L’entraînement de la joie – Le New York Times

Les chercheurs ont identifié plusieurs mouvements comme celui-ci qui sont reconnaissables dans de nombreuses cultures comme inspirés par la joie : lever les bras ; se balançant d’un côté à l’autre, comme des spectateurs se perdant dans la musique ; d’autres mouvements rythmiques, comme rebondir sur un rythme ; ou prendre plus de place, comme des danseurs qui tournent, les bras tendus. Ces actions physiques n’expriment pas seulement un sentiment de joie – la recherche montre qu’elles peuvent également le provoquer.

Lorsque les personnes de plusieurs petites études ont été invitées à effectuer ces types de mouvements, elles ont signalé des émotions plus positives. Et des actions opposées, telles que couler et rétrécir, évoquaient la tristesse et la peur. Une autre petite étude a suggéré que les effets des soi-disant mouvements de joie sont plus forts lorsque vous pouvez voir quelqu’un d’autre faire les mouvements, en partie parce que le bonheur est contagieux.

Le Joy Workout de huit minutes et demie qui en résulte vous permet de tester vous-même ces effets. Il vous guide à travers six mouvements de joie : atteindre, balancer, rebondir, secouer, sauter de joie et un que j’ai nommé “célébrer” qui ressemble à lancer des confettis en l’air. J’ai basé ces mouvements sur la recherche et sur les mouvements qui produisent le plus de joie dans mes cours, parmi des personnes de tous âges et de toutes capacités. Vous devez faire les mouvements de n’importe quelle manière qui vous fait du bien – aussi grand ou aussi petit et aussi rapide ou aussi lent que vous le souhaitez. Si un mouvement ne vous semble pas correct, répétez un précédent ou inventez le vôtre, en vous déplaçant d’une manière qui vous semble joyeuse, puissante, ludique ou gracieuse. La vidéo montre un entraînement debout, mais vous pouvez également l’essayer assis.

Nous avons ajouté une bande-son visant à renforcer les émotions positives. Vous entendrez des chansons rythmées dans une tonalité majeure, avec un rythme puissant. Si vous avez d’autres musiques préférées qui vous rendent heureux, vous pouvez désactiver la vidéo et la lire à la place.

Le Joy Workout n’est qu’un moyen de remonter le moral par le mouvement. Considérez cette vidéo comme une expérience et une invitation à trouver votre propre joie de bouger. Il existe de nombreuses autres façons scientifiques d’améliorer votre humeur grâce à l’exercice :

Déplacez-vous avec d’autres personnes, dans une classe ou un groupe de formation, ou de manière informelle, entre amis ou en famille.

Passez à la musique, soit par des exercices traditionnels comme le jogging ou le vélo, soit par tout ce qui fait bouger votre corps, comme l’air guitar, la batterie ou le karaoké.

Kelly McGonigal, PhD, est psychologue de la santé, maître de conférences à l’Université de Stanford et auteur de The Joy of Movement: How Exercise Us Find Happiness, Hope, Connection, and Courage. Elle est une instructrice certifiée de conditionnement physique en groupe qui dirige des cours de mouvement depuis plus de vingt ans.