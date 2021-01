NEW YORK: L’entraînement printanier pourrait être retardé pour les joueurs Double-A et Classe A si les principaux ligueurs ne sont pas vaccinés pour le roman coronavirus au moment où les entraînements de la grande ligue doivent commencer à la mi-février.

La Major League Baseball, qui a repris l’exploitation des mineurs, a donné un préavis aux équipes des ligues mineures et aux clubs de la grande ligue lundi.

Nous évaluons toujours de nombreux problèmes qui affectent à la fois le calendrier des ligues majeures et mineures, y compris, plus important encore, lorsqu’il est probable que les joueurs et le personnel seront vaccinés, Peter Woodfork, vice-président senior des opérations et du développement des ligues mineures de la MLB, a écrit dans une lettre aux clubs de la grande ligue qui a été obtenue par l’Associated Press.

La lettre a été rapportée pour la première fois par Baseball America.

En supposant qu’un vaccin n’est pas disponible pour les joueurs et le personnel au début de l’entraînement printanier des ligues majeures, il est fort possible que l’entraînement printanier des ligues mineures soit retardé pour les joueurs qui autrement seraient affectés à Double-A, High-A et Low-A parce que les clubs nous ont informés qu’il n’y avait pas suffisamment d’espace dans les installations d’entraînement printanier pour tous les joueurs dans un environnement nécessitant une distance physique stricte, a écrit Woodwork.

Il a dit que dans ce scénario, ces ligueurs mineurs se présenteraient à l’entraînement de printemps après le départ des grands ligueurs et des joueurs de Triple-A pour le jour d’ouverture, à moins qu’il ne soit nécessaire d’utiliser l’aménagement du site alternatif au début de la saison », comme l’a fait la MLB pour des raisons de santé en dernier lieu. an.

Woodfork a écrit que la MLB informera les clubs des ligues mineures dès que possible de toute modification de leurs installations qui serait nécessaire en 2021 au cas où nous aurions besoin de jouer avant la vaccination des joueurs. À leur tour, ils nous feront savoir s’ils souhaitent opérer dans le cas où les restrictions gouvernementales les empêcheraient d’avoir des fans, ou limiteraient considérablement le nombre de supporters autorisés dans leurs ballparks.

Woodfork a déclaré que la MLB tenterait de programmer autant de matchs de ligue mineure que possible sous réserve de problèmes de santé.

Nous pensons que d’ici la seconde moitié de la saison 2021, le fonctionnement des ligues mineures devrait être beaucoup plus proche de la normale qu’au début de la saison, a-t-il écrit. Alors que l’incertitude actuelle sur le calendrier de vaccination pour nos joueurs et notre personnel, et l’état de COVID-19[feminine dans notre pays au printemps et au début de l’été, il est difficile de créer un calendrier en ce moment, nous avons l’intention de commencer le processus et de faire des ajustements à mesure que les choses deviennent plus claires.

Les horaires et les alignements de ligue sont soumis à COVID-19[feminine les conditions et les clubs signant les accords de licence de la MLB pour les mineurs.

L’entraînement de printemps de la grande ligue reste sur la bonne voie pour commencer à l’heure à la mi-février et le jour d’ouverture est fixé au 1er avril, mais une décision finale pour un départ à temps n’a pas encore été prise. Pour l’instant, aucun calendrier n’a été fixé pour vacciner les grands ligueurs.

De nombreux joueurs qui commencent la saison en Triple-A rapportent le début de l’entraînement de printemps de la grande ligue, puis sont optés pour les mineurs. Les joueurs des niveaux inférieurs des mineurs se présentent généralement plus tard au cours de l’entraînement de printemps.

L’entraînement du printemps a été interrompu par la pandémie à la mi-mars de l’année dernière, et la saison régulière de la grande ligue a été retardée jusqu’à la fin juillet et raccourcie à 60 matchs. Toutes les saisons des ligues mineures 2020 ont été annulées.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports