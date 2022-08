L’entraînement de Jane Fonda en survêtement pour la vidéo de la campagne H&M – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Richard Shotwell/Invision/AP/Shutterstock

Jane Fonda est la reine des entraînements, surtout depuis la sortie de sa routine d’entraînement de 1982, Jane Fonda’s Workout, et elle l’a prouvé dans une nouvelle campagne H&M. L’homme de 84 ans a joué dans la vidéo portant un survêtement à motifs noir et blanc avec un haut court et un jogging taille haute.

Plus à propos Jane Fonda

Jane a posté un diaporama sur son Instagram avec la légende : « Des vidéos d’entraînement aux marches, le mouvement sous toutes ses formes a été une si grande partie de ma vie. C’est pourquoi je suis si enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe @hm_move. Ensemble, nous avons pour mission de faire bouger le monde entier et tout le monde. #HoweverYouMove #HMmove @hm”

Dans la vidéo, Jane a porté un haut court noir à manches longues et à col haut avec un motif à maillons blancs partout. Le pull court avait une taille élastique noire épaisse et elle enfila une paire de joggeurs taille haute assortis. Jane a accessoirisé son look avec une paire de simples baskets à enfiler noires et des créoles dorées.

Jane Fonda : découvrez l’actrice-activiste de ses jeunes années à aujourd’hui

Jane raconte la vidéo en disant : « Je suis Jane Fonda, actrice, activiste et toujours en mouvement. Être un déménageur m’a permis de rester en forme et en bonne santé tout au long de ma vie. Nous devrions toujours essayer de bouger et de grandir. Faire partie de ce mouvement pour le mouvement a beaucoup de sens pour moi car il est important que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, quel que soit votre âge ou votre jeunesse, vous bougez.

Non seulement Jane était fabuleuse dans sa tenue élégante, mais elle a également montré ses mouvements d’exercice impressionnants. Elle se tenait droite avec une main sur sa jambe et l’autre au-dessus de sa tête alors qu’elle pulsait au-dessus de sa tête d’un côté. Après cela, elle a commencé à faire des levées de genoux alternées, puis elle a dansé autour du plateau avec grâce et joie.