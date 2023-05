L’entourage de Kim Min-jae dément les informations faisant état d’un éventuel déménagement à Manchester United

Manchester United serait intéressé par la signature de la star de Napoli, Kim Min-jae. Certains rapports indiquent même que les géants de la Premier League ont discuté d’un transfert potentiel avec Min-jae à un niveau personnel. Cependant, un membre de l’entourage du défenseur de Naples a maintenant rejeté tous les rapports affirmant que le Sud-Coréen serait sur le point de déménager à Old Trafford. Lors d’un entretien avec Star News Korea, l’agent de Min-jae a catégoriquement nié que le joueur de 26 ans déménagerait à Manchester United cet été et a révélé qu’il se concentrait uniquement sur la réalisation de cette campagne, a rapporté Football Italia. Il a déclaré: « Ce n’est pas vrai qu’un accord a été conclu avec Manchester United. Kim est concentré sur la fin de la saison, en plus de cela, nous ne savons toujours pas quels clubs anglais se qualifieront pour la Ligue des champions la saison prochaine.

L’agent a en outre admis que United était intéressé à signer à Min-jae avant même que le défenseur sud-coréen ne rejoigne Napoli.

Il a ajouté: «Il n’y a pas de précipitation pour l’avenir. United s’intéressait à lui quand il était encore en Chine, mais nous n’en parlions que de ça. Je le répète, il n’y a pas eu de contact concret. Dans tous les cas, il doit s’inscrire au service militaire en juin.

Kim Min-jae a joué un rôle central pour Napoli alors que le club italien a remporté son troisième titre de Serie A cette saison. En outre, il était également sous une forme scintillante pour la Corée du Sud lors de la Coupe du monde de football 2022. Kim Min-jae avait rejoint Napoli l’été dernier dans le cadre d’un contrat de 17 millions de livres sterling avec Fenerbahce et Napoli cherchera désespérément à garder le défenseur. Mais une clause de libération dans le contrat du défenseur central de Naples signifie essentiellement que le club est impuissant à l’empêcher de partir lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Min-jae a une clause de libération de 51 millions de livres sterling qui sera active pendant une période de deux semaines en juillet.

Il semble que Manchester United soit prêt à faire une offre lucrative pour battre la concurrence et signer Min-jae la saison prochaine. Il est à noter qu’Eric Bailly et Axel Tuanzebe sont sur le point de quitter Old Trafford et Harry Maguire a été écarté par Erik ten Hag. Ainsi, l’arrivée de Min-jae a du sens pour les Red Devils.