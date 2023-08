L’entraîneur américain Gregg Berhalter n’a pas encore résolu le différend avec Gio Reyna

L’entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, n’a pas encore parlé au milieu de terrain Gio Reyna après leur différend autour de la Coupe du monde de l’année dernière et a consulté des experts en médiation pour tenter de résoudre la situation, a-t-il déclaré à Vanity Fair.

La relation entre Berhalter et la famille Reyna était au cœur d’une situation compliquée qui a conduit à l’expiration du contrat de Berhalter à la fin de 2022.

Berhalter a été reconduit dans ses fonctions d’entraîneur de l’USMNT en juin et a admis à l’époque qu’il y avait du « travail à faire » pour réparer la relation avec l’un des joueurs clés des États-Unis à l’approche de la Coupe du monde 2026, qui sera co-organisée par les États-Unis. , Canada et Mexique.

Plus de deux mois plus tard et avant le retour de Berhalter aux commandes le mois prochain, l’entraîneur américain a déclaré qu’il abordait toujours la situation avec prudence.

« Ce n’est pas quelque chose où vous décrochez simplement le téléphone et dites : ‘Hé, mon pote, voici comment ça va se passer.’ Il y a du travail à faire, » il a déclaré à Vanity Fair pour un article publié mardi.

« Nous voulons tous les deux que les Etats-Unis remportent la Coupe du Monde et connaissent beaucoup de succès, et maintenant ils cherchent un moyen de coopérer pour y parvenir », a-t-il ajouté.

Berhalter, qui a déclaré avoir « eu des appels avec presque tous les joueurs », a ajouté qu’il avait discuté avec des experts en médiation pour se préparer à gérer la situation « de la bonne manière ».

Gio Reyna n’a fait que deux apparitions en tant que remplaçant pour l’USMNT lors de la Coupe du monde 2022. Ercin Erturk/Agence Anadolu via Getty Images

S’exprimant lors d’une conférence de leadership après la Coupe du monde 2022, Berhalter a raconté comment il avait failli renvoyer une joueuse anonyme – identifiée plus tard comme étant Reyna – chez elle pour mauvais comportement.

Cela a suscité une réaction de colère de la part des parents de Reyna, Danielle et Claudio, tous deux anciens internationaux américains, qui ont informé Earnie Stewart, alors directeur sportif de l’US Soccer (USSF), d’un incident de violence domestique impliquant Berhalter et son désormais épouse Rosalind alors qu’ils étaient tous deux à l’université. .

Une enquête a suivi, l’USSF acceptant les explications de Berhalter et les démarches qu’il a entreprises pour se faire pardonner, ce qui lui a permis de revenir en tant qu’entraîneur.

Berhalter a refusé de dire à Vanity Fair s’il serait capable de se réconcilier avec les parents de Reyna.

Gio Reyna n’a pas encore joué depuis qu’il s’est blessé au mollet lors de la victoire finale de la Ligue des Nations de la Concacaf contre le Canada en juin. Il a repris l’entraînement avec le club allemand du Borussia Dortmund la semaine dernière, mais n’était pas dans l’équipe pour le match nul de Bundesliga contre le VfL Bochum samedi, ce qui signifie qu’il pourrait ne pas jouer pour les États-Unis le mois prochain.

Les États-Unis affronteront l’Ouzbékistan à Saint-Louis le 9 septembre avant d’affronter Oman à Saint-Paul, dans le Minnesota, trois jours plus tard. Berhalter nommera sa liste pour ces matchs mercredi.

Si Reyna ne participe pas à ces matchs, sa prochaine opportunité de convocation serait lors des matchs amicaux d’octobre contre l’Allemagne et le Ghana.

« Nous avons commencé ce processus pour définir un peu nos attentes et déterminer comment nous allons avancer ensemble », a déclaré Berhalter à propos de sa relation avec Reyna, qu’il a qualifiée de « joueuse super talentueuse qui peut aider cette équipe ».

« Cela l’impliquera en partie, nous impliquera en partie, et finalement, espérons-le, cela permettra à Gio d’être à l’aise dans l’équipe, à l’aise dans le fait qu’il est évalué et entraîné de manière équitable et qu’il est tenu aux mêmes normes et standards que tout le monde. « .