L’entraîneur américain Gregg Berhalter doute que le boycott de la Coupe du monde soit efficace

L’entraîneur américain Gregg Berhalter a déclaré que lorsqu’il s’agissait de protester contre le bilan des droits humains du Qatar, hôte de la Coupe du monde 2022, il préférait participer et « faire prendre conscience de la situation » plutôt qu’un boycott.

En mars dernier, les équipes nationales masculines des Pays-Bas, de la Norvège et de l’Allemagne portaient toutes des maillots pour protester contre le traitement réservé aux travailleurs au Qatar. Selon les rapports, les incidents et les décès liés au travail sont fréquents depuis que la Coupe du monde a été attribuée au Qatar en 2010.

Avant son match de qualification pour la Coupe du monde contre Gibraltar, la Norvège portait des maillots portant l’inscription « Droits de l’homme sur et en dehors du terrain », et il a été question qu’ils boycottent la compétition. Le lendemain, l’Allemagne portait des chemises portant la mention « Droits de l’homme ». Les Pays-Bas ont ensuite emboîté le pas en portant des maillots qui disaient : « Le football soutient le changement ».

La Norvège a depuis déclaré qu’elle ne boycotterait pas la compétition.

Avant la finale de la phase de groupes de la Gold Cup dimanche contre le Canada, on a demandé à Berhalter si les États-Unis adopteraient une position similaire.

« Il y a des manifestations comme la Norvège, et c’est une façon de le faire », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un appel Zoom. « Mais je pense aussi que nous devons faire prendre conscience de la situation, et je pense que le boycott de la Coupe du monde ne fera peut-être pas tant de bien. Mais participer et faire prendre conscience de la situation pourrait potentiellement faire [that]. Donc, notre travail consiste à éduquer les joueurs, à éduquer le personnel sur ce qui se passe exactement là-bas et à proposer notre propre message sur la façon dont nous voulons apporter des changements. »

L’équipe masculine américaine a déjà porté des chemises promouvant l’égalité raciale en conjonction avec l’expression « Be The Change ».

Au niveau du jeu, Berhalter s’est dit « content » pour le groupe de joueurs canadiens qui ont progressé au cours de ce cycle. Le Canada a atteint la ronde finale des qualifications pour la Coupe du monde de la CONCACAF pour la première fois depuis 1998, et un match nul ou une victoire dans le match de dimanche les placerait en tête du groupe B aux dépens de l’équipe américaine.

« Je suis content pour le groupe, pour les joueurs », a-t-il déclaré. « Ce sont beaucoup de joueurs que nous connaissons, j’ai beaucoup de respect pour ces gars. C’est agréable de les voir grandir au cours des cinq dernières années, et ils sont arrivés à ce point et je pense que c’est un bonne équipe.

« Je pense qu’ils ont fait quelques ajustements dans la formation qui jouent vraiment sur leurs points forts et ensuite vous regardez le développement de leur pool de joueurs, comme le nôtre, ce sont de jeunes joueurs et ils ont vraiment franchi cette prochaine étape et sont arrivés au niveau international . »

Plus tôt dans la journée, le défenseur Reggie Cannon a déclaré qu’il était « de retour à 100% » de la blessure aux ischio-jambiers qui l’a empêché de participer aux deux premiers matchs des États-Unis.