niveaux de performance – mais il existe un dénominateur commun.

L’équipe de Marsch aurait dû être 3-0 contre Crystal Palace mais a perdu son avance. Leeds a été malheureux contre Arsenal mais a offert aux Gunners leur vainqueur. À Leicester, ils ont été abjects mais ont littéralement mis des buts dans leur propre filet, et Leeds était si ouvert que Fulham aurait pu quitter Elland Road avec une poignée de buts.

Il semble que peu importe ce que fait Leeds maintenant, ils ne peuvent s’empêcher de concéder par leurs propres moyens. Once et Marsch peuvent se cacher derrière une erreur individuelle. Quatre matchs de suite ? C’est plus qu’une coïncidence.

Une défense qui fuit était l’histoire de la bande derrière le limogeage de Marcelo Bielsa – et son successeur semble se diriger vers une voie similaire.