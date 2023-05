L’entraîneur américain par intérim Anthony Hudson reste en charge de la Gold Cup

Anthony Hudson continue de diriger l’UMSNT à l’avenir, y compris les prochaines finales de la Gold Cup et de la Ligue des Nations. Le directeur sportif du football américain, Matt Crocker, a déclaré que l’équipe aurait un nouveau manager d’ici la fin de l’été.

S’adressant à USSoccer.com, Crocker a admis que la recherche avait été un long processus. « Ce que nous avons est une liste de candidats qui, sur la base de nos recherches initiales, correspondent au profil », a déclaré Crocker. « Nous avons déjà eu un certain nombre de conversations avec certains des candidats. »

« Dans certains cas, un candidat peut occuper un poste actuel, auquel cas nous devons être très respectueux envers leurs clubs et toujours nous assurer que toute communication commence avec eux. Nos prochaines étapes consisteront à mener des entretiens plus approfondis et à poursuivre ce que nous avons décrit comme un processus d’évaluation solide. »

La recherche de gestionnaires de l’USMNT se prolongera jusqu’à l’été

Crocker a ensuite confirmé que l’objectif est toujours de prendre une décision finale d’ici la fin de l’été. « Comme je l’ai dit, nous pensons que cette décision est essentielle non seulement pour les trois prochaines années, mais aussi pour l’héritage que cet entraîneur laissera sur l’avenir du programme », a poursuivi Crocker.

« Nous avons l’intention d’être réfléchis et minutieux dans notre évaluation et notre sélection. Le plan est de mener une série d’entretiens en juin et de réduire la liste des candidats. À partir de là, nous engagerons les finalistes dans une autre activité d’évaluation. Notre objectif est d’avoir notre nouvel entraîneur en place d’ici la fin de l’été, bien qu’il soit possible que les circonstances du club aient un impact sur le calendrier.

Anthony Hudson va voir le contrat actuel avec l’équipe à la Gold Cup

Aussi, RENARD Sports L’écrivain Doug McIntyre rapporte que Hudson restera probablement à la barre jusqu’à l’expiration de son contrat. L’accord actuel de l’entraîneur court jusqu’au 1er août. Cela interviendrait après la conclusion des finales de la Gold Cup et de la Ligue des Nations.

Hudson a connu un début un peu difficile, car il a perdu son premier match en charge contre la Serbie. Cependant, l’équipe est maintenant restée invaincue lors des quatre matchs qui ont suivi ce match. L’USMNT devrait affronter le Mexique dans la Ligue des Nations, avant de se diriger peu après vers la Gold Cup. Hudson devrait emmener principalement deux équipes différentes aux tournois.

PHOTO : IMAGO / Agence MexSport