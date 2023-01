L’entraînement américain élargi pour les forces ukrainiennes commence en Allemagne

BRUXELLES (AP) – Le nouvel entraînement au combat élargi des forces ukrainiennes par l’armée américaine a commencé dimanche en Allemagne, dans le but de ramener un bataillon d’environ 500 soldats sur le champ de bataille pour combattre les Russes dans les cinq à huit prochaines semaines, a déclaré Le général Mark Milley, président de l’état-major interarmées.

Milley, qui prévoit de visiter la zone d’entraînement de Grafenwoehr lundi pour avoir un aperçu direct du programme, a déclaré que les troupes en formation avaient quitté l’Ukraine il y a quelques jours. En Allemagne, un ensemble complet d’armes et d’équipements leur est destiné.

Jusqu’à présent, le Pentagone avait refusé de dire exactement quand la formation commencerait.

La soi-disant formation interarmes vise à perfectionner les compétences des forces ukrainiennes afin qu’elles soient mieux préparées à lancer une offensive ou à contrer toute recrudescence des attaques russes. Ils apprendront à mieux déplacer et coordonner leurs unités de la taille d’une compagnie et d’un bataillon au combat, en utilisant l’artillerie, les blindés et les forces terrestres combinées.

S’adressant à deux journalistes voyageant avec lui en Europe dimanche, Milley a déclaré que la formation complexe – combinée à un éventail de nouvelles armes, artillerie, chars et autres véhicules se dirigeant vers l’Ukraine – sera essentielle pour aider les forces du pays à reprendre le territoire qui a été capturé par la Russie au cours de la guerre de près de 11 mois.

“Ce soutien est vraiment important pour que l’Ukraine puisse se défendre”, a déclaré Milley. “Et nous espérons être en mesure de rassembler cela ici en peu de temps.”

L’objectif, a-t-il dit, est que toutes les armes et tous les équipements entrants soient livrés à l’Ukraine afin que les forces nouvellement formées puissent les utiliser « quelque temps avant que les pluies de printemps n’apparaissent ». Ce serait l’idéal.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press