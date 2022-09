L’entraîneur belge Roberto Martinez voit “le bonheur, l’énergie” à Eden Hazard

L’entraîneur belge Roberto Martinez pense que le meneur de jeu Eden Hazard est dans un bon état d’esprit et ne s’inquiète pas de son manque de minutes au Real Madrid cette saison avant les matches de la Ligue des Nations contre le Pays de Galles et les Pays-Bas.

Hazard aura potentiellement un grand rôle à jouer pour la Belgique lors de la Coupe du monde au Qatar, mais devra peut-être prouver sa forme et sa condition physique avec l’équipe nationale car il n’a fait qu’un seul départ à Madrid et a joué moins de 100 minutes au total en Liga. cette campagne.

“Il est bon”, a déclaré Martinez aux journalistes mercredi. “On vous pose toujours la même question, ‘a-t-il joué suffisamment de minutes ?’. Mais il n’a pas manqué une séance d’entraînement et a été vraiment bon dans les coulisses.

“Le manque de minutes et de temps de jeu est là, mais il est dans un bon état d’esprit et a hâte d’être sur le terrain. Je vois une énergie et un bonheur autour d’Eden, que je ne voyais pas il y a six mois.”

Martinez admet que ces deux matchs de la trêve internationale sont cruciaux pour le joueur de 31 ans pour le préparer à être prêt pour le Qatar, mais dit qu’il est peu probable que Hazard joue 90 minutes complètes dans l’un ou l’autre.

“Nous verrons comment il se comporte avec l’équipe nationale, nous l’évaluerons et ensuite nous avons sept semaines avant la Coupe du monde”, a déclaré l’entraîneur. “Je ne nous donne pas d’objectif fixe [of minutes for him to play].

“Cela dépendra du rythme du match et si nous pouvons le voir grandir après 60 minutes. La décision sera prise en fonction du déroulement du match et de sa performance.”

Martinez s’attend à une lutte acharnée avec le Pays de Galles à Bruxelles jeudi alors que la Belgique cherche à maintenir en vie ses espoirs de finale de la Ligue des Nations, devançant les leaders de la ligue des Pays-Bas de trois points.

“Ils ont un système qu’ils développent depuis longtemps. Ils sont très compétitifs et une équipe qui s’est qualifiée pour la Coupe du monde”, a déclaré Martinez.

“On s’attend au même match à haute intensité, un peu britannique [in style]. Ils jouent à travers vous, sont directs et mettent beaucoup de pression dans la surface. C’est une équipe contre laquelle on ne peut jamais se détendre.”

La Belgique débutera le groupe F lors de la Coupe du monde contre le Canada le 23 novembre avant d’affronter le Maroc et la Croatie dans le but d’atteindre les huitièmes de finale.