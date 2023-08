L’entraîneur adjoint de Hull KR, Danny McGuire, rêve d’écrire l’histoire de la Challenge Cup avec Robins | Actualités de la Ligue de Rugby

Danny McGuire sait ce que cela signifierait pour Hull KR de ramener de l’argenterie en ville

L’entraîneur adjoint de Hull KR, Danny McGuire, sait ce qu’il faut pour gagner sur la plus grande scène et utilisera cette expérience pour essayer de guider les Robins vers une célèbre victoire en Challenge Cup.

McGuire a remporté la Challenge Cup à deux reprises en tant que joueur des Leeds Rhinos, mais est maintenant prêt à écrire un peu plus d’histoire pour les Robins alors qu’ils cherchent leur première victoire en Challenge Cup depuis 1980.

Quel que soit le nom de celui qui est gravé sur le trophée samedi, cela créera une histoire, Leigh ayant remporté la Coupe pour la dernière fois en 1971, mais McGuire sait exactement ce que cela signifierait pour les joueurs des Robins d’apporter à nouveau de l’argenterie à Hull.

« Je pense que ce sera énorme. Les joueurs qui ont remporté la coupe en 1980 sont vénérés dans la ville et les noms des joueurs sont des légendes absolues du club », a déclaré McGuire.

« Ce serait génial pour certains de nos garçons d’obtenir également cette reconnaissance.

« Cela fait longtemps que le club n’a pas eu d’argenterie et nous avons une réelle opportunité d’écrire l’histoire.

« Ce ne sera pas facile, nous devons donc bien jouer, nous devons gagner ces moments et nous donner une bonne chance. »

D’un point de vue extérieur, il semble que les Robins soient sur une trajectoire ascendante depuis quelques années, ce qui est une vue partagée de l’intérieur du club alors qu’ils cherchent à répondre aux attentes élevées de leurs fans et à ramener un trophée à la maison.

« Je pense que le club est dans une position très solide, il se passe de très bonnes choses », a déclaré McGuire.

« Évidemment, sur le terrain puis hors du terrain, c’est tout aussi important – développement du terrain, académie de formation potentielle en cours de construction, investissement.

« Juste les normes de tout, depuis ma première implication dans le club, ont augmenté. Je pense que les attentes de l’intérieur et de l’extérieur ont également augmenté.

« La base de fans est sans pareille. Ce serait vraiment bien si nous pouvions y aller samedi et les récompenser pour leur soutien.

« C’est une compétition si prestigieuse et historique et tout le monde l’aime, donc faire partie des occasions dans notre sport est vraiment spécial pour le club et tout le monde est vraiment excité et veut continuer maintenant.

« Tout le monde attend avec impatience le jour du match et les garçons sont vraiment excités à ce sujet. »

La dernière fois que Hull KR s’est rendu à une finale de la Challenge Cup, c’était en 2015 et ils ont affronté une équipe dominante des Rhinos de Leeds dans laquelle McGuire figurait, les vainqueurs 50-0 des Rhinos.

Non seulement McGuire était du côté des Rhinos lors de cette finale, l’ailier des Leigh Leopards Tom Briscoe a joué pour Leeds et a marqué cinq essais aux côtés de son compatriote Leopard Zak Hardaker et de l’actuel ailier de Hull KR Ryan Hall, ajoutant les sous-intrigues de la finale de samedi.

« Je pense que c’était l’une de nos meilleures performances, rarement dans le sport on a la perfection, mais ce n’était pas loin », a-t-il ajouté.

« Défensivement, nous avions un plan, offensivement, nous avions un plan, et nous faisons très rarement ce match ensemble, mais c’était une journée vraiment spéciale.

« Avant cela, j’avais une relation amour-haine avec la Challenge Cup. J’avais perdu quelques finales et jusqu’en 2014, cela n’avait pas été une grande compétition pour moi personnellement ou pour les Rhinos. Ensuite, nous avons trouvé un moyen de faire le travail. .

« Il y a quelques intrigues secondaires intéressantes, mais c’est bien d’y voir autant de visages familiers.

« Ils ont une bonne expérience de jouer en finale et nous avons quelques joueurs qui l’ont fait, alors j’espère que leur expérience déteint sur les garçons.

« Je pense que c’est bien pour le jeu qu’il y ait deux équipes là-bas qui ne sont pas là depuis un moment.

« Les deux équipes sont vraiment bien soutenues, ont une base de fans vraiment fidèle, donc ça devrait être une très bonne occasion. »