L’enthousiasme des jeunes électeurs pour les démocrates s’est estompé à mi-mandat

WASHINGTON (AP) – Les jeunes électeurs qui ont joué un rôle essentiel dans les succès démocrates lors des récentes élections ont montré des signes à mi-mandat de novembre indiquant que leur enthousiasme pourrait décliner. un signe d’avertissement potentiel pour un parti qui aura besoin de leur soutien solide avant la course présidentielle de 2024.

Les électeurs de moins de 30 ans sont allés à 53% pour les candidats à la Maison démocrate contre seulement 41% pour les candidats républicains à l’échelle nationale, selon AP VoteCast, une vaste enquête nationale sur l’électorat. Mais ce niveau de soutien aux démocrates était en baisse par rapport à 2020, lorsque ces électeurs ont soutenu le président Joe Biden par rapport à son prédécesseur, Donald Trump, de 61 % à 36 %. Et en 2018, lorsque les démocrates ont utilisé une poussée à mi-mandat pour reprendre le contrôle de la Chambre, les électeurs de 18 à 29 ans sont allés à 64% pour le parti contre 34% pour le GOP.

Le parti de Biden a néanmoins dépassé les attentes à moyen terme, détenant le Sénat et ne cédant qu’une petite majorité républicaine à la Chambre. Le président lui-même a qualifié la participation des jeunes électeurs d'”historique”. Pourtant, la ligne de tendance pour les jeunes électeurs peut être un indicateur précoce du défi des démocrates de maintenir la coalition de Noirs, de femmes, d’électeurs diplômés d’université, de citadins et de banlieusards qui a soutenu le parti dans les années depuis que Trump a remporté le White Loger.

La faiblesse de n’importe quelle partie de ce bloc électoral pourrait avoir des implications lors de la prochaine course présidentielle. Biden, qui sera à quelques semaines de son 82e anniversaire le jour du scrutin 2024, dit qu’il a l’intention de se représenter. Trump, 76 ans, a déjà annoncé sa candidature.

“Il y a peut-être eu un recul chez les jeunes électeurs”, a déclaré Michael McDonald, professeur de sciences politiques à l’Université de Floride et expert en vote et en données.

McDonald a mis en garde contre une trop grande lecture de ce qui pourrait être une anomalie. Mais il a déclaré que le changement pourrait avoir été alimenté par des problèmes tels que la forte inflation, qui a particulièrement touché les jeunes, car leurs salaires sont moins susceptibles d’augmenter assez rapidement pour suivre le rythme de la hausse des prix.

“Les plus jeunes ont également les attachements partisans les plus faibles, ils peuvent donc être plus sensibles aux fluctuations partisanes à l’échelle nationale”, a déclaré McDonald. “Il n’y a aucune raison pour que les républicains ne puissent pas rebondir parmi les jeunes.”

En effet, VoteCast montre qu’environ un quart seulement des démocrates de moins de 30 ans déclarent qu’être démocrate est “extrêmement” ou “très” important pour eux, contre environ un tiers des démocrates plus âgés.

Les données ont montré que les électeurs de moins de 30 ans n’ont pas soutenu les démocrates de manière suffisamment décisive pour influencer les courses clés à l’échelle nationale, mais les nouvelles n’étaient pas toutes mauvaises pour le parti. Les électeurs de mi-mandat de moins de 45 ans – une tranche d’âge qui comprend la génération Z et la génération Y – ont soutenu le parti de Biden à des taux qui ont dépassé son soutien de 2020 dans les courses pour le gouverneur de Pennsylvanie, du Michigan et du Kansas, ainsi que la course au Sénat en Pennsylvanie.

