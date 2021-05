L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Chris Silverwood, va s’absenter de la série ODI contre le Pakistan et le Sri Lanka | Nouvelles de cricket

Chris Silverwood manquera la série ODI de l’Angleterre contre le Sri Lanka et le Pakistan cet été

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Chris Silverwood, a déclaré qu’il passera les rênes à l’équipe internationale d’un jour cet été pour s’assurer de faire une pause dans une année encombrée.

Silverwood manquera les matchs ODI à domicile de l’Angleterre contre le Sri Lanka et le Pakistan de fin juin à mi-juillet, ses assistants Paul Collingwood et Graham Thorpe prenant en charge l’équipe pour une série chacun.

Ayant fait partie des tournées de l’Angleterre au Sri Lanka et en Inde plus tôt cette année, Silverwood a déclaré qu’il était important de garder le personnel des coulisses « aussi frais que possible ».

« Ce n’est pas juste pour les joueurs si j’opère à moins de 100 pour cent et ce n’est pas juste pour moi non plus », a déclaré Silverwood aux médias britanniques.

« Thorpey en fera un et Colly fera l’autre et je l’utiliserai comme pause pour me rafraîchir et me préparer pour ce qui nous attend. »

L’Angleterre a déjà adopté une politique de repos et de rotation pour que ses joueurs s’attaquent à un programme sans cesse chargé.

Après avoir accueilli sept tests ainsi que les 12 internationaux de ballon blanc, l’Angleterre doit effectuer une tournée au Pakistan et au Bangladesh avant la Coupe du monde T20 prévue en octobre.

L’équipe de test de Joe Root devra ensuite faire face à un voyage pour la série Ashes contre l’Australie, suivie d’une tournée dans les Caraïbes au début de l’année prochaine.

Silverwood ne sait pas encore s’il fera une pause pendant cette période.

Joe Root dirigera l’Angleterre dans une série à l’extérieur des cendres à la fin de l’année (crédit photo – BCCI)

« Je ne vais pas nier que ce n’est pas facile pour moi », a-t-il déclaré en quittant son travail. « De toute évidence, je suis totalement d’accord avec ce que nous faisons. J’y suis très impliquée maintenant. J’ai du mal à m’éteindre mais je ferai de mon mieux. »

L’Angleterre devrait nommer son équipe de test pour la série contre la Nouvelle-Zélande, la mieux classée au début de la semaine prochaine.

Ashley Giles, le directeur général du cricket masculin anglais, a précédemment suggéré que les joueurs qui ont participé à la Premier League indienne à succès COVID-19 ne figureront probablement pas dans la série, qui commence le 2 juin.