L’entraîneur-chef de l’Afrique du Sud, Jacques Nienaber, effectue 11 changements pour décider du test contre le Pays de Galles | Actualités du rugby à XV

Siya Kolisi revient pour diriger l’équipe dans ce test match décisif contre le Pays de Galles

L’entraîneur-chef de l’Afrique du Sud, Jacques Nienaber, a effectué 11 changements pour le test décisif contre le Pays de Galles samedi.

L’entraîneur-chef revient en grande partie au XV de départ qui a ouvert le Tour contre le Pays de Galles lors du premier test, après avoir effectué 14 changements avant le deuxième test à Bloemfontein.

Siya Kolisi revient pour diriger les Boks depuis la ligne arrière, avec ses collègues attaquants Eben Etzebeth et Bongi Mbonambi prêts à franchir des étapes. Lock Etzebeth remportera sa 100e sélection de test et l’attaquant de première ligne Mbonambi sa 50e.

Handre Pollard conserve le maillot 10 après avoir disputé le deuxième test et Jaden Hendrikse commencera à nouveau en dehors de lui en demi de mêlée.

Pieter-Steph du Toit est un autre rapatrié du concours de Bloemfontein. Du Toit débutera au flanc ouvert et a le capitaine Kolisi et Jasper Wiese à ses côtés dans la rangée arrière.

Nienaber a opté pour un partage en six-deux sur le banc. Malcolm Marx et Vincent Koch sont les deux seuls remplaçants nommés qui ont joué dans le deuxième test.

Faf de Klerk et Willie le Roux sont sur le point de fournir des étincelles dans les dernières étapes du décideur. Flanker Kwagga Smith est un autre qui aime créer de la magie pendant le jeu interrompu compte tenu de son expérience à sept.

Eben Etzebeth deviendra le septième Springbok à atteindre le cap des 100 sélections de test

“Nous sommes très fiers d’Eben et de Bongi pour leurs réalisations, même si ce serait négligent de notre part en tant qu’équipe si cela éclipsait le fait que nous devons gagner samedi pour sceller la série”, a déclaré Nienaber.

“Le Pays de Galles a montré au fil des ans et lors des deux derniers matches qu’il était de vrais combattants, et il faudra une performance de premier ordre de notre part samedi pour enregistrer une victoire et finalement décrocher la série.

“Cela dit, Eben et Bongi ont été de véritables piliers du rugby Springbok et nous espérons que nous pourrons en faire une occasion spéciale pour eux. Personne ne veut se souvenir d’avoir perdu son 100e ou 50e test, nous devons donc faire tout notre possible pour gagner le match.”

Nienaber a parlé plus en détail de ce qu’il pense voir de la tenue de Wayne Pivac au Cap.

“Nous avons souligné dès le début de la série que le Pays de Galles serait désespéré et ils l’ont montré au cours des deux dernières semaines”, a-t-il déclaré.

“Nous nous attendons à un autre dur combat contre eux et le fait qu’ils joueront pour leur première victoire en série en Afrique du Sud les rendra encore plus désespérés pour nous pousser à la limite ce week-end, donc nous savons que ce sera une bataille épique .

“Cela dit, nous jouons également dans ce qui est essentiellement une finale pour nous et nous savons que nous devons nous préparer ce jour-là et offrir une performance de qualité de 80 minutes pour sortir victorieux.”

Afrique du Sud: 15. Damian Willemse, 14. Cheslin Kolbe, 13. Lukhanyo Am, 12. Damian de Allende, 11. Makazole Mapimpi, 10. Handre Pollard, 9. Jaden Hendrikse, 1. Trevor Nyakane, 2. Bongi Mbonambi, 3. Frans Malherbe , 4. Eben Etzebeth, 5. Lood de Jager, 6. Siya Kolisi (capitaine), 7. Pieter-Steph du Toit, 8. Jasper Wiese.

Remplaçants: 16. Malcolm Marx, 17. Steven Kitshoff, 18. Vincent Koch, 19. Franco Mostert, 20. Kwagga Smith, 21. Elrigh Louw., 22. Faf de Klerk, 23. Willie le Roux.

