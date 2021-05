L’entraînement de danse poussée TikTok est «  inefficace  », selon les experts en fitness

Il y a un entraînement farfelu qui a pris d’assaut TikTok, mais vaut-il le battage médiatique?

Une utilisatrice connue uniquement sous le nom de @ janny14906 a gagné plus de 4,2 millions d’abonnés pour les vidéos qu’elle publie d’un cours d’entraînement de confiance et de danse dans lequel elle prétend être « absolument efficace à 100% pour réduire la graisse du ventre ».

Dans un article vidéo qui a été aimé plus de 1,3 million de fois, la légende indique que les résultats peuvent être vus en un mois s’ils sont effectués cinq minutes par jour. D’autres comptes comme @sporttothin ont fait leur apparition en partageant des vidéos de la technique avec près d’un million d’abonnés.

Mais le mouvement n’est probablement pas tout ce qu’il est censé être, disent les experts en fitness.

Morit Summers, entraîneur personnel et fondateur de Form Fitness Brooklyn, décrit le mouvement comme une «poussée de hanche très agressive» qui pourrait être dangereuse, en particulier dans le bas du dos.

«Je pense en fait que si vous en faites trop, vous pourriez potentiellement causer de vraies douleurs à la colonne vertébrale et aux nerfs», a-t-elle déclaré. « Je voudrais juste que les gens fassent attention et peut-être changer un peu les choses. »

Erin Schirack, instructeur de fitness et co-fondatrice de la plateforme de fitness en streaming CHI-SOCIETY, dit qu’il y a une certaine validité dans le sens du mouvement lui-même, qu’elle décrit comme une «plis pelvienne», qui peut «aider à relâcher le bas du dos et trouver l’engagement dans les abdominaux inférieurs. «

La façon dont c’est fait dans cette classe virale, dit-elle, n’est pas une forme appropriée.

« Ce format est si sauvage et incontrôlable qu’il le rend complètement inefficace », a-t-elle déclaré. « (Ce) n’est pas fait de manière sûre. »

Schirack dit également que les allégations concernant le ciblage de la région de l’estomac doivent être écartées.

«Si quelqu’un vous dit qu’un mouvement ou un exercice est conçu pour cibler quelque chose, il l’utilise comme un outil de marketing», dit-elle.

Bien qu’il existe des mouvements qui peuvent aider à renforcer une certaine zone, elle dit que c’est un « mythe complet » que quelqu’un peut minimiser la taille d’une certaine partie du corps avec un seul mouvement.

Cependant, certaines personnes qui ont essayé le mouvement ont déclaré qu’elles voyaient elles-mêmes les résultats. L’utilisateur @ melofficial97 a partagé une vidéo comparant ses progrès après un mois, dans laquelle elle a montré un ventre plus tonique. Dans une autre vidéo, écrit-elle, «cet entraînement est légitime».

Summers explique qu’il s’agit probablement d’une perte de poids globale dans le corps due à une augmentation des mouvements, et non à une réduction spécifique de la graisse de l’estomac en conséquence directe de cet entraînement.

« Si vous êtes quelqu’un de très sédentaire et que vous êtes motivé par cette tendance à vous lever et à bouger, alors oui, vous allez voir un changement dans votre corps, parce que vous ajoutez soudainement de l’activité », a-t-elle expliqué. .

Summers dit que la simplicité apparente du déménagement aurait pu attirer des gens qui n’ont pas beaucoup travaillé au cours de la dernière année.

« Ça a l’air plutôt facile, non? Elle est plus ou moins debout et bouge juste ses hanches. Donc je pense que si tu n’as pas fait grand-chose et que tu te dis, ‘Oh, ça ressemble à quelque chose que je peux faire. ‘ C’est un élément », explique-t-elle.

Schirack pense que l’entraînement a également gagné du terrain en raison du «ridicule du mouvement».

«Les gens pensent que plus un exercice est ridicule et plus complexe ou idiot, ils pensent que ce doit être cette cible secrète de l’efficacité», a-t-elle déclaré.

L’obsession des utilisateurs pour l’entraînement peut également être amplifiée par le désir de se mettre en forme pour la vie post-pandémique.

Au fur et à mesure que les vaccins se sont déployés dans tout le pays, les formateurs disent avoir constaté une augmentation significative du nombre de clients qui cherchent à être à leur meilleur avant la réouverture complète du monde.

Bien que les professionnels de la condition physique et de la santé mentale conviennent qu’un mode de vie sain est un objectif louable, ils mettent en garde contre les transformations physiques rapides – en particulier après une année traumatisante pour tant de personnes.

« Vous ne pouvez pas simplement recommencer à vous entraîner six, sept jours par semaine comme vous le faisiez au début », a déclaré Noam Tamir, fondateur et PDG de la salle de sport TS Fitness de New York, à USA TODAY en mars. « Vous allez vous épuiser, vous pouvez vous blesser, vous pouvez ralentir vos progrès parce que vous en faites trop. »

Contributeur: Charles Trepany

