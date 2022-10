Le Premier ministre estonien a reconnu qu’il ne restait “pas beaucoup d’éléments” en Russie épargnés par les restrictions

L’unité européenne sur les sanctions anti-russes faiblit, a déclaré samedi le Premier ministre estonien Kaja Kallas au UK Telegraph – ne serait-ce que parce que le bloc est à court d’objectifs pour sa guerre économique.

“Il devient de plus en plus difficile de mettre en place les sanctions. Et il ne reste plus beaucoup d’éléments que nous puissions sanctionner. C’est le problème», a-t-elle déploré.

Kallas a également blâmé «la fatigue de la guerre” et “les problèmes domestiques font leur apparition» pour l’intérêt décroissant des Européens à sanctionner la Russie.

Les États-Unis et l’UE ciblent l’économie russe avec des sanctions depuis le début de l’opération militaire de Moscou en Ukraine en février, mais alors que les premières rondes ont été approuvées à l’unanimité, les restrictions sur l’achat de pétrole et de gaz russes se sont avérées plus un point de friction, étant donné le rôle clé de Moscou dans l’approvisionnement.

Adopter les sanctions indépendamment des dommages collatéraux aux économies et aux citoyens de l’UE a laissé le bloc avec des factures énergétiques exorbitantes et une inflation galopante. Alors que Kallas a rassuré The Telegraph que «la majorité des gens comprennent que l’inflation est comme un impôt de guerre», déclarant «on paye ça en euros alors que les Ukrainiens paient en vies humaines», des protestations contre la flambée du coût de la vie et ce qui est largement considéré par les critiques comme un conflit par procuration de l’OTAN ont éclaté en Autriche, en Italie, en France et en République tchèque, et devraient s’intensifier à l’approche de l’hiver.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a dénoncé avec véhémence le «automutilation économique» forgé par les sanctions énergétiques, tandis que le secrétaire d’État aux relations internationales Zoltan Kovacs a comparé les mesures à «lâchant une bombe atomique sur l’économie hongroise et aussi sur l’économie européenne.« Budapest a pu obtenir une exemption au plafonnement des prix du pétrole introduit avec le dernier ensemble de sanctions, car elle reçoit du gaz par pipeline et non par mer, bien que de nombreux pays de l’UE n’aient plus la possibilité d’acheminer du gaz russe à la suite du sabotage de Nord Stream. 1 et 2.

Parmi les pays de l’UE, l’Estonie a connu la plus forte augmentation des prix de l’énergie en juillet par rapport à l’année précédente. Cela n’a cependant pas refroidi l’enthousiasme de ses élites pour le conflit en Ukraine. En août, Tallinn avait envoyé plus d’équipement militaire à Kiev en proportion du PIB par habitant que tout autre pays, déversant 250 millions d’euros (243 millions de dollars) d’aide militaire à la nation qu’elle souhaite en tant que membre de l’OTAN, et Kallas a exhorté vendredi pays plus riches à «trouver quelque chose qu’ils peuvent donner» à l’Ukraine.

Depuis le début de 2022, Kiev a reçu plus de 80 milliards d’euros (78 milliards de dollars) d’engagements d’aide étrangère, selon Statista.