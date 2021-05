L’entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, déclare que «l’humble» Mason Mount n’a pas de limites sur son avenir | Actualités du football

Chaque manager veut mettre un marqueur fort dans un nouveau club. C’était vrai lorsque, lors du premier match de Thomas Tuchel aux commandes de Chelsea à la fin du mois de janvier, Mason Mount a commencé sur le banc. Était-ce le premier signe de la relève de la garde de Tuchel?

Au cours des deux saisons et demie de Frank Lampard en tant qu’entraîneur à la fois à Derby et à Chelsea, Mount était devenu son omniprésent, son protégé, son gars de choix. Gareth Southgate avait également emboîté le pas pour l’Angleterre, mais Tuchel a opté pour une expérience un peu plus à tous les niveaux pour sa première sortie, bien que ce soit Mount qui ait fait la une des journaux.

Le résultat a été un match nul 0-0 contre les Wolves, mais avec un manque de créativité et plus de temps pour travailler avec Mount sur le terrain d’entraînement, Tuchel a rapidement commencé à suivre le chemin bien usé alors que le joueur de 22 ans s’inscrivait parfaitement dans le onze de départ régulier de l’entraîneur-chef. Mount était à nouveau l’homme principal.

Quatre mois plus tard, le milieu de terrain continue de briller sous Tuchel. Mount a marqué le plus de buts en Premier League sous l’Allemand (4), créé le plus de chances (30) et est deuxième pour les passes décisives (2). Dans l’ensemble de la ligue cette saison, il est deuxième pour les chances créées (78) et les troisièmes passes terminées (602).

Vous pouvez continuer à afficher les statistiques de l’impact que Mount a eu, et Tuchel ne voit aucun plafond quant à ce que son milieu de terrain peut accomplir dans sa carrière.

« Il n’y a pas de limites. Il a le package complet », a déclaré Tuchel en exclusivité. Sky Sports avant le match de Premier League de mercredi avec Arsenal.

Mercredi 12 mai 19h30



Coup d’envoi à 20h15





« Il est incroyablement talentueux et plus important encore, il a la personnalité à un très jeune âge pour garder les pieds sur terre, pour arriver chaque jour à Cobham avec un sourire sur son visage. Mason est simplement heureux d’être là-bas sur le terrain et jouer au football. Cela ne fait aucune différence s’il joue des parties courtes, ou quatre contre quatre ou s’il joue dans des boîtes.

« C’est ce qu’il ferait s’il n’était pas un joueur professionnel, il serait dans le parc et ferait la même chose et j’ai le sentiment qu’il est très conscient de la façon dont il est arrivé à ce stade de sa carrière. Cela le rend très sûr de lui, cela le fait paraître très humble et très avide d’apprendre et ce sont les grandes circonstances pour avoir une grande carrière.

« Il est crucial pour notre jeu, c’est un joueur absolument clé et il mérite tout le soutien que nous lui apportons. »

Mais alors que Mount a impressionné en attaque, Chelsea a eu du mal à convertir ses buts ces derniers mois. Chance après chance les a dépassés lors de leur demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Sur leurs 15 tirs, seuls cinq étaient cadrés – dont deux étaient des buts – tandis que huit ont fini par ne pas être cadrés.

Chelsea possède une impressionnante équipe offensive qui comprend Timo Werner, Kai Havertz, Olivier Giroud ainsi que les produits de l’académie de Chelsea Tammy Abraham et Callum Hudson-Odoi, mais Tuchel est catégorique que son équipe est sur la bonne voie.

Il a expliqué: « Nous voyons que nous manquons de chiffres élevés dans la conversion de buts. – nous manquons un peu de sang-froid devant le but, nous manquons d’un peu de précision.

« Mais nous ne manquons jamais d’intensité, nous ne manquons jamais d’occasions, nous ne manquons jamais de touches dans la surface et c’est peut-être ennuyeux, mais nous nous concentrons sur cela pour augmenter ces chiffres et créer de plus en plus de chances, peut-être des chances de meilleure qualité, une fréquence plus élevée.

« Nous avons beaucoup de talent, mais nous sommes encore jeunes, il y a encore de la place pour s’améliorer et nos joueurs arrivent rarement de manière détendue. Quand ils ont de la chance, la plupart du temps, ils mettent un énorme apport physique pour se défendre. Ils ont leur part dans la défense et nous ne leur montrons pas du doigt s’ils ne marquent pas. »

Amélioration défensive: « Nous y travaillons peut-être cinq pour cent »

Alors que l’attaque peut prendre un certain temps pour cliquer, Tuchel a semblé révolutionner instantanément la défense de Chelsea. Des draps propres ont été conservés lors de ses trois premiers matchs de Premier League, avec 19 matchs en 25 dans toutes les compétitions depuis.

