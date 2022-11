L’entraîneur canadien Herdman plaisante sur le tabloïd croate

Doha, Qatar –

Le Canada venait de perdre son premier match de Coupe du monde en 36 ans, battant la Belgique pour une grande partie d’une défaite 1-0, et un John Herdman ému a révélé dans l’interview sur le terrain ce qu’il venait de dire à ses joueurs lors d’un caucus d’après-match.

“Je leur ai dit qu’ils appartenaient ici. Et nous allons aller et F Croatie”, a déclaré l’entraîneur avec un sourire, en utilisant une seule lettre pour éviter un blasphème télévisé. “C’est aussi simple que possible.”

Ses paroles ont résonné jusqu’à Zagreb à l’approche du match Croatie-Canada de dimanche.

Le tabloïd croate 24 Sata (24 Hours) a publié une photo pleine page d’un berger nu avec des drapeaux de la feuille d’érable sur la bouche et les parties intimes et un titre qui se traduisait par : « Vous avez la bouche, mais avez-vous aussi (les tripes) ? “

Commentant samedi les mots de Herdman, l’entraîneur croate Zlatko Dalic a utilisé le mot “respect” 13 fois en 90 secondes.

“Cette façon de mettre les mots ensemble n’est pas un signe de respect”, a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un interprète. “La façon dont nous jouons, dont nous nous comportons et dont nous respectons tous les autres sont les raisons pour lesquelles nous méritons le respect.”

Assis à côté de Dalic, l’ailier Ivan Perisic a simplement déclaré : “Je seconde l’entraîneur-chef et j’ai hâte que le match commence.”

S’exprimant devant Dalic, Herdman a utilisé l’humour pour tenter de désamorcer les tensions.

“Quand vous recevez un texto de votre femme me disant que vous devez commencer à vous entraîner avant de rentrer à la maison, oui, vous pensez que vous savez que quelque chose se passe”, a déclaré Herdman, notant que l’image du journal était d’une taille plus fine que la sienne.

“Ma femme vient après vous les gars”, a-t-il dit à un journaliste de ce journal croate en riant. “Elle aimerait avoir ce type. J’ai un peu plus de ventre que ça. J’ai trop mangé.”

Jeudi, Herdman avait expliqué quelle était son intention.

“Vous dites ces choses dans un moment passionné en essayant d’inspirer votre équipe dans un caucus, et quand on vous pose la question de savoir ce que vous avez dit dans ce caucus, oui, c’est ce que j’ai dit”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas extrêmement respectueux envers le peuple croate et l’équipe nationale croate. Je comprends très bien où ils en sont sur la scène mondiale. Mais à ce moment-là, vous avez amené vos hommes à cet endroit suivant”, a-t-il ajouté.

Jouant contre la Croatie pour la première fois, le Canada pourrait être éliminé avec une autre défaite.

La Croatie, qui a perdu la finale de 2018 face à la France, est la 12e équipe mondiale et a débuté par un match nul 0-0 contre le Maroc. La star Luka Modric, disputant ce qui est probablement sa dernière Coupe du monde à 37 ans, a lancé un tir en première mi-temps au-dessus de la barre transversale.

Le Canada n’a disputé que quatre matchs de Coupe du monde dans son histoire et est toujours à la recherche de son premier but. Les Canadiens ont dominé les Belges 21-9 au chapitre des tirs, mais ont cédé un but à la 44e minute à Michy Batshuayi sur une longue passe. Alphonso Davies a eu une chance de donner l’avantage au Canada à la 11e minute, mais son penalty a été arrêté par le gardien Thibaut Courtois.

“Nous savons exactement quelle est notre fronde et nous devons être prêts à l’attaquer à travers différents matchs maintenant parce que, comme je l’ai dit, la couverture est hors du Canada”, a déclaré Herdman. “Je pense que les gens entrent dans ce jeu, les prochains matchs nous respectant un peu plus.”

Le capitaine Atiba Hutchinson, à 39 ans, le seul membre encore en vie de l’alignement actuel lorsque le Canada affichait une fiche de 0-3 à la Coupe du monde de 1986, pourrait faire sa 100e apparition internationale dimanche — Julian de Guzman est deuxième avec 89.

Le milieu de terrain Jonathan Osorio a hâte d’affronter le finaliste de la dernière Coupe du monde.

“Nous aimons jouer les meilleurs”, a-t-il déclaré après le match contre la Belgique. “Nous sommes ravis de relever le défi.”