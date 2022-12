L’entraîneur-chef de Brentford, Thomas Frank, signe un nouveau contrat jusqu’en 2027 | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef de Brentford, Thomas Frank, a signé un nouveau contrat, a annoncé le club.

Ce n’est qu’en janvier que le Danois de 49 ans a convenu de nouvelles conditions sur un accord jusqu’en 2025. Mais étant donné la façon dont les Bees ont entamé leur deuxième saison en Premier League, le conseil d’administration a choisi de lui accorder une autre prolongation jusqu’à ce que le été 2027.

Brentford occupe la 10e place du classement après quatre victoires et sept nuls lors des 15 matchs de championnat qui ont précédé la pause de la Coupe du monde et se remet en marche lorsque Tottenham se rendra au Gtech Community Stadium le lendemain de Noël.

S’il voit le contrat dans l’ouest de Londres, Frank passera une décennie avec le club, ayant d’abord rejoint en tant que l’un des deux assistants de Dean Smith en décembre 2016, avant d’être nommé entraîneur-chef à part entière lorsque Smith a rejoint le club d’enfance Aston Villa. en octobre 2018.

Il a guidé Brentford vers la promotion du championnat à la fin de la saison 2020/21, qui a emmené le club en Premier League pour la première fois de son histoire, et l’a aidé à terminer à la 13e place la saison dernière.

Le record de Thomas Frank en tant qu’entraîneur-chef de Brentford Concours Joué A gagné Dessiné Perdu Gagner % Championnat 131 63 31 37 48% première ligue 53 17 14 22 32% Coupe de la Ligue 13 7 4 2 54% FA Cup dix 5 1 4 50% TOTAL 207 92 50 65 44%

Frank : Il y a des affaires inachevées à Brentford ; nous pouvons progresser beaucoup plus

Frank a parlé de la signature d’un nouveau contrat à Brentford lors d’une interview exclusive avec Sports du ciel.

“Je me sens très privilégié de pouvoir rester ici longtemps”, a-t-il déclaré.

« Bien sûr, dans le football, on ne sait jamais pour demain ; 2027 n’est qu’un chiffre, alors trois jours plus tard, peut-être que je m’en vais ! Non, c’est un privilège car ce n’est pas sûr qu’on vous propose un nouveau contrat à le club dans lequel vous travaillez.

“Je suis tellement heureux et j’ai dit plus tôt cette année que je ressens toujours, au fond de moi, qu’il y a beaucoup de travail inachevé ici à Brentford, même si nous avons eu beaucoup de succès, tous ensemble, ces dernières années. avec quelques étapes fantastiques : le nouveau stade, la promotion, l’attaque de la première saison en Premier League et maintenant nous sommes dans une bonne position dans la ligue jusqu’à présent.

“Je travaille dans un endroit où il y a un alignement incroyable de haut en bas et tout le monde est sur la même longueur d’onde, tout le monde veut attaquer, tout le monde veut être meilleur et cette culture et cet environnement m’inspirent et je suis heureux de faire partie de ce.”

Le Danois a admis que le haut plafond et la marge de progression de Brentford avaient influencé sa décision.

Il a ajouté: “La chose la plus importante pour moi est que je vois que nous pouvons progresser beaucoup plus. Les stratégies sont en place. Nous voulons développer, nous voulons construire, nous voulons ajouter des couches chaque jour. Le club est Je suis prêt à le faire et ils veulent la même chose. J’ai une coopération fantastique et un tête-à-tête quotidien avec Phil Giles le directeur sportif, Lee Dykes le directeur technique et, bien sûr [owner] Matthew Benham – et c’est énorme.

“Avec l’équipe d’entraîneurs, nous sommes ensemble depuis longtemps maintenant et, plus important encore, nous avons une équipe de joueurs de haut niveau avec qui j’aime vraiment travailler et que je veux constamment améliorer et améliorer, donc je pense qu’il y avait tellement de plus.

“Quand vous avez ce sentiment spécial d’un endroit spécial avec l’atmosphère où les gens entrent tous les jours avec le sourire aux lèvres, une grande énergie, une grande détermination à vouloir s’améliorer, tout le monde poussant dans la même direction, alors vous devez protégez-le vraiment et prenez-en soin.

“Si vous entrez dans un autre club, vous devez construire quelque chose de nouveau, ce qui peut aussi être intéressant, mais je pense que parfois vous devez savoir ce qu’il faut atteindre et surtout beaucoup plus à réaliser ici.

“Je ferai de mon mieux pour le moment. Profitez de chaque jour, essayez d’améliorer et de développer le club et moi-même chaque jour et j’espère que nous pourrons réaliser d’autres moments magiques.”

Comment allait Brentford avant la pause de la Coupe du monde ?

Position : 10e (19 points)

Meilleur buteur : Ivan Toney (11 buts)

Trois prochains matchs PL : Tottenham (H), West Ham (A), Liverpool (H)

À l’exception du spectacle d’horreur 5-1 à Newcastle et de la défaite 4-0 contre Aston Villa, Brentford avait annulé toute spéculation quant à savoir s’ils étaient sur le point d’être les prochaines victimes du légendaire «syndrome de la deuxième saison» au moment où la Premier League a fait une pause. pour la Coupe du monde le mois dernier. Si ce n’était pas déjà le cas, ils semblent s’être largement imposés comme faisant partie du mobilier de haut vol.

Et qui pourrait oublier la façon dont ils sont entrés dans la pause ? Quelques jours après une défaite embarrassante en fusillade en Coupe Carabao contre Gillingham, ils se sont rendus à l’Etihad en tant qu’outsiders absolus, mais n’ont pas réussi à s’effondrer et sont repartis avec une victoire 2-1 pleinement méritée contre les champions en titre de la Premier League, Manchester City.

Le leader talisman des Bees, Ivan Toney, était sous les feux de la rampe cet après-midi-là. Il a répondu à la décision de Gareth Southgate de l’exclure de l’équipe d’Angleterre en marquant les deux buts.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de Brentford, Thomas Frank, a déclaré que l’attaquant Ivan Toney était entièrement concentré sur son match du Boxing Day contre Tottenham, bien qu’il ait été accusé de plus de 260 violations présumées des règles de paris.



Quelques jours plus tard, cependant, il a été révélé que Toney avait été accusé de plus de 232 violations présumées des règles de paris entre février 2017 et janvier 2021.

Il faisait partie du voyage de Brentford en Espagne plus tôt ce mois-ci et a joué un rôle actif dans les matches amicaux de mi-saison contre Bordeaux, Celta Vigo et Wolfsburg, mais est ensuite venu la nouvelle qu’il avait été accusé de 30 autres violations présumées des règles de paris de la FA.

Si les allégations portées contre lui sont prouvées, l’attaquant pourrait faire face à une longue interdiction. Étant donné qu’il a marqué 11 des 26 buts de Brentford dans toutes les compétitions jusqu’à présent ce trimestre – avec Bryan Mbeumo et Yoane Wissa en suivant avec trois chacun – vous avez le sentiment que les abeilles regarderont quelque peu par-dessus leur épaule en ce qui concerne les développements dans la saga.

Dan Long

