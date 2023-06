L’entraîneur adjoint du Texas A&M, Terry Price, décède à 55 ans

L’entraîneur des extrémités défensives du Texas A&M, Terry Price, est décédé à l’âge de 55 ans, l’école a annoncé vendredi.

« Terry n’était pas seulement un grand Aggie, entraîneur de football et recruteur, il était un mari, un père et un homme encore meilleur », a déclaré l’entraîneur de Texas A&M, Jimbo Fisher, dans un communiqué. « L’impact qu’il a eu sur ce programme et ses joueurs est incommensurable. Notre famille du football a subi une perte incroyable. Nous continuerons à tenir le Kenya et les garçons dans nos pensées et nos prières. »

Price, un ancien joueur du Texas A&M, est entraîneur adjoint du personnel des Aggies depuis 2012. Il a passé presque toute sa carrière d’entraîneur à donner des leçons particulières aux joueurs de ligne défensifs de la SEC. Il a entraîné les lignes défensives d’Auburn (1999-2008) et d’Ole Miss (1995-98, 2009-11) avant de retourner à son alma mater pour occuper le même poste sous l’entraîneur Kevin Sumlin.

Price s’est concentré exclusivement sur la défensive en 2015. Après le départ de Sumlin après la saison 2017, Price a été retenu par l’actuel entraîneur-chef Jimbo Fisher et est resté un élément clé de l’équipe défensive, à la fois en tant qu’entraîneur sur le terrain et recruteur.

Tout au long de son mandat au Texas A&M, il a joué un rôle clé en aidant les Aggies à décrocher des joueurs de ligne défensifs talentueux. Price a joué un rôle dans le recrutement de Myles Garrett, qui était l’ailier défensif n ° 1 de la promotion 2014 et est devenu le choix n ° 1 lors du repêchage de la NFL en 2018. Rivals et 247Sports ont nommé Price l’un des meilleurs recruteurs du pays en 2014.

En tant que joueur, Price était un homme de lettre de quatre ans pour les Aggies de 1986 à 1989, un membre de la défense vantée du «Wrecking Crew» des Aggies. Price a mené la ligne défensive du Texas A&M en plaqués au cours de ses deux dernières années et a remporté les honneurs de la conférence All-Southwest en tant que senior. Il a été un choix de 10e ronde des Bears de Chicago lors du repêchage de la NFL en 1990 et a joué deux saisons dans la NFL avec les Bears et les Dolphins de Miami. Il a obtenu son baccalauréat en sociologie de Texas A&M en 1992, avant de rejoindre le personnel en tant qu’entraîneur bénévole en 1992-93.

Connu affectueusement dans les cercles A&M par ses initiales, « TP », Price a également été acclamé pour ses prouesses en matière de grillades. Le natif de Plano, au Texas, est devenu fasciné par le barbecue à la fin des années 1990 et a même remporté plusieurs championnats de cuisine. Il a fait broder quatre distinctions sur sa veste de chef.

C’est l’heure du talonnage ! Qui acceptera le 🔥#CoachPriceCookingChallenge Samedi? Voyons qui peut monter sur le gril pendant 🏈#MaroonandWhiteDay👍🏾. #Agsathome pic.twitter.com/HO1cMDIgs0 – Entraîneur Terry Price (@Coach_TPrice) 16 avril 2020

Au cours de son mandat d’entraîneur A&M, Price a commencé le «D-Line Cookout», dans lequel il a réuni tous les joueurs de ligne défensifs de l’équipe chez lui, généralement pendant l’intersaison ou le camp d’entraînement, pour manger des livres incalculables de barbecue. C’est devenu une tradition annuelle.

Fisher a plaisanté en 2021 en disant qu’il était sceptique quant aux compétences de Price jusqu’à ce qu’il goûte au barbecue.

« Quand je l’ai rencontré pour la première fois et que j’ai vu qu’il avait ces récompenses et cette toque (de chef), j’ai dit: » Écoutez, je ne sais pas si vous venez de coudre ces (récompenses) là-dessus ou si elles sont légitimes. Nous devons faire des recherches », a déclaré Fisher en riant. « Mais tout ce que vous aviez à faire était de goûter le barbecue une fois pour savoir qu’il s’agissait de victoires légitimes. »

Vendredi, d’anciens joueurs de Texas A&M ont partagé leurs condoléances sur les réseaux sociaux.

« Celui-là fait mal ! » a tweeté l’ancien ailier défensif du Texas A&M Daeshon Hall, un choix de troisième ronde de la NFL en 2017. « Vous n’avez pas seulement aidé à changer ma vie, mais tant d’autres jeunes hommes ! La vraie définition de ce que c’est que d’être un vrai HOMME ! Je ne pourrais jamais te rendre ce que tu as fait pour moi !

L’ancien joueur de ligne défensive du Texas A&M, Reggie Chevis, a tweeté: « L’un des plus grands à l’avoir jamais fait, mec. Ce type m’a appris l’attitude d’un SEC DLineman.

Price laisse dans le deuil son épouse Kenya et ses fils Alexander et Devin. Devin a passé les trois dernières années à jouer au receveur de Texas A&M et à partager le gril avec son père avant d’être transféré à Florida Atlantic plus tôt cette année.

(Photo : John Rivera / Icône Sportswire via Getty Images)