Tuchel est passé à trois arrière, avec Antonio Rudiger, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta les joueurs les plus régulièrement déployés – un trio qui n’était pas assuré de sa place de départ sous Lampard. Des combinaisons de Reece James, Marcos Alonso et Ben Chilwell jouent désormais en tant qu’arrières latéraux.

Edouard Mendy continue également d’impressionner dans le but – récemment nommé dans l’équipe de la saison de Gary Neville sur Monday Night Football – et Tuchel donne tout le crédit à ses joueurs.

« Nous travaillons peut-être un maximum de 10% dessus, peut-être seulement 5% en temps d’entraînement. Pour moi, dans des situations isolées, le football est un jeu complexe et vous essayez de refléter ces points de vue sur le jeu à l’entraînement.

«Nous nous entraînons dans des exercices complexes, nous essayons de tout entraîner et nous essayons de laisser les joueurs trouver des solutions sur le terrain, que ce soit à l’entraînement ou lors de matchs.

« Mais bien sûr, nous avons certains principes sur la façon dont nous voulons attaquer et comment nous voulons défendre, mais les éloges sont tout pour les joueurs parce que lorsque nous faisions notre travail défensif sur le terrain, nous avons toujours un énorme effort d’équipe et tout le monde était impliqué.

« Nous avons été très courageux dès la première minute de notre premier match ensemble et c’était une base fantastique pour démarrer un record incroyable. Maintenant, tout le monde est très confiant et nous sommes, pour le moment, très heureux de nos performances. »

« Nous avons des victoires contre City, mais la finale partira de zéro »

















3:06



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Chelsea contre Manchester City en Premier League



Bien qu’il reste encore une campagne de Premier League à terminer et une finale de FA Cup samedi contre Leicester, il est difficile d’ignorer le géant à l’horizon – la finale de la Ligue des champions contre Manchester City.

Chelsea a remporté 2-1 à l’Etihad samedi, les yeux rivés sur le match pour des indications sur la façon dont la pièce maîtresse européenne pourrait se dérouler. La victoire a suffi à Chelsea pour refuser une fois de plus City, les ayant éliminés de la FA Cup quelques semaines auparavant et mettant fin à leurs espoirs d’un quadruple sans précédent.

Guardiola vs Tuchel est également devenu le bras de fer managérial. Lors de leurs quatre dernières rencontres en Allemagne et en Angleterre, Tuchel n’a perdu qu’une seule fois aux tirs au but en Coupe d’Allemagne. Avec de tels résultats, a-t-il une méthode pour se préparer à Pep?

Cela dit quelque chose sur le club qu’ils ont construit une énorme équipe féminine, ils ont construit une équipe très compétitive comme ce à quoi vous vous attendez quand vous voyez quelqu’un en maillot de Chelsea faire du sport, vous vous attendez à ce qu’il joue pour gagner, pour le prendre. sérieusement, pour contester et repousser les limites et défier toutes les compétitions possibles. C’est ce que tout le monde attend de chaque équipe et l’équipe féminine a clairement rempli cette tâche cette saison, alors bravo à eux. Ils sont aussi les [WSL] champions maintenant, ce qui est également une réalisation incroyable et j’espère que nous pourrons gagner les deux finales ensemble.

« Nous essayons d’analyser son équipe comme nous analysons tous nos adversaires », a expliqué Tuchel. « Nous regardons les derniers instants, mais d’une part, vous avez une image claire car il est là depuis cinq saisons maintenant et il a mis en place un style que vous reconnaissez instantanément lorsque vous allumez votre téléviseur ou votre ordinateur portable, vous pouvez voir après deux ou trois minutes lorsque vous vous lancez dans un match, quel est leur plan, comment ils jouent et tant de principes.

«Je pense qu’il pourrait réveiller son équipe au milieu de la nuit et ils commenceraient à jouer comme ça.

















1:31



L’entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que Frank Lampard avait jeté les bases de la course du club à la finale de la Ligue des champions



« Mais c’est une chose de comprendre le modèle et une autre d’observer les modèles et d’identifier les modèles, mais c’est une chose complètement différente contre laquelle jouer, vous devez trouver des solutions. C’est de cela qu’il s’agit. Vous pouvez présenter mais en fin de compte, les joueurs qui font le travail sur le terrain et doivent essayer de les réaliser, trouvent les solutions et doivent ensuite être confiants.

