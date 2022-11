L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, pense que la Nouvelle-Zélande est là pour la prise et n’a pas d’aura | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, est optimiste quant à ses chances contre la Nouvelle-Zélande à Twickenham samedi et affirme qu’ils sont les adversaires de référence du rugby international.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, est optimiste quant à ses chances contre la Nouvelle-Zélande à Twickenham samedi et affirme qu’ils sont les adversaires de référence du rugby international.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, pense que la Nouvelle-Zélande est “là pour la prise” et que les All Blacks n’ont pas d’aura.

L’Angleterre de Jones s’épuisera devant une foule à guichets fermés au stade de Twickenham samedi et visera à reproduire la performance gagnante qu’elle a livrée contre la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde de rugby en 2019.

Les All Blacks arrivent à Londres après une rencontre tendue avec l’Écosse le week-end dernier, où une équipe différente de celle qui a cliniquement éliminé le Pays de Galles plus tôt cet automne, est revenue par derrière pour s’imposer 31-23 à Murrayfield.

Jones a clairement indiqué après la victoire de l’Angleterre sur le Japon samedi dernier que son équipe “poursuivrait” la Nouvelle-Zélande et a réitéré ce sentiment le jour de l’annonce de l’équipe.

“La Nouvelle-Zélande est toujours là pour la prise”, a-t-il déclaré. « Sinon, pourquoi allez-vous jouer contre eux s’ils ne sont pas là pour être pris ?

“Je pense qu’ils ont remarquablement bien réussi à revenir d’où ils étaient. Je me souviens les avoir vus se faire battre de manière très concluante par l’Afrique du Sud (dans le championnat de rugby). Ils sont revenus la semaine suivante, ont superbement joué pour gagner et sont passés à gagner le championnat de rugby. Quel exploit fantastique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jones est satisfait des préparatifs de son équipe et loue les 100 sélections du capitaine Owen Farrell Jones est satisfait des préparatifs de son équipe et loue les 100 sélections du capitaine Owen Farrell

“La Nouvelle-Zélande a remporté cinq ou six victoires d’affilée maintenant, c’est une équipe qui se redéveloppe”, a poursuivi Jones.

“Ils ont eu certains de leurs joueurs plus âgés blessés mais ils ont maintenant Brodie Retallick et Sam Whitelock, (Ardie) Savea est à son meilleur, donc ils ont une excellente combinaison de joueurs et je suis sûr qu’ils sont seront à leur meilleur samedi.”

C’est le match de référence de l’année pour l’Angleterre face à la Nouvelle-Zélande. Vous en apprenez beaucoup sur vous-mêmes en tant qu’équipe, vous découvrez où vous en êtes par rapport au monde et nous en sommes tous excités. Eddie Jones

Avec le succès que les All Blacks de Nouvelle-Zélande ont remporté dans le sport, le sujet de l’équipe ayant une «aura» à leur sujet est souvent discuté. Jones est clair sur sa position à ce sujet.

“Eh bien, pour moi, ils n’ont jamais eu d’aura. Pour moi, comme je l’ai dit, ils sont toujours là pour la prise. J’aime toujours entraîner contre la Nouvelle-Zélande parce que vous entraînez contre la meilleure équipe et vous voulez jouer contre le meilleur », a noté Jones.

“Donc, pour moi, ils n’ont jamais eu d’aura, ils ont eu beaucoup de pouvoir et de nombreuses façons d’intimider les équipes et nous devons nous assurer de ne pas être intimidés samedi.”

Angleterre : 15. Freddie Steward, 14. Jack Nowell, 13. Manu Tuilagi, 12. Owen Farrell (capitaine), 11. Jonny May, 10. Marcus Smith, 9. Jack van Poortvliet, 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan -Dickie, 3. Kyle Sinckler, 4. Maro Itoje, 5. Jonny Hill, 6. Sam Simmonds, 7. Tom Curry, 8. Billy Vunipola.Remplacements : 16. Jamie George, 17. Mako Vunipoa, 18. Will Stuart, 19. David Ribbans, 20. Jack Willis, 21. Ben Youngs, 22. Guy Porter, 23. Henry Slade.

Owen Farrell mènera l’Angleterre samedi et le match marque sa 100e sélection internationale.

“Owen améliore chaque équipe dans laquelle il joue”, a déclaré Jones à propos de son capitaine. “Il est toujours motivé pour que l’équipe soit à son meilleur. À chaque séance d’entraînement, il est intransigeant sur les normes et je ne l’ai jamais vu reculer devant cela.

“Il n’y a aucune raison pour qu’il ne continue pas à s’améliorer en tant que joueur. Il a eu une série de blessures cette année, il est revenu et nous lui avons demandé de jouer trois tests à son meilleur en Australie. Il l’a fait.”

Jack van Poortvliet sera titulaire pour l’Angleterre en demi de mêlée

Jones a décidé de lancer Jack van Poortvliet au poste de demi de mêlée avec Ben Youngs, qui possède 119 sélections, étant nommé sur le banc.

“Avoir ces deux gars est fantastique pour l’équipe. Benny jouera probablement dans les 20 dernières minutes du match et c’est à ce moment-là que vous gagnez ou perdez le match contre la Nouvelle-Zélande.

“Tout cela fait partie de sa progression (de Jack). Parfois, nous le poussons vers l’avant et parfois nous le tirons en arrière, nous essayons simplement d’obtenir le bon équilibre.

“C’est comme quand vous avez un cheval de course, vous ne le courez pas pendant sept week-ends d’affilée, si vous voulez qu’il soit à son meilleur pour la Cheltenham Gold Cup, parfois vous le sortez et parfois vous le retirez.

Il y a des changements dans la ligne arrière de l’Angleterre par rapport à celle qui a affronté le Japon. Sam Simmonds débutera au flanc aveugle et le maillot n ° 8 huit sera porté par Billy Vunipola. Tom Curry reste au flanc aveugle et Maro Itoje revient au deuxième rang.

“La compétition contre la Nouvelle-Zélande lors de la panne est énorme”, a déclaré Jones.

“Ils ont (Ardie) Savea et Dalton Papali’i, qui sont au sommet de leur art, puis Scott Barrett à six ans leur donne un peu de volume autour de la panne. Nous avons juste senti que nous avions besoin d’un peu plus de vitesse cette semaine .”

Angleterre: 15. Freddie Steward, 14. Jack Nowell, 13. Manu Tuilagi, 12. Owen Farrell (capitaine), 11. Jonny May, 10. Marcus Smith, 9. Jack van Poortvliet, 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie , 3. Kyle Sinckler, 4. Maro Itoje, 5. Jonny Hill, 6. Sam Simmonds, 7. Tom Curry, 8. Billy Vunipola.

Remplaçants: 16. Jamie George, 17. Mako Vunipoa, 18. Will Stuart, 19. David Ribbans, 20. Jack Willis, 21. Ben Youngs, 22. Guy Porter, 23. Henry Slade.

Nouvelle-Zélande: 15. Beauden Barrett, 14. Mark Telea, 13. Rieko Ioane, 12. Jordie Barrett, 11. Caleb Clarke, 10. Richie Mo’unga, 1. Ethan de Groot, 2. Codie Taylor, 3. Tyrel Lomax, 4. Brodie Retallick, 5. Samuel Whitelock (capitaine), 6. Scott Barrett, 7. Dalton Papali’i, 8. Ardie Savea.

Remplaçants: 16. Samisoni Taukei’aho, 17. George Bower, 18. Nepo Laulala, 19. Shannon Frizell, 20. Hoskins Sotutu, 21. TJ Perenara, 22. David Havili, 23. Anton Lienert-Brown.