Le lieutenant-gouverneur démocrate John Fetterman a battu le célèbre chirurgien cardiaque républicain Dr Mehmet Oz lors du concours du Sénat de Pennsylvanie tout en obtenant 62% des voix des 18 à 44 ans. C’était légèrement mieux que les 56% de Biden avec de tels électeurs en 2020. En Pennsylvanie course du gouverneur, le démocrate Josh Shapiro a également gagné tout en dépassant le soutien de Biden en 2020, gagnant 64% de ce groupe d’âge.

La gouverneure du Kansas, Laura Kelly, a remporté un deuxième mandat en surpassant légèrement les marges de 2020 avec des électeurs de moins de 45 ans dans l’État rouge, 52 % contre 45 % pour Biden. La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a également assuré sa réélection tout en recueillant un pourcentage un peu plus élevé d’électeurs de l’État de moins de 45 ans en 2022, 61%, que Biden en 2020, 54%.

Le Michigan permet aux gens de s’inscrire pour voter le jour du scrutin, ce qui a provoqué de si longues files d’attente sur les campus universitaires que le dernier scrutin à l’Université du Michigan a eu lieu à 2 h 05.

Mais les États autorisant l’enregistrement de dernière minute n’ont pas soulevé les démocrates partout. Les candidats du parti ont sous-performé les marges de Biden parmi les électeurs de moins de 45 ans dans certaines courses clés, y compris dans les courses des gouverneurs du New Hampshire et du Nevada, qui permettent toutes deux l’inscription jusqu’au jour du scrutin.

Dans la course au poste de gouverneur du Nevada, le titulaire démocrate Steve Sisolak a été battu avec le soutien de son parti parmi les électeurs de moins de 45 ans à 54%, un peu en retard sur le soutien de 61% de Biden en 2020. La même tendance s’est produite dans le New Hampshire : 43% pour le démocrate Tom Sherman contre. 59% pour Biden. Là, le gouverneur républicain Chris Sununu a été facilement réélu.

Cristina Tzintzún Ramirez, présidente de NextGen America, une organisation progressiste qui travaille à mobiliser les jeunes électeurs, a déclaré que le groupe avait contacté 90% des électeurs éligibles âgés de 18 à 35 ans en Pennsylvanie, les appelant, envoyant des SMS ou les voyant en personne sur les campus universitaires. VoteCast a montré que 34% des électeurs de Pennsylvanie âgés de 18 à 29 ans ont déclaré avoir été contactés exclusivement au nom des candidats démocrates de l’État, plus que les électeurs plus âgés.

Tzintzún Ramirez a déclaré que les jeunes électeurs ont déclaré être les plus préoccupés par l’économie et la justice raciale, du moins jusqu’à ce que la Cour suprême ait annulé la décision historique Roe c. Wade en juin. Après cela, dit-elle, “l’avortement a bondi au premier plan.”

VoteCast a constaté qu’environ la moitié des jeunes électeurs dans certains des États les plus compétitifs ont déclaré que l’inversion Roe avait eu un impact majeur sur leur décision de se présenter. Dans le Michigan, où un amendement visant à protéger constitutionnellement le droit à l’avortement dans l’État a été adopté le jour du scrutin, environ la moitié des électeurs de moins de 45 ans ont déclaré qu’ils étaient «en colère» contre l’annulation de Roe.

VoteCast a constaté que 36% de tous les électeurs de moins de 45 ans s’identifient comme des démocrates progressistes, contre 20% des électeurs plus âgés. Il a également montré que les électeurs plus jeunes – en particulier ceux de moins de 30 ans – étaient particulièrement susceptibles de dire que les immigrés aidaient plus que blessaient les États-Unis et que le racisme dans le pays était un problème très grave.

“Pour nous, il ne s’agit pas seulement d’un politicien ou d’un parti”, a déclaré Tzintzún Ramirez. “Il s’agit de concrétiser une vision pour notre pays qui soit plus juste et qui reflète les réalités d’une génération confrontée à une crise climatique, à une injustice raciale croissante, à des inégalités galopantes et à une démocratie en déclin.”

Will Weissert et Hannah Fingerhut, Associated Press