L’entraîneur adjoint de l’USMNT, Nico Estevez, quitte le football américain pour occuper le poste d’entraîneur-chef à l’Austin FC.

CHICAGO (25 octobre 2024) – L’entraîneur adjoint de l’USMNT, Nico Estevez, a quitté US Soccer pour devenir le prochain entraîneur-chef de l’Austin FC dans la Major League Soccer. Le joueur de 44 ans originaire de Valence, en Espagne, était revenu dans l’équipe américaine cet été, après avoir travaillé comme assistant de 2019 à 2021 sous la direction de l’entraîneur-chef de l’époque, Gregg Berhalter.

« Nous souhaitons remercier Nico pour toutes ses contributions au programme », a déclaré le directeur sportif du football américain, Matt Crocker. « C’est un entraîneur fantastique et une personne encore meilleure. Nous lui souhaitons un succès continu.

L’équipe nationale masculine des États-Unis affrontera la Jamaïque en quart de finale de la Ligue des Nations de la Concacaf 2024-25. La série débute le 14 novembre au Stade national de Kingston, en Jamaïque, avec le coup d’envoi fixé à 20 h HE. Quatre jours plus tard, le nouvel entraîneur-chef de l’USMNT, Mauricio Pochettino, entraînera son premier match à domicile en compétition officielle le 18 novembre à St. Louis à 20 h HE (19 h CT). [TICKETS]

Les deux matchs seront diffusés en direct sur TNT, Universo, truTV, Max et Peacock. L’audio en direct en espagnol sera disponible sur la radio Fútbol de Primera.