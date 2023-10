L’entraîneur adjoint des Giants, Alyssa Nakken, interviewe pour le poste de manager de l’équipe

Alyssa Nakken, qui est devenue la première femme à entraîner sur le terrain lors d’un match de la Ligue majeure de baseball lorsqu’elle travaillait au premier but des Giants de San Francisco en avril 2022, a passé un entretien pour le poste de direction vacant à San Francisco.

Le président des opérations baseball, Farhan Zaidi, a confirmé dimanche soir que Nakken avait eu une entrevue de premier tour la semaine dernière.

Son mari, Robert, a annoncé en août sur les réseaux sociaux que l’entraîneur attendait le premier enfant du couple, une fille, pour le 9 février.

Zaidi a déclaré qu’il espérait trouver un nouveau manager d’ici le début de l’agence libre pour remplacer Gabe Kapler, licencié à trois jours de la fin de la saison. Il avait une fiche de 295-248 sur plus de trois saisons, les Giants remportant un record de franchise de 107 matchs et devançant les Dodgers de Los Angeles avec 106 victoires pour le titre de la National League West en 2021 avant de rater les séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons.

Nakken, 33 ans, star du softball à Sacramento State de 2009 à 2012, est entraîneur au sein du staff des Giants depuis que Kapler l’a embauchée en janvier 2020.

Reportage de l’Associated Press.

