L’entraînement à l’endurance cérébrale combat le déclin de la concentration lié à l’âge

Résumé: Il a été démontré que l’entraînement d’endurance cérébrale (BET), une approche combinée cognitive et physique, améliore considérablement les performances cognitives et physiques des personnes âgées. Dans une étude menée auprès de femmes sédentaires âgées de 65 à 78 ans, les participantes au BET ont montré de plus grandes améliorations de leur attention et de leurs fonctions exécutives, ainsi qu’une augmentation de leur endurance physique.

Cette méthode, initialement développée pour les athlètes, pourrait jouer un rôle dans la réduction du déclin cognitif lié à l’âge et des défis physiques tels que les problèmes d’équilibre. Le groupe BET a constaté des gains plus élevés dans les tests mentaux et physiques que les participants à l’exercice uniquement. Les chercheurs espèrent que ces résultats inciteront davantage de personnes âgées à intégrer le BET dans leurs routines. D’autres études sont prévues pour valider les résultats sur un échantillon plus large et plus diversifié.

Faits clés :

BET a amélioré les performances cognitives de 7,8 % contre 4,5 % dans le groupe d’exercice uniquement.

Les participants au BET ont montré une augmentation de leurs performances physiques de 29,9 %, contre 22,4 %.

BET aide à lutter contre la fatigue mentale, bénéficiant à la fois aux performances cérébrales et corporelles.

Source: Université de Birmingham

L’entraînement d’endurance cérébrale (BET), une méthode combinée d’entraînement cognitif et physique développée pour les athlètes, renforce les capacités cognitives et physiques des personnes âgées.

Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs des universités de Birmingham, au Royaume-Uni, et d’Estrémadure, en Espagne, l’entraînement en endurance cérébrale (BET) peut améliorer l’attention et la fonction exécutive (cognition), ainsi que l’endurance physique et les performances lors d’exercices de résistance.

BET est une méthode combinée d’exercices et d’entraînement cognitif qui a été initialement développée pour augmenter l’endurance des athlètes d’élite.

Cela pourrait avoir des implications significatives pour améliorer l’état de santé de cette population, notamment en réduisant le risque de chutes et d’accidents. Crédit : Actualités des neurosciences

La recherche a des implications pour le vieillissement en bonne santé. Des études antérieures ont montré que la fatigue mentale peut altérer les performances cognitives et physiques, notamment un moindre contrôle de l’équilibre, entraînant un risque accru de chutes et d’accidents.

Cette étude, publiée dans Psychologie du sport et de l’exercice, est le premier à examiner les avantages du BET pour les performances cognitives et physiques des personnes âgées.

L’auteur correspondant, le professeur Chris Ring, a déclaré : « Nous avons montré que le BET pourrait être une intervention efficace pour améliorer les performances cognitives et physiques des personnes âgées, même lorsqu’elles sont fatiguées. Cela pourrait avoir des implications significatives pour améliorer la santé de cette population, notamment en réduisant le risque de chutes et d’accidents.

Dans l’expérience, 24 femmes sédentaires en bonne santé âgées de 65 à 78 ans ont été réparties dans l’un des trois groupes d’entraînement suivants : entraînement d’endurance cérébrale (BET), entraînement physique et aucun entraînement (groupe témoin). Les deux premiers groupes ont chacun effectué trois séances d’exercices de 45 minutes par semaine sur une période de huit semaines.

Chaque séance comprenait 20 minutes d’entraînement en résistance et 25 minutes d’entraînement en endurance. Bien que les séances d’exercices soient les mêmes pour chacun de ces groupes, le groupe BET a également effectué une tâche cognitive de 20 minutes avant de faire de l’exercice.

Les trois groupes ont complété une série de tests cognitifs (tests de temps de réaction et de correspondance des couleurs) et physiques (tests de marche, de position debout et de flexion des bras) pour évaluer les performances au début et à la fin de l’étude. Les participants du groupe BET ont surpassé le groupe d’exercice uniquement dans les tâches cognitives, avec une augmentation de 7,8 % des performances cognitives après l’exercice, contre une augmentation de 4,5 % dans le groupe d’exercice uniquement.

En termes de performances physiques, le groupe BET a réalisé une amélioration de 29,9 %, contre 22,4 % pour le groupe d’exercice uniquement.

« BET est une contre-mesure efficace contre la fatigue mentale et ses effets néfastes sur les performances des personnes âgées », a ajouté le professeur Ring.

« Bien que nous devions encore étendre nos recherches pour inclure des échantillons plus grands comprenant à la fois des hommes et des femmes, ces premiers résultats prometteurs montrent que nous devrions faire davantage pour encourager les personnes âgées à s’engager dans le BET afin d’améliorer leurs activités cérébrales et corporelles. »

Recherche originale : Accès libre.

« L’entraînement d’endurance cérébrale améliore les performances cognitives et physiques des personnes âgées sédentaires lorsqu’elles sont fraîches et fatiguées» par Chris Ring et al. Psychologie du sport et de l’exercice

Abstrait

L’entraînement d’endurance cérébrale améliore les performances cognitives et physiques des personnes âgées sédentaires lorsqu’elles sont fraîches et fatiguées

Objectifs

Les performances cognitives et physiques sont altérées par le vieillissement et la fatigue. L’entraînement cognitif et physique peut atténuer ces déficiences. En conséquence, nous avons étudié l’effet de l’entraînement d’endurance cérébrale (BET) – entraînement cognitif et physique combiné – sur les performances cognitives et physiques en cas de fraîcheur et de fatigue chez les personnes âgées.

Conception

Vingt-quatre femmes sédentaires en bonne santé (65 à 78 ans) ont été réparties au hasard dans l’un des trois groupes d’entraînement : BET, entraînement physique et contrôle (pas d’entraînement). Les groupes BET et d’entraînement physique ont suivi le même protocole d’entraînement physique comprenant trois séances d’exercices de 45 minutes (20 minutes d’exercices de résistance plus 25 minutes d’exercices d’endurance) par semaine pendant huit semaines. Le groupe BET a effectué une tâche cognitive de 20 minutes avant les tâches d’exercice. Les performances cognitives (tâches : vigilance psychomotrice, Stroop) et physiques (tests : marche, position debout, flexion des bras) ont été testées en état de fraîcheur et de fatigue (avant et après une tâche cognitive de 30 minutes) à la semaine 0 (pré-test), 4 (test intermédiaire), 8 (post-test) et 12 (test de suivi).

Résultats

Les performances cognitives et physiques étaient généralement supérieures lorsqu’elles étaient fraîches et fatiguées à mi-test et après le test pour les groupes BET et d’entraînement physique par rapport au groupe témoin. Le groupe BET a surpassé le groupe d’exercice lorsqu’il était fatigué à mi-test et après le test, à la fois cognitivement (toujours) et physique (parfois). Les changements de performance cognitive d’avant en arrière en cas de fraîcheur et de fatigue étaient en moyenne de 3,7 % et 7,8 % pour le BET, de 3,6 % et 4,5 % pour l’exercice, et de −0,4 % et 0,3 % pour les groupes témoins. Les changements correspondants dans la performance physique étaient en moyenne de 16,5 % et 29,9 % pour le BET, de 13,8 % et 22,4 % pour l’exercice et de 10,8 % et 7,1 % pour les groupes témoins.

Conclusion

Ces résultats montrent que le BET peut améliorer les performances cognitives et physiques des personnes âgées.