L’entraîneur anglais Craig Richards fait l’éloge de «l’esprit combatif» alors que l’équipe se dirige vers les demi-finales de la Coupe du monde de rugby | Actualités de la Ligue de Rugby

L’Angleterre s’est battue avec acharnement pour remporter une large victoire contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

L’entraîneur anglais Craig Richards a salué l’esprit combatif de son équipe après avoir rebondi après un revers précoce pour couler la Papouasie-Nouvelle-Guinée 42-4 et sceller sa place en tête du groupe A de la Coupe du monde de rugby féminin.

Un premier essai de Martha Molowia a promis de donner à l’équipe de Richards le test dont ils rêvaient, mais ils ont fait irruption avec huit essais, dont un triplé pour l’ailier Leah Burke et un doublé pour Amy Hardcastle.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Ce n’était que le test requis par Richards alors qu’il prépare son équipe pour un affrontement probable en demi-finale avec la Nouvelle-Zélande, qui conclura le groupe B jeudi soir contre les favoris de l’Australie.

“Nous avions besoin de réponses à quelques questions et bien que vous ne vouliez jamais être marqué contre un entraîneur, nous avons trouvé la réponse sur ce que nous faisons lorsque nous prenons du retard”, a déclaré Richards.

“Je ne pense pas que nous aurions pu aller en demi-finale contre l’Australie ou la Nouvelle-Zélande sans quelque chose de difficile, une bataille physique et un peu d’adversité, et c’est ce que nous avons ce soir.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Ce soir, c’était une question de courage. Nous savions que ce ne serait pas compliqué parfois et ce ne l’était pas, et c’est ce qui m’a le plus plu – les filles se serrant les coudes, restant connectées et gagnant le jeu d’une manière différente de la façon dont nous avons gagné le deux premiers.”

Les qualités de combat de l’Angleterre ont été caractérisées par l’œil gauche meurtri arboré par la joueuse du match Jodie Cunningham, qui a également salué ses coéquipières pour la façon dont elles ont repris l’élan et finalement remporté la victoire.

“C’était difficile et la PNG nous a lancé beaucoup, mais nous avons creusé très fort sur le terrain et nous avons bien terminé quand nous avons eu les opportunités”, a déclaré Cunningham.

Ce fut une rencontre meurtrière entre les deux équipes alors que l’Angleterre cherchait à annuler le pack de la PNG.

“Nous n’avons jamais paniqué à aucun moment parce que nous savions que nous aurions la classe pour réussir.”

La capitaine des Orchids, Elsie Albert, a rendu hommage à la performance de l’Angleterre et a déclaré qu’elle pensait que les hôtes avaient une chance contre leurs adversaires encore à déterminer dans les quatre derniers.

“En entrant dans ce match, nous savions que l’Angleterre était une équipe différente d’il y a quatre ans lorsque nous les avions battus”, a déclaré Albert.

“Nous nous sommes accrochés en première mi-temps, mais en seconde période, les possessions ont suivi leur chemin et ils ont montré qu’ils avaient vraiment fait leurs devoirs.

“Les deux (l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande) sont de très bonnes équipes avec de très bons attaquants. Ce sera un match serré et je ne pense pas qu’il soit facile de choisir un vainqueur.”