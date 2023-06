LOS ANGELES – Pour apprécier pleinement la constance de Freddie Freeman sur le terrain, vous devez d’abord comprendre la méticulosité de la routine du six fois All-Star et l’entêtement autoproclamé de l’approche de l’ancien MVP.

Il est têtu avant le match, planifiant chaque jour à la minute près. Il est têtu une fois que le jeu commence, insistant sur le même endroit dans la pirogue. Il est têtu à la plaque, utilisant le même swing à l’intérieur du baseball année après année, essayant de tirer des coups de ligne dans l’autre sens. Il ne dévie pas. Il n’aime pas quand les plans changent. Semblable à un lanceur un jour de départ, il préfère que tout soit en ordre.

« C’est un trait de Freeman d’être têtu », a déclaré la superstar des Dodgers à FOX Sports. « Vous pouvez demander cela à ma femme. Je suis très têtu dans ma routine. Je sais comment passer 162 matchs à peu près en bonne santé, capable de conserver mon énergie. »

Il est difficile de contester les résultats.

Freeman a atteint au moins 32% au-dessus de la moyenne de la ligue chaque saison depuis 2013. Cette année, il arbore un 168 OPS + en tête de la Ligue nationale. Son « entêtement » reconnu lui permet de se débarrasser calmement des performances occasionnelles sans coup sûr, bien qu’il n’en ait pas eu depuis le 9 mai.

Ce week-end, Freeman remportera une séquence de 20 matchs avec coup sûr dans la série à domicile des Dodgers pour la première place contre les Yankees en plein essor, après un mois de mai au cours duquel il a établi un record de franchise pour les coups sûrs supplémentaires (24) et les doubles ( 17).

« Il est tout aussi cohérent d’un joueur des deux côtés du ballon, dans toutes les facettes, que je n’ai jamais vu », a déclaré le manager Dave Roberts.

Depuis qu’il s’est joint aux Dodgers l’an dernier, Freeman n’a pas disputé plus de trois matchs sans coup sûr.

Mais, quelle que soit sa performance contre New York ce week-end (qui comprend Le match aux heures de grande écoute de samedi sur FOX), la routine et l’approche qui ont amené Freeman ici – celle qui le rend beaucoup moins sensible aux flux et reflux d’une saison qui peut frustrer la plupart des frappeurs des ligues majeures – ne changera pas. Alors, à quoi ressemble exactement cette routine ?

Freddie Freeman lance un home run en solo dans la victoire des Dodgers contre les Nationals

Cela a légèrement changé cette année, uniquement parce que son trajet depuis Studio City est plus gérable. L’année dernière, Freeman a conduit 1,5 heure dans chaque sens du comté d’Orange au Dodger Stadium lors d’une première saison éclair après avoir quitté Atlanta. Désormais, il peut quitter sa maison vers 14h10 et se rendre au Dodger Stadium vers 14h40. Freeman essaie de passer le plus de temps possible à la maison avec sa femme, Chelsea, et leurs trois garçons.

Il est généralement parmi les derniers à arriver au stade, où il a une heure pour prendre une collation, se rendre dans la salle d’entraînement et dire bonjour à tout le monde avant de commencer ses exercices défensifs quotidiens devant la pirogue, en choisissant de petits sauts depuis la troisième base. l’entraîneur Dino Ebel. Après avoir réchauffé ses jambes, il commencera son premier des trois tours de frappe en faisant des sauts périlleux avant. Il fera généralement 25 à 30 swings, mais cela peut durer aussi peu que 10 ou 15 s’il se sent bien. Cela mène à la réunion des frappeurs de 3 h 50, où chaque joueur discute de son approche pour la journée.

Pour Freeman, c’est facile.

« La plupart du temps, je me dis simplement : ‘Faites un abat et frappez-le dans le champ gauche' », a déclaré Freeman.

C’est la même mentalité qui a fonctionné pour lui depuis 2016, lorsque l’entraîneur des frappeurs des Braves, Kevin Seitzer, l’a aidé à affiner l’état d’esprit qui guiderait son processus de réflexion au marbre pour le reste de sa carrière.

À la fin avril de cette année-là, Freeman battait .200. Il a eu chaud pendant l’été, augmentant son OPS près des niveaux typiques avant de frapper une autre accalmie. Pour une séquence de 20 matchs fin juillet 2016, il a atteint 0,228. Il avait l’impression de retirer le ballon. Seitzer a suggéré que Freeman s’entraîne à frapper la ligne vers l’arrêt-court.

« David Ortiz l’a fait, tous ces types de gars », se souvient Freeman, se souvenant que Seitzer lui avait dit. « J’ai dit: ‘OK, je vais essayer.' »

Freeman a adopté la stratégie et s’y est tenu, même après qu’une autre performance sans succès l’ait entraîné dans une crise de 1 pour 20. Le lendemain, tout s’est enclenché à Saint-Louis lorsqu’il a décollé de 448 pieds après un changement de Carlos Martinez. Il a pris son envol à partir de là, terminant la saison 2016 avec un 157 OPS+, la meilleure note de sa carrière sur une saison complète. (Au cours de la saison tronquée 2020, il a atteint 87% de mieux que la moyenne de la ligue et a été nommé MVP).

