L’entraîneur belge Roberto Martinez partira après la sortie de la Coupe du monde

L’entraîneur belge Roberto Martinez a confirmé qu’il quitterait ses fonctions après la sortie anticipée de son équipe de la Coupe du monde 2022 au Qatar jeudi.

La Belgique a été éliminée de la phase de groupes après un match nul 0-0 contre la Croatie, terminant troisième derrière les Croates et le Maroc, vainqueur du groupe. Une victoire lors de leur dernier match de groupe aurait suffi à envoyer la Belgique en huitièmes de finale.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“Ma situation est très claire. C’est la fin pour moi”, a déclaré Martinez lors d’une conférence de presse.

“Quel que soit le résultat de ce tournoi, j’ai pris la décision avant la Coupe du monde. C’est une question de long terme. Depuis 2018, j’aurais pu prendre de nombreux emplois. Je ne démissionne pas, ça se termine comme ça.”

Roberto Martinez a dirigé la Belgique pendant six ans mais n’a pas été en mesure de les mener à un trophée majeur. Laurence Griffiths/Getty Images

La Belgique a raté de nombreuses occasions de marquer le but contre la Croatie qui les aurait menés aux huitièmes de finale, mais a dû se contenter d’un match nul 0-0.

Il résumait une campagne décevante au cours de laquelle ils n’avaient marqué qu’une seule fois en trois matches et fait plus de gros titres pour les querelles hors terrain signalées que pour leur football sur le terrain.

Martinez a pris la direction de la Belgique en 2016, succédant à Marc Wilmots. L’Espagnol – ancien entraîneur d’Everton, Wigan Athletic et Swansea City – a guidé une soi-disant “génération dorée” de talents belges vers une troisième place de la Coupe du monde 2018 et une élimination en quart de finale de l’Euro 2020.

La Belgique est entrée dans la Coupe du monde 2022 classée n ° 2 au classement FIFA.

– Laurens : la génération dorée belge reste sans trophée

“Nous sommes extrêmement déçus après la sortie anticipée de notre équipe nationale à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar car nous avons échoué et ainsi laissé tomber le peuple belge qui a soutenu notre équipe tout au long”, a déclaré la Royal Belgian FA (RBFA). dit dans un communiqué.

“Nous remercions Roberto Martínez pour tout ce qu’il a accompli avec cette Golden Generation, en tant qu’entraîneur et directeur technique : quatre années consécutives numéro un au classement FIFA, une médaille de bronze à la Coupe du monde 2018, une qualification pour l’UEFA 2021 Euros , le Final Four de l’UEFA Nations League 2021 et la Coupe du monde 2022”, a déclaré le PDG Peter Bossaert.

“Avec son équipe, Roberto a laissé un immense héritage aux prochaines générations du football belge.

“Non seulement en introduisant une structure moderne sur l’analyse, l’éducation et le dépistage mais aussi en initiant la préparation à la prochaine étape dans la carrière des joueurs visant à devenir entraîneur. Mais aussi sa contribution à l’expansion du tout nouveau et étatique du centre de football d’art à Tubize était énorme.

“Enfin, nous le remercions pour l’atmosphère familiale qu’il a apportée dans notre maison et pour être un grand ambassadeur du football belge. Il manquera beaucoup à l’ensemble du personnel de la RBFA. Nous souhaitons à Roberto Martínez la meilleure des chances pour l’avenir .”

L’attaquant Michy Batshuayi a déclaré que Martinez était ému lorsqu’il a informé l’équipe belge qu’il ne continuerait pas.

“Nous sommes surpris par sa décision”, a déclaré Batshuayi. “Il nous l’a dit en pleurant. C’est aussi la fin pour certains joueurs, beaucoup d’entre eux ont pleuré dans le vestiaire après le match.”

Martinez a admis que cela pourrait également être la fin pour certains membres de la “génération dorée” de l’équipe, mais pense qu’il quitte l’équipe avec un nouveau groupe de jeunes joueurs pour les faire avancer.

« Des joueurs comme [Youri] Tielemans, [Amadou] Onana, [Jeremy] Doku … la génération dorée a réalisé quelque chose qui devrait exciter les générations futures. Cet héritage perdure et ils doivent continuer à fixer des normes élevées.”

Les informations de Julien Laurens d’ESPN et de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.