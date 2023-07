L’entraînement du samedi de Mahesh Babu nous fatigue

Mahesh Babu est actuellement occupé par son drame tant attendu, Guntur Kaaram. (Crédits : Instagram)

Un aspect essentiel du travail d’un acteur est de rester en forme. La plupart des acteurs partagent souvent des aperçus de leurs routines d’entraînement sur les réseaux sociaux pour leurs fans. Récemment, la superstar du Sud Mahesh Babu s’est rendue sur Instagram pour présenter sa séance d’entraînement intense. Il a partagé une vidéo et l’a sous-titrée, Il a sous-titré le message, « Mon samedi Sizzle Set !! Avec mon finisseur d’habileté préféré… Presse anti-mines d’1 minute… Balancements de kettlebell d’1 minute… Course d’habileté d’1 minute !! Combien de séries pouvez-vous faire ??? » Le dévouement de Mahesh Babu à sa forme physique est une source d’inspiration pour ses millions de fans. En partageant des aperçus de ses séances d’entraînement, il encourage les autres à donner la priorité à leur santé et à leur bien-être.

Dès que le poste de Mahesh Babu a été publié, il a rapidement attiré l’attention et l’admiration de ses partisans, y compris sa femme, Namrata Shirodkar. Elle a exprimé son admiration en laissant des emojis de feu dans la section des commentaires.

Non seulement l’autre significatif de Mahesh Babu a réagi au poste, mais sa belle-sœur, Shilpa Shirodkar, a également apprécié son engagement envers la forme physique.

Les internautes réagissent au message de Mahesh Babu

Comme prévu, les internautes ont inondé la section des commentaires de réactions.

L’un des fans de Mahesh Babu a écrit: « Toutes les stars indiennes du PAN et les stars mondiales font un chemin pour la super star Mahesh Babu … Il vient diriger le box-office comme jamais auparavant. »

Un autre utilisateur a commenté: « Ce style de course ne change pas … toujours dans l’ambiance pokiri. »

Un troisième utilisateur a déclaré: « IL MET LE FEU AUX MÉDIAS SOCIAUX AVEC CELA. »

Appréciant la forme physique de l’acteur, un fan a écrit : « Votre squat, c’est moi debout. »

Mahesh Babu à l’anniversaire du fils de Dil Raju

Récemment, Mahesh Babu a été aperçu à la fête d’anniversaire du fils du producteur Dil Raju. Il est arrivé à l’événement avec sa fille Sitara. Le duo père et fille a été vu en train de se jumeler en blanc lors de la fête d’anniversaire.

Le suivant de Mahesh Babu, Guntur Kaaram

Mahesh Babu est actuellement occupé par son drame tant attendu, Guntur Kaaram. Le film est réalisé sous la direction de Trivikram. Le projet, qui fait l’actualité depuis sa création, devrait sortir l’année prochaine. Il y a eu plusieurs changements dans la distribution et l’équipe de Gundur Kaaram, augmentant le battage médiatique pour le drame.

En plus de cela, Mahesh Babu s’est également associé au réalisateur de RRR, SS Rajamouli, pour un film provisoirement intitulé, SSMB29. Présenté comme un drame d’aventure dans la jungle africaine, le film devrait officiellement être lancé le jour de l’anniversaire du protagoniste Mahesh Babu le 9 août. Les réalisateurs envisagent de sortir le film d’ici 2025.