Depuis 2016, Freeman a produit un .945 OPS, une marque de 113 points de plus que les six premières saisons de sa carrière et qui se classe cinquième au classement général dans les majeures derrière seulement Mike Trout, Aaron Judge, Yordan Álvarez et Juan Soto. De ce groupe, Freeman est le seul joueur à atteindre également plus de 0,310 au cours de cette période.

« J’étais juste assez reconnaissant que la nouvelle chose que j’ai faite, j’ai obtenu des résultats assez rapidement », a déclaré Freeman. « Et puis je l’ai juste perfectionné. Juste de la répétition, sans jamais dévier. »

Cette approche obstinée lui a valu un succès soutenu et une perplexité continue pour les lanceurs frustrés, épuisés par la combinaison de patience et de compétences de batte à balle de Freeman. Cette année, cela a été particulièrement vrai. Le joueur de premier but de 33 ans combine une moyenne au bâton et un pourcentage de slugging parmi les trois premiers au baseball avec le taux de poursuite le plus bas de sa carrière.

Le 12 avril, son approche implacable s’est soldée par un pointage, marche de 15 longueurs qui a poussé le releveur des Giants Taylor Rogers à déposer son gant dans une poubelle dans une victoire de retour des Dodgers. Mais l’approche de Freeman donne aussi du pouvoir. Il a frappé 0,722 en mai, terminant le mois avec quatre coups sûrs de plus et sept coups sûrs supplémentaires de plus que quiconque au baseball.

« Pour être tout à fait honnête, je ne peux même pas dire qu’il est sur une bonne séquence », a déclaré Roberts. « Quand il a du mal ou qu’il ne reçoit pas de coups sûrs, c’est la même chose pour moi. Je pense toujours que la qualité au bâton, la qualité du contact, est assez similaire. Je suppose qu’en ce moment, vous dites qu’il est sur une bonne séquence, alors Je suppose qu’il est sur une bonne lancée, mais il semble juste qu’il est Freddie. »

Freeman n’a pas toujours été aussi certain et inébranlable dans son approche.

Il avait l’habitude d’essayer de tirer des circuits vers le champ droit pendant l’entraînement au bâton sans se demander pourquoi. Au début de sa carrière, il a été inondé d’opinions de personnes lui disant ce qu’il devrait faire. Il a fallu du temps pour passer au crible le bruit. Il avait besoin d’apprendre par lui-même ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas.

Maintenant, il y a un sens derrière tout son travail d’avant-match – chaque swing, chaque grounder, chaque drill.

« Il est très têtu dans le processus », a déclaré Roberts. « Les joueurs peuvent dire ça, mais quand vous arrivez à ce moment-là, il y a de l’anxiété, de la panique, il y a une sorte d’effet de résultat sur votre esprit, où Freddie ne dévie jamais. C’est remarquable. C’est fascinant. »

Il peut vivre avec les résultats, avec un jour 0 pour 4, sachant que sa routine sera généralement payante ; chaque année, il a.

Depuis 2018, Freeman n’a pas raté plus de quatre matchs en une saison. Au cours de chacune de ces années, il a atteint 0,295 ou mieux. Il n’a pas eu d’OPS sous 0,892 depuis 2015. L’année dernière, sa première en tant que Dodger, il a mené les majors avec 199 coups sûrs et 47 doubles. Cette année, il mène à nouveau la NL dans les deux catégories.

« Father Time dans quelques années pourrait me rattraper », a déclaré Freeman. « Mais en ce moment, mon processus, ma routine, mon entêtement a porté ses fruits. »

Quand il se retrouve détraqué, il connaît les signaux pour revenir à la normale.

Parfois, il peut « devenir trop insistant » avec son swing, essayant de guider le ballon vers le champ gauche. Lorsque cela se produit, il utilisera occasionnellement son deuxième tour de frappe pour se concentrer sur les circuits vers le champ central.

Parfois, il a tendance à trop se pencher sur ses hanches à l’assiette.

« La seule façon d’en sortir est de sortir et de sortir de cette balançoire », a expliqué Freeman, « et cela provoque des fausses balles et des renversements. »

Il peut sentir quand il tombe dans cette habitude, mais vous ne le trouverez pas collé à une tablette ou dans les cages intérieures essayant de corriger ses défauts dans le jeu. Il aime regarder chaque lancer. Au lieu de cela, le lendemain, il utilise une perceuse à écran en L pour résoudre le problème, en frappant une balle à travers un trou de 8 pieds. La pratique l’aide à rester droit dans sa position.

