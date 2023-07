L’entraînement et la préparation m’ont aidé à réussir en tant qu’athlète olympique – et dans ma vie après le sport

Cet article à la première personne est l’expérience de Neville Wright, un ancien olympien basé dans Edmonton. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

J’ai reçu l’e-mail en 2022. J’allais à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

Pas en tant que spectateur. Et même si j’ai été trois fois olympienne, je n’y allais pas non plus en tant qu’athlète.

Je serais membre du personnel, soutenant l’équipe nationale masculine de Canada Soccer en tant que thérapeute en récupération de performance et consultant en sprint.

Faire partie d’une équipe aussi performante était tout ce que j’aurais pu demander.

C’était motivant. C’était inspirant. C’était un sentiment qui n’avait d’égal que le moment, 12 ans plus tôt, lorsque j’ai entendu l’annonce que j’avais été nommé dans ma première équipe olympique de bobsleigh. Je savais que cela se produisait très probablement, mais j’avais besoin de cette confirmation pour le rendre réel.

Wright et ses coéquipiers de bobsleigh après la dernière course à quatre d’Équipe Canada aux Jeux olympiques de 2018 à PyeongChang. De gauche à droite sont Chris Spring, Bryan Barnett, Wright et Lascelles Brown. (Soumis par Neville Wright)

Né et élevé à Edmonton, j’ai fait mes débuts en athlétisme à un jeune âge. J’étais dans mon élément quand j’étais en compétition, à la fois comme athlète d’athlétisme et éventuellement comme olympienne de bobsleigh. J’étais un technicien, faisant de mon mieux pour maîtriser les exercices et la mécanique du sprint.

J’ai participé à des compétitions internationales d’athlétisme pendant six ans avant de passer au bobsleigh en 2009. Même si je savais à quel point mon entraînement était important, j’ai compris à quel point mon rétablissement était tout aussi important. Je ne me souviens pas combien de fois je me suis préparé mentalement pour mon bain froid de 10 minutes après une dure séance d’entraînement. Autant que je détestais ça, je savais que cela faisait partie du processus de récupération afin que je puisse être prêt pour le lendemain de l’entraînement.

Beaucoup de découverte de soi s’est produite dans ces moments glacials.

Wright dit qu’il avait besoin de se préparer mentalement pour le bain froid de 10 minutes qui a suivi une séance d’entraînement intense. (Soumis par Neville Wright)

Je savais m’entraîner, me préparer, récupérer et concourir.

Mais je ne savais pas comment trouver ma place après le sport quand, en 2019, il était temps de prendre ma retraite après trois Jeux olympiques et six championnats du monde. Cela s’est avéré être l’un de mes plus grands défis.

J’ai fait de mon mieux pour me préparer à ce moment inévitable.

Jouer le long jeu

En tant qu’athlète, j’étais déterminé à apprendre autant que possible des entraîneurs, des entraîneurs et des thérapeutes pour m’aider non seulement à être le meilleur athlète, mais éventuellement le meilleur entraîneur et thérapeute que je pouvais être.

Chaque interaction avec ces praticiens était une opportunité d’apprentissage. Je faisais un sprint et je revenais pour avoir les commentaires de mon entraîneur. Après avoir obtenu des commentaires sur ma biomécanique, je me tenais à côté de lui, observant les autres athlètes et posant des questions.

J’ai eu la même approche pour obtenir un traitement médical de mon thérapeute. Pendant que je m’allongeais sur la table, je leur disais de parler en termes médicaux appropriés et de se préparer à beaucoup de questions – « Pourquoi faites-vous ce type de traitement? » ou « Quel objectif souhaitez-vous atteindre en utilisant cette technique ? »

Le sport était comme une école pour moi. Lorsque j’étais prêt à mettre en pratique ce que j’avais appris en tant que coach et thérapeute de la performance, j’ai pu naviguer, interpréter et comprendre le corps humain et ce qu’il fallait faire pour en tirer les meilleures performances.

Personnel au lieu d’athlète

Lorsque je suis devenu membre de Canada Soccer l’été dernier, le personnel et les athlètes m’ont rapidement adopté et je me suis senti chez moi.

Mais il y a eu des moments où il a semblé étrange d’être à un événement d’un tel calibre en tant que membre du personnel au lieu d’un athlète.

J’aime tellement la compétition et je m’épanouirais dans les moments de haute pression. Maintenant, ces moments étaient passés à aider ces athlètes de haut niveau à se préparer pour l’un des plus grands événements du monde. Mes responsabilités avaient changé mais elles étaient similaires.

Wright, quatrième à partir de la droite, pose en novembre 2022 avec le personnel de Soccer Canada à la Coupe du monde de la FIFA au Qatar. (Soumis par Neville Wright)

Je performais toujours à un niveau élevé, travaillant pour mon meilleur niveau personnel et donnant ma meilleure performance. Ma récompense a été un sentiment épanouissant de pouvoir soutenir ces incroyables athlètes d’élite, en tirant parti de mon expérience et de mes connaissances en tant que thérapeute, entraîneur et, surtout, athlète.

Hauteurs plus élevées

Au cours de mes années de compétition, je n’ai jamais connu un environnement aussi performant que celui dont j’ai été témoin dans mon rôle de membre du personnel de Canada Soccer. L’accent mis par l’équipe sur une culture positive, le bien-être centré sur l’athlète et le leadership étaient, pour moi, essentiels au succès du programme. Je me demandais si j’aurais atteint un niveau encore plus élevé d’athlétisme et de performance d’élite si j’avais vécu cela en tant qu’athlète.

La compétition au niveau élite du sport a éventuellement une date d’expiration. Cette réalité était difficile à assumer lorsque je m’aventurais dans l’inconnu en me demandant : à quoi ressemblerait la vie après avoir arrêté le sport ? Il s’avère que c’était encore mieux.

En regardant cette lettre d’invitation dans mon e-mail l’année dernière, j’ai vite compris que la vie après le sport n’était pas une destination finale mais plutôt un autre chapitre à écrire dans ce voyage appelé la vie.

