L’entraîneur anglais Brendon McCullum: « Ashes est la plus grande scène – nous devons divertir et captiver les enfants » | Nouvelles du cricket

The Ashes est peut-être une série pas comme les autres, mais l’Angleterre la traitera comme une série comme les autres. Ils continueront à jouer une marque positive de cricket.

Ce n’est pas parce qu’ils minimisent l’ampleur du concours de cinq tests contre l’Australie, loin de là.

Pour l’entraîneur Brendon McCullum, le fait que l’Angleterre se heurte à une opposition aussi puissante dans une série qui sera regardée par un grand nombre de personnes leur donne une plate-forme encore plus grande pour aider à promouvoir le test de cricket et lui assurer un avenir riche.

McCullum a supervisé 10 victoires sur 12 tests depuis qu'il est devenu entraîneur des tests d'Angleterre





« Ça ne devrait pas changer, sûrement ? McCullum a dit Sky Sports’ Ian Ward, lorsqu’on lui a demandé si l’Angleterre adapterait une marque de cricket fulgurante qui a donné 10 victoires sur 12. « Le fait que ce soit la plus grande scène dans laquelle vous puissiez jouer est formidable. C’est mieux.

« Vous devez être prêt à vous marier à un poste et cela pour nous libère les gars pour jouer le style de cricket qui leur donne le plus de satisfaction et qui pourrait se traduire par des résultats.

« Vous voulez vous amuser, vous voulez vous amuser, vous voulez vous perdre et faire partie de quelque chose. Vous n’y arriverez peut-être pas mais quelle belle opportunité. Quelle meilleure étape ?

« Pensez à tous les enfants du monde entier qui vont regarder au cours des deux prochains mois. Tous ceux qui ont le football, le rugby, l’athlétisme ou tout autre sport parmi lesquels ils pourraient choisir – ou le cricket.

« Nous avons l’opportunité de les captiver et de les intéresser non seulement au cricket, mais au test de cricket, un jeu qui a besoin de cette pertinence et qui existe depuis cent ans.

Je ne pense pas que la prudence soit parfois une mauvaise chose tant qu’elle ne vous retient pas. Un peu de prudence vous empêche de sortir de la falaise, mais si cela empêche votre talent de sortir, j’ai un problème avec ça.

« Comment pouvons-nous fournir ce prochain coup de pouce pour nous assurer que les gens veulent jouer au test de cricket? Vous le faites en offrant le meilleur divertissement sur la plus grande scène pendant que tout le monde regarde. C’est ce qui est devant nous. Apportez-le. Si ça ne marche pas, ça va. On se lèvera et on repartira.

« Stokes écrit ses propres scripts mais nous surveillerons sa condition physique »

Sur la plus grande scène, le capitaine Ben Stokes sera à nouveau l’homme de tête de l’Angleterre.

Il y a eu la finale de la Coupe du monde des 50 ans et plus en 2019. La finale de la Coupe du monde T20 2023. Ce Test à Headingley il y a quatre ans. Maintenant, la série Ashes la plus attendue depuis 2005 vous attend.

Il reste des doutes quant à savoir si Stokes sera en mesure de jouer pleinement son rôle avec le ballon contre l’Australie. Il gère un problème de genou de longue date et n’a pas joué le jour de l’ouverture du test d’Irlande à Lord’s jeudi.

McCullum espère que le joueur de 31 ans sera en mesure de jouer son rôle polyvalent dans les Cendres, mais n’est pas disposé à mettre sa santé à long terme en danger.

Stokes dit qu’il s’est donné la « meilleure chance » de jouer aux Ashes cet été



« Le skipper écrit ses propres scripts et c’est probablement la plus grande étape que vous puissiez obtenir. Il a quelque chose dans sa manche.

« Il va parfois devoir franchir la barrière de la douleur, mais nous savons qu’il n’a pas peur de cela.

« Nous devons juste nous assurer de le surveiller. Si quoi que ce soit, il se peut que nous devions le retirer parfois et nous assurer qu’il y a aussi une longévité là-dedans. Il a une longue vie à vivre après le cricket et je veux assurez-vous qu’il peut faire tout ce qu’il peut.

