L’entraîneur brésilien Tite est d’accord avec Neymar sur le fait que Casemiro est le meilleur milieu de terrain défensif du monde

DOHA, Qatar – L’entraîneur du Brésil, Tite, a déclaré que l’équipe avait raté Neymar lors de sa victoire 1-0 contre la Suisse. mais a convenu avec la star blessée que le vainqueur du match Casemiro est le meilleur milieu de terrain défensif du monde alors que le vétéran a mené son pays aux huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Casemiro a marqué le vainqueur à la 83e minute alors qu’ils suivaient leur victoire 2-0 contre la Serbie avec une victoire âprement disputée contre la Suisse.

C’était le premier match du Brésil depuis que Neymar s’est blessé à la cheville contre la Serbie – des sources d’ESPN pensant que cela l’empêcherait probablement de participer au troisième match du Brésil contre le Cameroun – mais c’est le milieu de terrain de Manchester United Casemiro qui a fourni l’inspiration nécessaire pour les guider. aux huitièmes de finale.

La performance de Casemiro a attiré l’attention de Neymar. Une fois le match terminé, Neymar a tweeté: “Casemiro est depuis longtemps le meilleur milieu de terrain défensif du monde.”

On a demandé à Tite s’il était d’accord avec le point de vue de Neymar, et il a répondu : “Par habitude, je respecte toujours les opinions et ne les commente pas, mais je vais me permettre de le faire aujourd’hui. Je suis d’accord [with Neymar].”

Groupe G généraliste O ré L GD STP 1 – Brésil 2 2 0 0 +3 6 2 – Suisse 2 1 0 1 0 3 3 – Cameroun 2 0 1 1 -1 1 4 – Serbie 2 0 1 1 -2 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Tite a également salué la polyvalence de Casemiro au milieu de terrain alors qu’il inspirait le Brésil à la victoire lundi au stade 974.

“C’est un joueur qui travaille comme acteur central et lorsqu’un match apparaît, c’est l’élément surprise qui apparaît à l’arrière”, a déclaré Tite.

On a également demandé au sélectionneur brésilien s’il manquait à l’équipe Neymar, blessé. “[Without Neymar] le système sera maintenu. [How was the] Premier match sans Neymar ? Vous avez choisi Casemiro comme homme du match.

“Neymar a un ensemble de compétences différent. C’est un joueur dans un moment magique et il peut dribbler l’un et l’autre – il a cette compétence. D’autres joueurs arrivent au niveau de Neymar et j’espère qu’ils y arriveront. Neymar nous manque donc, nous le faisons. il me manque, il a un grand pouvoir créatif, il est très offensif, il nous manque. Mais il y a d’autres athlètes que nous avons vus au début qui ont saisi l’opportunité.”

Le défenseur Marquinhos a convenu que l’équipe manquait à Neymar, mais avait la force en profondeur pour faire face à son absence. “Nous savons que Neymar est un grand joueur et qu’il fait la différence”, a déclaré Marquinhos après le match. “Dans les moments difficiles, il assume la responsabilité et crée les opportunités, mais nous avons montré une fois de plus que nous avons des joueurs de qualité pour compenser son absence.”

Casemiro faisait partie de l’équipe brésilienne qui a perdu contre la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde 2018 – cette défaite en raison d’une suspension – et a déclaré qu’il pensait que l’équipe 2022 était en meilleure position.

“Quatre ans se sont écoulés, il y a de nouveaux joueurs”, a déclaré Casemiro. “Cette année, nous avons un plus large éventail d’options, nous avons plus de joueurs parmi lesquels choisir. Sans changer d’équipe, nous pouvons changer notre façon de jouer. Si nous remplaçons des joueurs, nous avons plus d’options. Les options sont bien plus grandes que celles de 2018 .

“Il y a des tonnes de jeunes joueurs qui sont capables de se débrouiller. Les défenseurs sont plus expérimentés et c’était un autre match où nous n’avons concédé aucun but. Tout commence devant Richarlison, mais les options sont beaucoup plus grandes cette fois qu’en 2018 .”