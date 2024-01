L’entraîneur-chef Brian Callahan est une « excellente recrue pour les Titans du Tennessee »

“Je suis très heureux pour Brian”, a déclaré Manning. “Brian m’a été extrêmement utile pendant mes quatre années à jouer pour les Broncos, quand lui et moi étions ensemble. Il travaille extrêmement dur, extrêmement intelligent et dans l’ensemble, c’est une personne formidable. Non seulement j’ai bénéficié de son entraînement et de toute l’aide qu’il m’a apportée. m’a donné comme quarterback pour les Broncos, mais j’ai aussi vraiment apprécié d’être avec lui et de venir travailler tous les jours. La salle des quarterbacks est une petite pièce et vous avez trois quarterbacks et généralement deux entraîneurs là-dedans. Donc, Brian et “J’ai passé beaucoup de temps dans ces réunions de quart-arrière. J’ai donc simplement apprécié d’être avec lui. Je suis très heureux qu’il ait eu cette opportunité. Je pense que c’est une excellente recrue pour les Titans du Tennessee. Je sais qu’il donnera aux Titans tout ce qu’il a. “