L’entraîneur-chef de Francis Ngannou révèle le moment où Renan Ferreira a « réveillé le géant » après une semaine de combat émotionnel

Après que Francis Ngannou ait arrêté Renan Ferreira lors de l’événement principal de la PFL Battle of the Giants, l’entraîneur-chef de Ngannou, Eric Nicksick, a fait quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant.

« C’était lourd », a déclaré Nicksick à MMA Fighting. «Je n’ai jamais sauté dans une cage auparavant. Mes émotions étaient comme si je voulais juste rejoindre mon homme. Dewey [Cooper] c’était comme ‘Maudit garçon blanc, je ne t’ai jamais vu sauter dans une cage comme ça.’ Je suis allé. J’étais parti. Je me suis dit : « Oh merde, est-ce qu’on va avoir une amende ? » J’étais tellement nerveux, mais sur le moment, c’est comme si, mec, je voulais juste le serrer dans mes bras. C’était tout ce à quoi je pensais. Maintenant, je veux juste en parler à mon homme. Je veux juste le serrer dans mes bras. Je veux juste lui dire que je l’aime.

Ngannou est revenu au MMA après près de trois ans d’absence et a éliminé Ferreira avec un ground-and-pound féroce au premier tour. « The Predator » est entré dans le combat le cœur extrêmement lourd après avoir tragiquement perdu son fils Kobe plus tôt dans l’année.

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC a décidé d’aller de l’avant avec ses débuts en PFL et a porté le poids de sa tragédie avec lui tout au long de la préparation du combat. Nicksick a révélé un moment mémorable où Ngannou a rassemblé tout le monde près de lui avant de se diriger vers l’arène.

« Nous avons rencontré la famille, la famille élargie et nous avons eu cela, un peu comme une petite pièce privée et tout le monde a dit une prière, tout le monde a dit un moment d’encouragement à Francis », a déclaré Nicksick. «C’était magnifique, mon frère. Et puis Francis a parlé et il a pleuré. Il a laissé échapper beaucoup de cette émotion juste avant notre départ pour le combat.

« Et il a dit : ‘C’est pour Kobe’, et mec, il n’y avait pas un œil sec dans cette pièce. Nous sommes tous émotionnellement attachés à la situation et je ne pourrais pas être plus heureux pour lui dans une période de deuil encore. C’était un honneur d’être à ses côtés.

Nicksick voulait faire sa part pour être là pour Ngannou tout au long de la semaine de combat, laissant son combattant se préparer à affronter un dangereux artiste KO de la manière dont il le souhaitait. Vendredi, Ngannou et Ferreira ont eu leur dernier regard lors de la cérémonie de pesée, et Ferreira s’est retrouvé face à Ngannou.

Aux yeux de Nicksick, c’est à ce moment-là que tout est passé à un autre niveau pour Ngannou.

« Ce mec, après cette cérémonie de pesée, cela l’a réveillé », a déclaré Nicksick. «Il m’a dit : ‘Très bien, enfoiré’, et il a dit ça. Nous étions là et il a dit : « Le roi est de retour, je vais montrer à ce type ce qui se passe. Je me dis ‘Bon sang ouais.’

« Il y avait une énergie et nous étions tous plutôt heureux que Renan ait fait ça. Nous sommes tous plutôt heureux qu’il se soit mis en face, et quoi que cela ait fait, cela a réveillé le géant.

Après la victoire, les émotions ont jailli de Ngannou, ainsi que de tous ceux qui se tenaient dans la cage avec lui. Dans un sport aussi agité, ce fut un rare moment de clarté et un poids proverbial retiré d’un combattant et d’un père – et de ses proches.

À partir de là, plus rien n’avait d’importance. Il ne s’agissait pas de distinctions, de réalisations ou de ceintures de championnat. Il s’agissait d’une victoire signifiant plus qu’une simple nouvelle place dans un curriculum vitae déjà impressionnant.

« Nous n’avons pas vraiment dit grand-chose », a expliqué Nicksick. « C’était tellement bizarre parce que nous avons gagné un titre mondial [on Saturday] et ça [felt] comme si le titre n’avait pas d’importance du tout. Je n’ai même pas vu la ceinture. Habituellement, nous prenons une photo avec la ceinture et c’était une réflexion après coup. C’était une victoire pour Kobe. C’était tout ce qui nous intéressait, c’était de faire cela pour Kobe.

«Et une fois que ça a été fait, mon frère, honnêtement, nous avons attrapé notre merde et sommes partis. C’était très différent parce que je ne pense pas que la victoire puisse jamais remplacer quoi que ce soit, si cela a du sens. [Later on] nous nous sommes dit : « Oh, nous avons gagné un titre mondial », cela ne nous est même pas venu à l’esprit. C’est pour Kobe, c’est pour notre garçon Francis.

«Je ne pensais pas qu’il se battrait à nouveau après le décès de Kobe. Je ne pensais pas qu’il allait se battre à nouveau. Donc, qu’il puisse se retourner, puis sortir et performer comme il l’a fait contre un adversaire de haut niveau, je ne pourrais pas être plus heureux pour lui.

Ngannou a mis le combat au sol très tôt, adoucissant Ferreira pour l’éventuelle séquence finale. Alors qu’il commençait à déchaîner ses coups de poing, on pouvait sentir un peu de poids se retirer de ses lourdes épaules à chaque coup punitif.

Les tirs ont continué, peut-être plus que nécessaire, alors que Ferreira était inconscient avant que l’arbitre Dan Miragliotta n’intervienne finalement.

« Dan Miragliotta devait lui devoir de l’argent », a déclaré Nicksick.

« C’était juste devant moi, juste à ma gauche et j’ai bondi prématurément parce que je pensais – parce que j’ai vu son corps devenir mou – et je me suis dit : ‘Très bien, mec, il est sorti, c’est fini,’ » et puis Miragliotta reste là, immobile. Le combat est terminé et je me suis approché de Dan, je lui ai dit : « Putain d’arrêt précoce ». Il dit (je ne connais pas le mouvement). C’était comme une de ces choses du genre, putain, ce type est mort.