L’entraîneur adjoint des Browns dit au revoir à Cleveland après avoir été licencié

CLEVELAND, Ohio — L’ancien entraîneur des porteurs de ballon des Browns, Stump Mitchell, qui a occupé ce poste au cours des cinq dernières saisons, a fait ses adieux jeudi après que les Browns l’aient laissé partir mercredi.

L’équipe a quitté Mitchell, l’entraîneur des ailiers rapprochés TC McCartney et le coordinateur offensif Alex Van Pelt dans un remaniement de l’équipe d’entraîneurs offensifs après une saison 11-6 qui s’est terminée par une défaite de 45-14 contre les Texans.

Ils ont interviewé Duce Staley comme remplaçant potentiel de Mitchell mercredi et interviewent l’entraîneur de la ligne offensive des Seahawks, Andy Dickerson, pour leur travail de coordonnateur offensif.

Mitchell a été embauché par Freddie Kitchens en 2019 et a aidé à superviser une salle des porteurs de ballon mettant en vedette le duo dynamique de Nick Chubb et Kareem Hunt. Chubb a terminé deuxième de la ligue pour les verges au sol en 2019, totalisant 5 345 verges et marquant 40 touchés entre 2019 et 2022.

Les Browns ont perdu Chubb à cause d’une blessure au genou mettant fin à la saison au cours de la deuxième semaine.

Hunt, quant à lui, a ressuscité sa carrière à Cleveland après avoir signé ici en 2019, affichant 3 342 verges de mêlée et 32 ​​touchés en 49 matchs. Il est revenu chez les Browns cette saison après la blessure de Chubb et a marqué neuf touchés au sol, un sommet en carrière. Il a également marqué deux fois lors du match de wild card à Houston.

Mitchell a joué un rôle déterminant dans le développement de Jerome Ford après la chute de Chubb et a déjà aidé à tirer le meilleur parti du porteur de ballon D’Ernest Johnson lorsqu’il a été pressé à la place de Chubb et Hunt. Il a disputé quatre matchs avec plus de 90 verges au sol, dont un match de 146 verges au sol contre les Broncos en 2021.

Il s’est également fait connaître pour son honnêteté lors de ses rares séances médiatiques ici, dénonçant Hunt pour son manque de patience ou prédisant que Chubb pourrait avoir 1 000 verges sur réception.

L’ancien entraîneur des porteurs de ballon des Browns, Stump Mitchell, a publié une déclaration jeudi après que les Browns aient quitté l’entraîneur vétéran.

Mitchell a publié jeudi la déclaration suivante par l’intermédiaire de son agent marketing.

« Depuis mon arrivée dans la franchise portant le nom estimé de Paul Brown, par l’intermédiaire de l’entraîneur Freddie Kitchens, mon séjour à Cleveland a été tout simplement extraordinaire. J’exprime ma sincère gratitude aux propriétaires de l’équipe Jimmy et Dee Haslam, au directeur général Andrew Berry, au directeur de la stratégie Paul Depodesta et à l’entraîneur Stefanski pour cinq saisons enrichissantes en tant qu’entraîneur des demis offensifs/coordinateur du jeu de course.

«Je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux joueurs et aux porteurs de ballon qui ont porté le casque des Browns, donnant tout pour réussir le jour du match. J’ai consacré mes efforts à maximiser votre travail acharné et votre talent, et ce fut un voyage enrichissant.

« L’organisation Browns a joué un rôle central dans l’adoption de ma vision d’intégrer la bourse Bill Willis pour le coaching en diversité dans leur cadre. Au cours des trois dernières années, ce programme a offert des opportunités à trois jeunes entraîneurs noirs, à commencer par Ashton Grant, suivi d’Israel Woolfork, aujourd’hui entraîneur du quart-arrière des Cardinals de l’Arizona, et de Nemo Washington.

“Par-dessus tout, je suis profondément reconnaissant pour le soutien indéfectible de ma famille et mon amour pour les fans dévoués et travailleurs de l’Ohio, en particulier les Browns Backers. Votre soutien est vraiment apprécié. J’attends avec impatience la prochaine phase de ma carrière d’entraîneur.

“Merci!

« Cordialement, Stump Mitchell »