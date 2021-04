L’entraîneur américain Jesse Marsch a été nommé nouveau manager du RB Leipzig après avoir quitté le champion d’Autriche en titre, le FC Salzburg.

Marsch, 47 ans, remplacera Julian Nagelsmann qui rejoindra le Bayern Munich, champion en titre de Bundesliga, la saison prochaine après avoir signé un contrat de cinq ans.

Marsch retourne à Leipzig où il était directeur adjoint lors de la campagne 2018-19 sous Ralf Rangnick. Salzbourg a six points d’avance sur le Rapid Vienne en ronde de championnat de la Bundesliga autrichienne, alors qu’ils espèrent toujours égaler la finale de la Coupe d’Autriche le 1er mai pour la troisième saison consécutive.

Marsch a débuté sa carrière d’entraîneur en 2011 avec un rôle d’assistant avec l’équipe nationale masculine des États-Unis avant de prendre la direction de l’équipe de la Major League Soccer Montreal Impact l’année suivante. Sa carrière de joueur s’est étendue de 1996 à 2009 avec trois clubs de la MLS – DC United, Chicago Fire FC et Chivas USA – et il a eu deux sélections pour l’USMNT.

En 2015, il est devenu entraîneur des Red Bulls de New York et les a guidés vers le MLS Supporters ‘Shield et a remporté le prix MLS Coach of the Year la même année.

Il a quitté NY Red Bulls en 2018 pour le RB Leipzig, un autre club de l’arsenal Red Bull. Cela a été considéré comme un pari à l’époque, mais Marsch a impressionné sous Rangnick et cela l’a conduit à prendre en charge le FC Salzburg en 2019.

Salzbourg et Leipzig sont des clubs soeurs, avec un certain nombre de joueurs passant des champions d’Autriche au côté de la Bundesliga. Au cours de sa première saison à la tête de Salzbourg, Marsch les a menés à un doublé en championnat et en coupe – devenant ainsi le premier entraîneur américain à remporter un trophée majeur en Europe.

Jesse Marsch deviendra notre nouvel entraîneur-chef à partir de la saison 2021/22! Il succède à Julian #Nagelsmann, qui rejoint #FCBayern.

Marsch a été confirmé jeudi, 48 heures seulement après la publication des informations, Leipzig envisageait également le manager de Wolfsburg, Oliver Glasner, et le patron de Stuttgart, Pellegrino Matarazzo. Mais le PDG de Leipzig, Oliver Mintzlaff, a opté pour Marsch, qui sera chargé de chasser le Bayern de Nagelsmann la saison prochaine.

Marsch était également sur le radar de l’Eintracht Francfort et de Tottenham Hotspur, ont déclaré des sources à ESPN, mais Mintzlaff est ravi d’avoir son homme.

« Avec Jesse Marsch, nous avons pu nommer notre candidat de rêve en tant que nouvel entraîneur-chef et pourvoir rapidement le poste le plus important dans le domaine sportif au RB Leipzig avec un entraîneur de haut niveau », a déclaré Mintzlaff. « Jesse a fait un excellent travail dans tous ses postes précédents et s’est développé progressivement.

« C’est naturellement un grand avantage qu’il travaille déjà pour le RB Leipzig depuis un an. Jesse connaît le club, la ville de Leipzig et surtout notre club et notre philosophie de jeu. Outre ses qualités d’entraîneur, Jesse se caractérise plus haut. tout cela par sa manière positive et ambitieuse, il peut inspirer les gens dans et autour du club et les emmener avec lui. Nous sommes impatients de travailler avec Jesse Marsch afin que nous puissions continuer sur la voie que nous avons choisie avec lui et continuer à développer le club. «

Avec l’arrivée de Marsch, cinq des sept meilleurs clubs de Bundesliga – Bayern, Leipzig, Wolfsburg, Francfort, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen et Borussia Monchengladbach – auront une nouvelle personne dans l’abri pour la saison 2021-22.