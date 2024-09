L’entraînement de boxe suspendu à l’académie de police du Massachusetts après la mort d’une recrue

La police de l’État du Massachusetts a suspendu les activités d’entraînement de boxe à contact complet parmi les recrues jusqu’à nouvel ordre après le décès d’un stagiaire, a déclaré un porte-parole de la police.

Enrique Delgado-Garcia, 25 ans, de Worcester, décédé à l’hôpital le 13 septembre, un jour après l’exercice sur le ring de boxe de l’Académie de police de l’État du Massachusetts à New Braintree, dans le comté de Worcester, à environ 130 kilomètres à l’ouest de Boston.

Delgado-Garcia portait des gants de boxe et un casque de protection pendant l’exercice. L’équipe médicale a déterminé qu’il avait besoin de soins urgents et l’a emmené à l’hôpital, où il est décédé.

Les circonstances et la cause du décès n’ont pas été révélées. Des membres de sa famille ont déclaré aux journalistes qu’il souffrait de dents cassées et d’une fracture du cou.

« L’Académie a suspendu les activités d’entraînement de boxe en contact complet entre les stagiaires jusqu’à nouvel ordre », a déclaré Tim McGuirk, porte-parole du département de police de l’État, dans un communiqué dimanche soir.

Le jour de l’exercice, le colonel John Mawn Jr., chef de la police d’État, a demandé une enquête menée par l’unité de détectives de l’agence affectée au bureau du procureur du comté de Worcester, a déclaré McGuirk.

Le procureur du district de Worcester, Joseph Early Jr., a déclaré la semaine dernière qu’il nommer une autre agence pour enquêter en raison d’un conflit d’intérêts. Delgado-Garcia a travaillé dans son bureau en tant que défenseur des victimes et des témoins avant de rejoindre le programme de formation de la police d’État en avril.

« Le département coopère pleinement avec les autorités chargées de l’enquête et exhorte le bureau du procureur du comté de Worcester à nommer un enquêteur indépendant dès que possible », a déclaré McGuirk.

Mawn a également demandé à la Division des normes et de la formation de la police d’État « de revoir en profondeur le programme de tactiques défensives de l’Académie », a déclaré McGuirk.

« Cet examen est toujours en cours et garantira que le programme transmette des compétences pertinentes de manière sûre et efficace à ceux qui se préparent à devenir policiers », a-t-il déclaré.

L’étude évalue les protocoles de sécurité, les méthodes et le programme de formation, ainsi que les considérations médicales et sanitaires, a-t-il déclaré. Elle sollicite les commentaires des recrues, des instructeurs et d’autres personnes.

Les détails de l’exercice d’entraînement de boxe auquel Delgado-Garcia a participé n’ont pas été divulgués.

L’entraînement à la boxe fait partie d’un programme de 25 semaines de type paramilitaire qui est « à la fois exigeant physiquement et mentalement », indique l’académie sur son site Internet. « Bien qu’il soit conçu pour être difficile, il n’est pas censé être impossible. »

La classe de Delgado-Garcia devrait obtenir son diplôme le 9 octobre. Il a prêté serment devant la police d’État dans les dernières heures de sa vie.

Né à Rio Piedras, à Porto Rico, Delgado-Garcia est arrivé à Worcester alors qu’il était encore un jeune garçon, selon sa nécrologie. Il a obtenu une licence en justice pénale à l’université d’État de Westfield à Springfield, dans le Massachusetts.

« Enrique était un jeune homme exceptionnel qui se consacrait au service des autres », peut-on lire dans la nécrologie. « Il avait toujours rêvé de devenir policier d’État et d’être quelqu’un d’important qui ferait une différence dans la vie des gens de sa communauté. »

Une cérémonie funéraire est prévue pour samedi.