L’Australie a déclaré mercredi qu’elle avait un maximum de respect pour Lionel Messi mais qu’elle ferait tout son possible pour l’arrêter lorsqu’elle rencontrera l’Argentine lors d’un match amical à Pékin.

Les deux équipes s’affrontent jeudi dans la capitale chinoise lors d’une rediffusion de leur huitième de finale de la Coupe du monde, où le skipper Messi a marqué et terrorisé les Socceroos lors d’une victoire 2-1.

Messi et l’Argentine ont remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« En ce qui concerne Lionel Messi, comment pourriez-vous ne pas respecter quelqu’un qui a fait ce qu’il a fait dans le football? », A déclaré l’entraîneur australien Graham Arnold aux journalistes au stade des travailleurs de 68 000 places.

« Bien sûr, nous le respectons, mais en même temps, nous cherchons à l’arrêter et à nous assurer que nous nous concentrons sur notre performance, à nous assurer que nous sortons et que nous jouons bien, et que nous réalisons une excellente performance contre les champions du monde. . »

Messi, 35 ans, a déclaré la semaine dernière qu’il rejoindrait l’Inter Miami de la MLS après la fin de son contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain.

Les billets pour le match de jeudi se sont vendus rapidement malgré la flambée des prix, les fans chinois cherchant désespérément à voir Messi en chair et en os.

Arnold, qui a déclaré que l’Australie avait « tiré les leçons » de sa défaite contre l’Argentine au Qatar l’hiver dernier, a emmené une jeune équipe en Chine après que de nombreux joueurs aient été exclus pour blessures.

« Nous avons une équipe de joueurs plus jeunes ici, des joueurs prometteurs que nous envisageons au cours des quatre prochaines années pour (voir si nous) pouvons nous qualifier pour la prochaine Coupe du monde », a-t-il déclaré.

