L’enthousiasme du quartier des divertissements affecte les entreprises du centre-ville | Nouvelles

Avec leur premier titre en Série mondiale obtenu, les Texas Rangers et Arlington ont consolidé leur place dans l’histoire du sport. La ville est en pleine forme puisque ce championnat des World Series marque le premier d’une série de spectacles sportifs à venir comme le MLB All-Star Game et la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

À cinq minutes de route au sud du quartier des divertissements, où le défilé de la victoire des World Series a vu au moins un demi-million de personnes le 3 novembre, mène au cœur de la ville où les participants se sont enfuis après la célébration.

Maggie Campbell, présidente et directrice générale de Downtown Arlington Management Corp., a déclaré que les restaurants et les bars du centre-ville d’Arlington ont vu leurs ventes et leur fréquentation augmenter à chaque fois que les Rangers jouaient, à domicile ou à l’extérieur, pendant les World Series.

Une fois le défilé terminé et que la foule a quitté le quartier des divertissements, Campbell a déclaré qu’elle était allée voir comment les choses se passaient dans le centre-ville. À son arrivée, elle a déclaré que tous les restaurants attendaient et que leurs terrasses étaient pleines.

Juan Garcia, le directeur général du Fuzzy’s Taco Shop sur Abram Street, a déclaré que le restaurant avait connu « un peu plus d’augmentation » de son activité à la suite du défilé. Bien que de nombreuses personnes soient venues portant l’équipement des Rangers, il a déclaré que beaucoup d’entre elles n’avaient pas assisté à l’événement en raison de la grande foule.

“J’ai l’impression que cela aide”, a déclaré Garcia à propos de l’enthousiasme suscité par les World Series et les futurs spectacles sportifs qui se dérouleront dans la ville.

Brandon Avaroa, copropriétaire de Commodities, a déclaré qu’il n’avait pas l’impression que l’excitation sportive affectait son magasin, une boutique de vêtements et de baskets vintage sur Abram Street.

« J’ai l’impression que même aujourd’hui, les entreprises qui nous entourent disent qu’elles n’ont pas eu d’afflux de clients. Et, vous savez, quand vous avez 700 000 habitants à Arlington, ces entreprises devraient ressentir cet afflux de clients », a déclaré Avaroa.

Avaroa a déclaré qu’il aimerait voir la ville apporter « un nouvel air frais » au centre-ville d’Arlington pour le rendre plus attractif, à l’instar des efforts déployés dans le quartier des divertissements.

Insomnia Cookies, voisin de Commodities, a connu à peu près le même volume d’affaires le jour du défilé que n’importe quel autre vendredi malgré l’augmentation du trafic piétonnier, a déclaré la chef d’équipe Bella Gallozzi.

Campbell a déclaré que l’objectif du centre-ville est d’en faire un environnement de ville universitaire. Elle a dit qu’ils voulaient que ce soit accessible à pied, propre et sûr avec des entreprises authentiques et uniques.

“Nous sommes différents du Entertainment District, nous n’essayons pas d’être le Entertainment District”, a déclaré Campbell.

L’économie stimulée par le quartier des divertissements et les revenus générés par le tourisme pour la ville sont ce qui permet à Arlington de maintenir des impôts bas et des services élevés, a-t-elle déclaré.

«C’est ce qui équilibre le budget de la ville afin que les contribuables n’aient pas à le faire», a déclaré Campbell.

En plus de soutenir de nouveaux développements comme un nouvel hôtel, un centre de congrès et le musée de la médaille d’honneur, la ville a investi dans les infrastructures suite aux futurs grands jeux sportifs. Le Conseil des gouvernements du centre-nord du Texas et Arlington ont consacré 17,5 millions de dollars à l’amélioration des routes, selon un précédent rapport. Shorthorn rapport.

@LéoRosas101

[email protected]