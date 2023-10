L’entorse de la cheville de Lewandowski s’ajoute aux blessures de Barcelone

L’attaquant de Barcelone Robert Lewandowski s’est foulé la cheville lors de la victoire de mercredi contre Porto en Ligue des Champions, a annoncé le club catalan, plaçant ainsi sa participation à la première de la saison. Classique dans le doute.

Lewandowski, 35 ans, a été retiré en première mi-temps à l’Estádio do Dragão et rejoint la liste des joueurs classés comme touchés pour le match contre le Real Madrid le 28 octobre.

Pedri, Frenkie de Jong et Raphinha sont tous absents et ne seront disponibles qu’après la trêve internationale au plus tôt.

Lewandowski a été expulsé à la 34e minute de la victoire 1-0 du Barça à Porto après s’être blessé à la cheville suite à un défi de David Carmo.

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, avait initialement espéré que Lewandowski pourrait récupérer à temps pour le match de Liga de dimanche contre Grenade.

Lewandowski a marqué six buts en 10 matches cette saison. José Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

Cependant, des tests effectués jeudi sur le terrain d’entraînement du club ont révélé que l’attaquant souffrait d’une entorse plutôt que d’une simple ecchymose.

En plus du déplacement de ce week-end à Grenade, Lewandowski manquera également les prochains éliminatoires de la Pologne pour l’Euro 2024 contre les îles Féroé et la Moldavie.

Le Barça revient ensuite à l’action après la trêve internationale avec trois matchs à domicile en une semaine, à commencer par l’Athletic Bilbao en championnat le 22 octobre puis contre le Shakhtar Donetsk en Europe le 25 octobre.

Ils accueillent ensuite Madrid dans leur domicile temporaire au Stade olympique de Montjuic pour la première fois. Classique de la saison le 28 octobre.

Des sources du club affirment que Lewandowski, Pedri, De Jong et Raphinha seront tous surveillés au cours des prochaines semaines, avec l’espoir que certains d’entre eux reviendront à temps pour jouer contre Madrid.

Le Barça occupe actuellement la deuxième place du classement de la Liga, invaincu après huit matchs mais à un point du premier leader Madrid.