L’entraînement des F-16 en Ukraine compromis par la fermeture du gouvernement américain

Le Pentagone a prévenu qu’une impasse au Congrès pourrait entraver les efforts visant à apprendre aux pilotes de Kiev à piloter des avions de combat américains

La fermeture imminente du gouvernement américain sur fond de querelles partisanes au Congrès menace de ralentir la formation des pilotes ukrainiens alors qu’ils se préparent à piloter des avions de combat F-16 de fabrication américaine contre les forces russes, a prévenu le Pentagone.

« Absolument, il pourrait y avoir des impacts sur la formation. » La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré jeudi lors d’un point de presse. Elle a ajouté qu’étant donné que les formateurs civils seraient probablement mis au chômage technique pendant une fermeture, leurs collègues en uniforme auraient du mal à compenser les pertes de personnel alors qu’ils continueraient à travailler pendant une telle perturbation.

Singh a donné l’exemple d’un entraîneur en service actif devant potentiellement faire le travail de plusieurs autres personnes si des employés civils sont renvoyés chez eux pendant une fermeture. « Cela va certainement avoir un impact sur la formation. » dit-elle.

Alors que le financement du gouvernement américain devrait expirer dimanche à 00h01, les législateurs ont moins de trois jours pour parvenir à un compromis qui permettrait d’éviter la fermeture des services non essentiels. Certains républicains de la Chambre des représentants ont juré que sans d’importantes réductions des dépenses, ils refuseraient de soutenir une résolution à court terme qui maintiendrait temporairement les salaires du gouvernement et donnerait au Congrès plus de temps pour négocier un accord budgétaire.

« Une fermeture est littéralement le pire des scénarios pour ce département » » dit Singh. « Nous ne voulons vraiment pas avoir à prendre des décisions douloureuses comme celle-ci. » Elle avait précédemment averti que plus d’un million de militaires, ainsi que du personnel civil en congé, ne seraient pas payés en cas de fermeture.

Les pilotes et le personnel au sol ukrainiens suivent actuellement des cours de langue à la base aérienne de Lackland à San Antonio, au Texas, pour acquérir les compétences spécialisées en anglais nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des F-16. La formation au vol et à la maintenance devrait commencer le mois prochain à la base de la Garde nationale aérienne Morris à Tucson, en Arizona.

Les Pays-Bas et le Danemark ont ​​convenu le mois dernier de fournir des dizaines de F-16 à l’Ukraine, une décision qui devait être approuvée par l’administration du président américain Joe Biden. En août également, le Danemark a commencé à former huit pilotes ukrainiens.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a salué l’accord sur les F-16 comme un « accord révolutionnaire » dans les efforts de Kiev pour vaincre les forces russes, mais les responsables américains ont minimisé l’impact potentiel de l’avion de combat sur le conflit. Le secrétaire de l’Air Force, Frank Kendall, a averti plus tôt cette année que le F-16 ne serait pas un « changeur de jeu » en Ukraine.

Le Pentagone a déclaré que la durée de la formation des pilotes ukrainiens dépendrait de leurs compétences. Il faut généralement environ huit mois pour former un pilote américain relativement inexpérimenté au pilotage du F-16, tandis que les pilotes plus avancés peuvent être mis à niveau en cinq mois environ.