L’entraînement d’une femme avant le parachutisme laisse Internet stupéfait

De tous les sports d’aventure qui offrent une montée d’adrénaline addictive, le parachutisme est sûrement en tête de liste. C’est une de ces activités que la plupart des gens visent à faire au moins une fois dans leur vie. Mais compte tenu du risque élevé qu’il comporte, le parachutisme n’est pas la tasse de thé de tout le monde. Une vidéo qui devient virale sur Internet montre une femme qui s’entraîne alors qu’elle est accrochée au flanc d’un avion. Les vidéos illustrant la bravoure sont monnaie courante sur Internet, mais celle-ci a frappé les gens avec une tempête. Partagée par une parachutiste nommée Katie Vasenina, la légende de la vidéo disait : « La seule façon d’entraîner les abdominaux. Il commence par montrer Mme Vasenina suspendue au flanc d’un avion. Plus loin dans la vidéo, on peut la voir relâcher sa prise et sauter au sol depuis le ciel.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir près de 60 millions de vues. Ses mouvements audacieux ont choqué tant de personnes en ligne. Regardez par vous-même :

“Non. Absolument pas. J’aurais une crise cardiaque. Tu es magnifique quand même », a écrit une personne dans la section des commentaires. Une autre personne a écrit: “Pendant ce temps, les tandems et les wingsuits à l’avant se demandent pourquoi il faut si longtemps pour sortir.”

“C’est une bonne chose qu’ils aient arrêté la vidéo avant qu’elle ne touche le sol”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Plus tôt, un clip partagé par un parachutiste sur Instagram montrait un groupe de parachutistes s’adonnant au sport et réalisant même des cascades en l’air. « Si vous savez, vous savez. Un tas de légendes qui suivent le capitaine Rafael Schwaiger sur Hel », a écrit Mairis Laiva, entraîneur et instructeur de parachutisme.

Dans le clip de quelques secondes, Mairis peut être vue en lévitation dans les airs avec ses collègues parachutistes. D’après la légende, la vidéo semble avoir été enregistrée au-dessus de la ville de Hel en Pologne. Tout en faisant face à une vitesse de vent étonnamment élevée, les parachutistes parviennent toujours à rester debout.

