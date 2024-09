L’enthousiasme pour le lancement du nouvel iPhone devrait être mitigé

Les clients examinent les smartphones pliables Huawei Mate XT dans un magasin phare du géant chinois de la technologie à Shanghai dimanche. [CHINA DAILY]

L’entreprise technologique américaine Apple Inc devrait connaître une demande plus faible que prévu pour sa nouvelle série iPhone 16 au cours du premier week-end de ventes, car elle est confrontée à une forte concurrence sur le marché chinois de la part du smartphone à trois volets de Huawei Technologies Co, ont déclaré des experts du secteur.

Ils ont ajouté qu’à mesure que les fabricants mondiaux de smartphones progressent dans le lancement rapide de produits et dans des innovations majeures, le secteur chinois de l’électronique grand public devrait connaître un rebond au troisième trimestre et stimuler la reprise économique dans son ensemble.

Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, a prédit que les précommandes pour la série iPhone 16 atteindraient environ 37 millions d’unités lors de son week-end d’ouverture, ce qui représentera une baisse de 12,7 % par rapport aux ventes de la série iPhone 15 au cours de la même période.

Les précommandes des nouveaux iPhones ont commencé vendredi dernier et la vente officielle débutera ce vendredi, mais les premières fonctionnalités du téléphone renforcées par l’IA, baptisées Apple Intelligence, ne seront pas lancées avant le mois prochain dans une version bêta.

Kuo a déclaré que l’un des facteurs clés de la demande inférieure aux attentes est que son principal argument de vente, Apple Intelligence, n’est pas disponible lors du lancement aux côtés de la série iPhone 16.

« Mais Apple a encore la possibilité d’améliorer ses ventes grâce à la sortie d’Apple Intelligence et à certains événements promotionnels de haute saison, comme le Double Eleven en Chine ou la frénésie d’achats du 11-11 », a-t-il ajouté.

Les analystes de la banque britannique Barclays ont déclaré que « le déploiement tardif de la fonction d’IA d’Apple pourrait freiner l’enthousiasme initial pour la série iPhone 16 ».

Une autre raison majeure de la baisse de la demande est la concurrence intense entre les marques de smartphones haut de gamme sur le marché chinois, ce qui pèse sur les ventes d’iPhone à l’échelle mondiale, selon les analystes.

Quelques heures seulement après qu’Apple a dévoilé sa série iPhone 16 plus tôt ce mois-ci, Huawei a lancé son nouveau Mate XT, un téléphone que les utilisateurs peuvent plier de trois manières.

Les données du site d’achat officiel de Huawei ont montré que plus de 6,25 millions de personnes ont précommandé le Mate XT dans les 10 jours jusqu’à mardi.

Le Mate XT de Huawei démarre à 19 999 yuans (2 820 $), soit environ trois fois plus que le dernier iPhone 16 Pro qui démarre à 999 $.

Les experts du secteur ont déclaré que le smartphone à trois volets de Huawei allait probablement devenir « davantage un symbole de ses prouesses technologiques qu’un moteur de ventes majeur ».

Will Wong, chercheur senior chez International Data Corporation, une société d’études de marché, a déclaré : « Les contraintes de production et le prix élevé signifient que le nouveau téléphone n’aura probablement pas d’impact énorme en termes de livraisons. Mais cela montre aux consommateurs qu’il reste l’un des principaux acteurs technologiques et que le défi potentiel qu’il représente pour Apple pourrait aller bien au-delà de la simple part de marché. »

Selon le cabinet de conseil en marché Counterpoint Research, Huawei détenait une part de marché de 15,4 % au deuxième trimestre 2024 sur le marché chinois, contre 15,5 % pour Apple au cours de la même période.

Fan Zhiyuan, analyste chez Sinolink Securities, a déclaré qu’à mesure que les principaux fabricants comme Apple et Huawei accélèrent l’exploration et le lancement de nouveaux produits, l’industrie chinoise de l’électronique grand public connaîtra un rebond au troisième trimestre.

« À long terme, les innovations majeures accompagnant les lancements de produits devraient renforcer le secteur de l’électronique grand public du pays et l’économie dans son ensemble, stimulant ainsi une nouvelle demande de mises à niveau des appareils », a déclaré Fan.

Les données du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information ont montré que les principaux indicateurs de l’industrie de l’électronique grand public du pays au cours du premier semestre 2024 ont connu une amélioration significative d’une année sur l’autre. La production de smartphones a atteint le chiffre stupéfiant de 563 millions d’unités au cours des six premiers mois, en hausse de 11,8 % par rapport à l’année précédente.