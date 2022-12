L’entraîneur argentin Lionel Scaloni espère que Messi jouera la Coupe du Monde de la FIFA 2026

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a évoqué la possibilité que Lionel Messi puisse jouer jusqu’à la Coupe du monde 2026 après que le capitaine de l’Albiceleste ait mené son équipe à la gloire lors du tournoi phare du football dimanche.

Messi a marqué deux fois alors que l’Argentine et la France étaient bloquées à 3-3 à la fin des prolongations lors d’une finale palpitante au stade Lusail. Le gardien Emiliano Martinez a ensuite sauvé deux tirs au but lors de la fusillade alors que l’Albiceleste remportait son troisième trophée de la Coupe du monde et le premier depuis 1986.

« Nous devons lui garder une place pour la prochaine Coupe du monde. S’il veut jouer, il sera avec nous”, a déclaré Scaloni, cité par l’agence de presse Xinhua.

Messi a répété à plusieurs reprises que cette Coupe du monde – la cinquième de sa carrière – serait sa dernière. Bien qu’il ait remporté la Copa America 2021 et qu’il soit désormais le prix le plus convoité du football, Scaloni a suggéré que Messi pourrait encore avoir la motivation de poursuivre sa carrière internationale au-delà du Qatar.

“Il a plus que le droit de décider s’il veut continuer à jouer avec l’Argentine ou quoi qu’il veuille faire de sa carrière”, a déclaré Scaloni.

« C’est un plaisir de l’entraîner et pour ses coéquipiers de jouer à ses côtés. Tout ce qu’il transmet à ses coéquipiers est quelque chose que je n’ai jamais vu auparavant. C’est un joueur qui donne beaucoup à ses coéquipiers.”

Scaloni a dédié la victoire au peuple argentin, ajoutant que le soutien des supporters avait fourni une motivation constante tout au long du tournoi.

“Cette équipe joue pour les supporters argentins”, a-t-il déclaré. “Tout le monde tire dans le même sens. C’est la plus grande fierté lorsque vous jouez pour votre propre pays.

“Les joueurs se sont cassé le dos parce qu’ils ont compris ce qu’ils avaient à faire. Nous sommes très heureux et fiers. Aujourd’hui, nous sommes champions de la Coupe du monde et à juste titre. Nous allons célébrer en Argentine. C’est la première chose que je veux faire maintenant.”

Scaloni a révélé qu’il n’avait choisi que sa formation de départ pour la finale – y compris sa décision de déployer Angel Di Maria sur l’aile gauche – 90 minutes avant le coup d’envoi.

Il a fait l’éloge du gardien de but Emiliano Martinez, qui a effectué un arrêt crucial de dernière minute pour empêcher Randal Kolo Muani avant ses exploits en fusillade.

“(Emiliano) a dit aux joueurs qu’il allait économiser quelques pénalités et cela a donné à ses coéquipiers la confiance nécessaire pour intensifier [for the shootout]”, a déclaré Scaloni.

«Après avoir dit cela, il a sauvé deux pénalités. Cela montre la confiance que nous avons au sein de l’équipe.”

