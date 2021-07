L’entraîneur adjoint d’Arsenal Albert Stuivenberg quitte son poste avec le Pays de Galles | Actualités footballistiques

L’entraîneur adjoint d’Arsenal, Albert Stuivenberg, a quitté son poste d’entraîneur adjoint du Pays de Galles pour se concentrer sur ses responsabilités avec le club de Premier League.

La Football Association of Wales a confirmé lundi le départ de Stuivenberg de l’équipe nationale.

Stuivenberg, 50 ans, a été nommé au poste par Ryan Giggs en 2017, le couple ayant déjà travaillé ensemble à Manchester United.

Le Néerlandais est resté membre de l’équipe d’entraîneurs de Robert Page alors qu’il remplaçait Giggs en tant que patron du Pays de Galles lors des Championnats d’Europe, au cours desquels ils ont atteint les huitièmes de finale.

Image:

Stuivenberg a été critiqué par Jose Mourinho la saison dernière en raison des craintes concernant la gestion par le Pays de Galles de Gareth Bale



« Ce fut un honneur de faire partie du coaching mis en place avec le Pays de Galles », a déclaré Stuivenberg.

« Ce fut une période passionnante dans l’histoire du football et j’ai beaucoup appris sur et en dehors du terrain. Je remercie tous les joueurs pour le travail acharné et les supporters incroyables et passionnés. »

Stuivenberg a rejoint Arsenal en décembre 2019 à la suite de la nomination par le club de Mikel Arteta en tant qu’entraîneur-chef, et a fait les gros titres la saison dernière lorsque le patron des Spurs de l’époque, Jose Mourinho, s’est plaint de ses doubles rôles.

Mourinho a déclaré en novembre de l’année dernière qu’il était « mal à l’aise » avec Stuivenberg prenant des décisions sur l’état de Gareth Bale, Ben Davies et Joe Rodon, qui jouaient tous pour les Spurs et le Pays de Galles à l’époque.

Stuivenberg a été initialement nommé à Manchester United par son compatriote néerlandais Louis van Gaal en 2014. Il a ensuite pris la tête de l’équipe belge de Genk, mais a été limogé après moins d’un an à sa tête.