« Arriver en finale maintenant avec les deux victoires contre City entre nos mains, cela nous donne une vraie confiance. C’est le plus important de jouer contre l’équipe de Pep est de jouer confiant, d’avoir l’expérience de les battre mais nous sachez bien que ça part de zéro, nous n’avons aucun avantage, la finale de la Ligue des champions est un match très unique dans un cadre très spécial et nous devons repartir de zéro, mais nous arriverons là où nous jouerons pour gagner le match.

















0:28



Pep Guardiola pense que le prochain match de Manchester City avec Chelsea en finale de la Ligue des champions se déroulera différemment de leur réunion de Premier League



« Il n’y a pas de meilleure façon de terminer la saison qu’avec deux finales. Je sais déjà que je vais absolument profiter de cette dernière semaine de la saison lorsque la saison régulière sera terminée et que vous êtes là pour une semaine de plus pour venir à l’entraînement et vous êtes très bien conscient qu’il n’y a plus que vous et une équipe de plus pour arriver dans ce tout dernier match de compétition européenne.

« C’est fantastique et c’est tout ce dont vous rêvez en tant que joueur et entraîneur. Mais en même temps, nous ne l’avons pas gagné. Le travail n’est pas fait et nous travaillons pour un club qui veut gagner et nous ne le faisons absolument pas. veulent participer à la finale, nous voulons gagner la finale et en même temps, finir dans le top quatre. Ce sont les défis et ils ne sont pas remplis. «

Trouver la cible d’Arsenal

Image:

Chelsea vs Arsenal sera diffusé en direct sur Sky Sports mercredi



Pour utiliser le vieux cliché du football, c’est un match à la fois pour Chelsea qui continue de s’appuyer sur ses progrès constants. Prochaine étape – Arsenal à Stamford Bridge, en direct Sky Sports.

Chelsea reste fermement à la portée de Chelsea – une autre voie vers le football de la Ligue des champions la saison prochaine – et Tuchel dit que le recentrage sur chaque nouveau défi fait désormais partie de leur saison.

« C’est le défi maintenant après quelques gros matches », a-t-il déclaré. « Le match du Real Madrid en demi-finale et un grand match à Man City, le défi par la suite est de se recentrer constamment, d’être constamment rechargé et d’oublier constamment nos bons résultats, en se souvenant juste de nos bonnes performances et de l’apport que nous avons donné pour avoir une chance pour ces bons résultats.

« C’était même difficile pour moi d’être totalement concentré quand nous sommes arrivés à Manchester la veille [Saturday’s game], parce qu’il n’y avait que deux jours entre les deux, donc à un moment donné, j’ai appris qu’il faut parfois accepter que l’on n’a pas la même excitation, que l’on n’est pas encore complètement chargé, même quand on arrive la veille.

«C’est totalement différent quand vous avez trois jours entre les deux pour récupérer, comme nous l’avons fait maintenant, mais les choses que nous exigeons sont complètement séparées de l’environnement et de la compétition dans laquelle nous jouons.

« Nous ne nous soucions pas de la compétition dans laquelle nous jouons, nous nous soucions juste de ce qu’il faut faire dans quelle situation, comment nous couvrir, comment nous nous entraidons, comment nous voulons attaquer et comment nous voulons nous défendre.

« Ce n’est absolument pas un problème si nous le faisons en FA Cup, en Ligue des champions ou en Premier League. C’est ce que vous souhaitez en tant qu’entraîneur, que l’équipe soit à la hauteur d’une manière très incroyable et c’est pourquoi je suis tellement heureux.

« Tactiquement, nous ne savons pas à quoi nous attendre [against Arsenal]. Cela pourrait être un quatre ou cinq arrière, Arsenal a fait les deux, donc au moment où vous n’êtes pas si sûr de ce que fait l’adversaire, c’est le moment de se concentrer à nouveau sur nous-mêmes. Parlez avec les entraîneurs de fitness, le service médical sur lequel nous pouvons compter, trouvez une bonne équipe et sortez demain soir et recommencez. «

Chelsea espère que leur résilience déterminée et leur confiance gagnante les aideront à traverser ces deux dernières semaines et demie, qui définiront leur saison. Si Tuchel accomplissait chacune des tâches qui l’attendent, ce serait une réalisation incroyable et une déclaration d’intention inquiétante pour sa première saison complète de Premier League.