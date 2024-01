L’entraîneur adjoint des Warriors, Dejan Milojevic, décède à 46 ans des suites d’une crise cardiaque dans l’Utah.

L’entraîneur adjoint des Golden State Warriors, Dejan Milojevic, est décédé mercredi après avoir subi une urgence médicale à Salt Lake City, dans l’Utah, mardi soir. l’équipe a annoncé. Il avait 46 ans. Milojevic a été hospitalisé après avoir subi une urgence dans un restaurant lors d’un dîner d’équipe. La NBA a reporté Le match initialement prévu mercredi soir entre les Warriors et le Jazz.

“Nous sommes absolument dévastés par le décès soudain de Dejan”, a déclaré l’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, dans un communiqué. “C’est un coup choquant et tragique pour tous ceux associés aux Warriors et une période incroyablement difficile pour sa famille, ses amis et nous tous qui avons eu l’incroyable plaisir de travailler avec lui. En plus d’être un formidable entraîneur de basket-ball, Dejan était l’un des êtres humains les plus positifs et les plus beaux que j’ai jamais connu, quelqu’un qui a apporté de la joie et de la lumière à chaque jour avec sa passion et son énergie. Nous pleurons avec et pour sa femme, Natasa, et leurs enfants, Nikola et Masa. Leur perte est insondable. »

Milojevic, originaire de Serbie, a été ajouté à l’équipe d’entraîneurs des Warriors en 2021 et a aidé la franchise à remporter un championnat en 2022. Il a joué en Serbie, en Espagne, au Monténégro et en Turquie au cours de ses 14 ans de carrière professionnelle et a été nommé MVP de la Ligue Adriatique à trois reprises (2004-06). Il a rejoint l’équipe de Kerr après avoir été entraîneur chez Mega Vizura en Serbie et Buducnost au Monténégro, où il a remporté le championnat de la Ligue monténégrine.

Milojevic a tiré le meilleur parti des talents dont il disposait pendant son mandat d’entraîneur à l’étranger et a contribué à établir un solide pipeline de Mega Vizura au NBA. Onze des joueurs entraînés par Milojevic au cours de ses huit saisons avec Mega Vizura ont ensuite été sélectionnés dans le Repêchage NBA. Parmi eux se trouvaient Nikola Jokic, Ivica Zubac, Goga Bitadze, Timothe Luwawu-Cabarrot et Vlatko Cancar.

“La NBA pleure le décès soudain de l’entraîneur adjoint de Golden State, Dejan Milojevic, un collègue bien-aimé et un ami cher à tant de personnes dans la communauté mondiale du basket-ball”, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué. “En plus d’avoir remporté le championnat NBA 2022 lors de sa première saison avec les Warriors et d’avoir encadré certains des meilleurs joueurs du monde, Dejan a eu une carrière de joueur international décorée et a été un entraîneur-chef distingué dans sa Serbie natale. Nos plus sincères condoléances vont à sa femme, Natasa, à leurs enfants, Nikola et Masa, et à l’organisation Warriors pendant cette période tragique.”

Le match dans l’Utah devait être le dernier match du road trip de quatre matchs de Golden State. L’équipe devrait ensuite jouer à domicile contre les Mavericks vendredi.