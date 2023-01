L’entraîneur australien Arnold restera jusqu’à la Coupe du monde 2026

Graham Arnold aura la chance de devenir le premier entraîneur à mener les Socceroos dans deux Coupes du Monde de la FIFA après avoir signé une prolongation pour mener les hommes australiens à la fin du cycle 2026.

L’extension, annoncé par Football Australie lundi, représente un revirement remarquable pour Arnold, qui en mars dernier est apparu sur le point d’être limogé après que les Socceroos aient été condamnés à se qualifier pour la Coupe du monde via les séries éliminatoires après une défaite contre le Japon.

Cependant, après avoir accordé un sursis et dirigé par la suite l’Australie devant les Émirats arabes unis et le Pérou pour assurer sa qualification, il était dans la pirogue alors que les Socceroos ont créé l’histoire lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’équipe rebondissant après une lourde défaite d’ouverture contre la France pour enregistrer. – à deux victoires contre la Tunisie et le Danemark pour réserver une place en huitièmes de finale.

Là, ils ont poussé les futurs champions argentins au bord de la prolongation ; Emiliano Martínez réalisant un dernier arrêt pour nier Garang Kuol et s’assurer L’Albiceleste progressé.

C’était la première fois depuis 2006 que les Socceroos se qualifiaient pour les huitièmes de finale, et le groupe a dépassé cette Golden Generation en devenant la première équipe masculine australienne à remporter deux matchs lors du tournoi.

À la suite de cette performance, cela a également fait de la décision de Football Australia d’offrir à Arnold un nouveau contrat un fait accompli, la seule question était de savoir s’il accepterait l’appel à revenir ou à la place de retourner à l’entraînement du club après avoir signalé l’intérêt des Écossais, Anglais, Tenues américaines et asiatiques.

Graham Arnold a entraîné l’Australie contre la Tunisie et le Danemark lors de la Coupe du monde 2022. François Nel/Getty Images

En fin de compte, cependant, ces ouvertures ont été rejetées en faveur d’un retour au vert et à l’or.

“J’aime l’Australie et j’aime le football australien, et rien dans le football ne peut égaler l’exaltation, la fierté et le sentiment d’accomplissement que moi et toute l’équipe avons ressentis au Qatar”, a déclaré Arnold.

“La faim de continuer dans le rôle n’a jamais été aussi forte et je sais que j’ai plus à donner au programme des Socceroos et au football australien, où je veux offrir plus de sourires à nos fans comme nous l’avons fait au Qatar.

“J’aborde les quatre prochaines années avec une feuille blanche, qui est étayée par une ambition brûlante d’offrir plus d’opportunités à nos principaux talents émergents et établis, tout en défiant des titres majeurs à commencer par la Coupe d’Asie au Qatar l’année prochaine.”

En plus d’assurer quatre autres années à la tête des Socceroos, Arnold assumera un nouveau rôle de mentorat pour les entraîneurs de l’équipe nationale masculine junior d’Australie, et assistera le directeur du football Ernie Merrick dans le développement des parcours et l’identification des talents.

Il servira également d’ambassadeur de la fédération nationale dans ses efforts de lobbying pour obtenir de nouveaux investissements dans les installations de football au niveau communautaire et élite.

“Je suis extrêmement passionné par nos parcours et je veille non seulement à produire plus de talents d’élite grâce à une pyramide connectée, mais à faire en sorte que ces footballeurs aient les bonnes opportunités pour réaliser leurs rêves, que ce soit ici en Australie ou à l’étranger”, a déclaré Arnold. .

“Je travaillerai avec les entraîneurs en chef de nos équipes nationales juniors masculines pour soutenir leur propre développement et renforcer davantage notre philosophie de football de l’équipe nationale.

“En plus du succès sur le terrain au cours des quatre prochaines années, je veux aider à obtenir des résultats pour le football sous la forme d’une infrastructure sur mesure pour notre jeu à travers l’Australie.”

Le PDG de Football Australia, James Johnson, a déclaré que le retour d’Arnold complète la cohorte d’entraîneurs masculins locaux de l’organisation avec l’ancien Socceroo Tony Vidmar menant les U23, Trevor Morgan les U20 et Brad Maloney les U17.

“Sous la direction de Graham, les Socceroos ont créé l’histoire du football australien avec leur performance à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, unissant la nation comme jamais auparavant”, a déclaré Johnson.

“Sous le mandat de Graham, les Socceroos ont pu offrir des performances de classe mondiale et nourrir la prochaine génération de joueurs. Il se soucie profondément du football australien, et nous sommes ravis qu’il se soit engagé auprès de Football Australia pour nous aider à continuer à apporter notre vision pour le jeu à la vie.

“Nous avons maintenant une écurie d’entraîneurs locaux à la tête de nos équipes nationales masculines, supervisant un bassin croissant de footballeurs passionnants, et nous avons de grands espoirs pour l’avenir du football australien sur la scène mondiale.”