« S’il ne lance pas de balle, il aura toujours un impact énorme dans cette série. Il est d’une beauté absolue et nous sommes tellement chanceux de l’avoir comme capitaine. »

L’empreinte de Stokes est partout dans cette équipe de cricket d’Angleterre. Positif, altruiste, cherchant toujours à prendre le jeu, toujours à la recherche de la victoire, ne s’intéressant pas un iota au tirage au sort.

Nous regardons l’émergence du Bazball – le style de cricket à l’épée et à succès de l’Angleterre sous Stokes et McCullum



Jonny Bairstow, Harry Brook et Ben Duckett sont parmi les frappeurs à avoir prospéré sous son mandat, mais c’est le développement du spinner du bras gauche Jack Leach qui a peut-être été le plus notable.

Le soutien de ‘Stokes’ a été la fabrication de Leach’

Un homme Sports du ciel Le spécialiste Mark Butcher a déclaré qu’il semblait autrefois que le « dernier recours » de l’Angleterre avait prospéré au cours de la dernière année après avoir reçu la confiance et des champs agressifs de Stokes.

Seuls le fileur australien Nathan Lyon et le couturier sud-africain Kagiso Rabada (47 ans) ont remporté plus de guichets de test que les 46 de Leach en 2022.

L’Anglais a ensuite frappé 12 fois en deux matchs en Nouvelle-Zélande en février, tandis que jeudi, il a décroché trois scalps lors de la première journée contre l’Irlande.

Les champs de Stokes ont encouragé Paul Stirling et Lorcan Tucker à entreprendre le balayage contre Leach et ils ont finalement péri à ce coup, avant que le spinner ne renverse Curtis Campher plus tard dans la journée pour réclamer son 123e guichet de test.

Leach a déclaré au cours de l’hiver qu’il souhaitait que sa moyenne au bowling soit inférieure – il a pris ses guichets à 38,28 l’année dernière – mais son stock en tant que quilleur anglais n’a probablement jamais été aussi élevé.

Image:

Leach a prospéré sous la capitainerie de Stokes





McCullum a déclaré: « Leachy a une compétence assez incroyable pour faire rire le groupe dans un moment de pression avec une doublure rapide et ce genre de choses est inestimable pour l’équipe.

« Il a été un joueur énorme pour nous sur le terrain mais aussi dans les vestiaires. Ce qu’il a fait avec le ballon au cours des 12 derniers mois a été une véritable croissance.

« La compétence a toujours été là, mais son acceptation que le skipper croit en lui, veut qu’il essaie de reprendre le jeu, remette la pression sur l’adversaire plutôt que de simplement opérer, l’a fait.

« L’impact de cette mentalité sur l’ensemble du package est significatif. »

« Les résultats sont secondaires, le vrai plaisir est de regarder les gens grandir »

Le fait que McCullum ait parlé de l’amour de Leach pour un bâillon avant ses exploits de bowling réitère de quoi il s’agit. Les résultats comptent, mais les relations comptent davantage.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le quilleur anglais Stuart Broad donne un aperçu de l’état d’esprit des joueurs avant The Ashes



Parlant de sa philosophie, McCullum a ajouté: « Le cricket a été tout pour moi. Il m’a donné une vie formidable et je serai toujours reconnaissant pour cela.

« Cela vaut la peine de s’en souvenir et d’avoir cette sincère gratitude envers le jeu, que vous réussissiez ou échouiez.

« Le vrai plaisir pour nous en tant qu’entraîneurs est de travailler avec les gars, de construire ces relations et d’apprendre à les connaître en tant que personnes. Voir à quoi ressemble leur vie et travailler avec eux sur leurs compétences.

« Tout ce qui se passe sur le terrain arrive – ce n’est pas comme si on s’en fichait mais c’est presque secondaire.

« Il y aura des moments où les joueurs réussiront et des moments où ils échoueront, mais c’est autre chose où vous les voyez grandir en tant que joueurs de cricket et humains, c’est là que se trouve le vrai plaisir. »

Regardez The Ashes en direct et en intégralité sur Sky Sports Cricket. La série débute à Edgbaston le vendredi 16 juin avec une montée en puissance commençant à 9h30 avant le premier bal à 11h.