« C’est juste plus de la façon dont je traite la vie », a expliqué Freeman. « Mon objectif, chaque jour, est que si je peux poser ma tête sur l’oreiller et dire que j’ai fait tout ce que j’ai pu pour me donner, à moi et à mon équipe, les meilleures chances de réussir, alors j’ai fait tout ce que j’ai pu. »

Freeman reconnaît cependant que ce qui fonctionne pour lui ne fonctionne pas pour tout le monde.

Il encourage ses coéquipiers, en particulier les jeunes frappeurs, à ne pas suivre son exemple, mais à s’en tenir à l’approche qui les a amenés jusqu’ici – à ne pas se précipiter pour obtenir des réponses lorsque les résultats n’arrivent pas immédiatement.

« Quand vous regardez James Outman, qui traverse des difficultés, il peut se tourner vers Freddie et faire confiance à ce processus », a déclaré Roberts.

Il a fallu du temps à Freeman pour développer son approche, mais son swing distinctif n’a jamais changé. Cela le distingue dans un sport qui demande souvent des ajustements mécaniques.

Cela fait également de lui l’opposé polaire de JD Martinez, le seul coéquipier de Freeman avec un pourcentage de slugging plus élevé au cours des huit dernières années.

« Vous revenez en arrière, vous regardez 2014, ’15, ’16, ’17, ’18, ’19, j’ai un swing différent chaque année », a déclaré Martinez. « C’est la chose la plus époustouflante pour moi, et j’essaie juste de répéter le même swing. »

Contrairement à Freeman, Martinez a dû revoir son swing dans une tentative de lever le ballon plus et trouver la longévité dans les ligues majeures. Pendant un certain temps, il a essayé d’imiter d’autres cogneurs, jusqu’à ce qu’il réalise la même chose que Freeman : qu’il n’y a pas d’approche unique. Martinez peut essayer de prendre des morceaux de joueurs qu’il admire, mais comme il l’a dit, « vous ne pouvez pas faire en sorte que tout le monde ressemble à tout le monde ».

« Vous ne pouvez pas ressembler à Joey Votto; vous pouvez peut-être prendre le rassemblement de Joey Votto », a expliqué Martinez. « Vous ne pouvez pas ressembler à Ryan Braun; peut-être que vous pouvez obtenir la finition de Ryan Braun. Vous ne pouvez pas ressembler à Miguel Cabrera; mais, oui, la façon dont Miguel Cabrera charge ses mains, de petites choses comme ça. Mais vous avez toujours besoin de votre ‘ JD-ness.' »

Pour Martinez, cette « JD-ness » est tout au sujet de sa récolte, de ses mains et de sa transition. Il sait que ce qui fonctionne pour lui – une étude rigoureuse du film, des ajustements constants pour trouver le timing et le rythme – n’est pas le même pour Freeman.

« Freddie, tout ce que tu as à faire est de t’assurer d’avoir l’Uber pour l’amener au stade de baseball », a déclaré Martinez. « Les gars comme ça, ils sont naturels. ‘Voilà la chauve-souris, va les chercher, tigre.’ J’aimerais pouvoir faire ça, mais ce n’est pas moi. »

Pourtant, ensemble, à leur manière contrastée, le duo mène la meilleure attaque de la NL.

Martinez et Freeman se classent respectivement premier et deuxième en tant que leaders qualifiés de la NL en pourcentage de slugging. Chacun porte une séquence de succès à deux chiffres dans le week-end, bien que la routine de Freeman ne fluctue pas malgré tout. Il est précis avec sa journée et ses trois rounds de frappe.

Une fois la réunion des frappeurs terminée, il prendra des balles au sol sur le terrain. Cela avait lieu au premier but, mais depuis que les limites de déplacement défensif ont été mises en place, Freeman prend maintenant des joueurs au sol à l’arrêt-court dans le but d’améliorer sa portée et de garder ses pieds en mouvement.

Vient ensuite le deuxième tour de frappe, qui peut se produire à l’intérieur ou à l’extérieur, selon la façon dont il se sent. Quand c’est fini, il se retire dans son casier pour se détendre pendant une heure, prenant souvent une autre collation et jouant à Roblox avec son fils Charlie.

Plus il est proche du premier lancer, plus la routine devient stricte. À 18 h 51, il se dirige vers la cage intérieure pour son troisième et dernier tour de frappe. Habituellement, Mookie Betts et Miguel Vargas s’entendent sur une machine à ce moment-là. Freeman attend qu’ils aient fini, entrant généralement dans la cage à 6h56. Il prend des flips pendant deux ou trois minutes avant le début du match.

« Il n’y a rien », a déclaré Freeman, « qui n’est pas prévu. »

Parfois, cependant, la vie vous oblige à vous adapter.

Il y a deux ans, alors qu’il était à Miami, lui et sa femme se sont fait livrer des cappuccinos au petit-déjeuner. Chelsea lui en a tendu un, lui disant qu’il contenait beaucoup de succès. Ce jour-là, il a frappé pour le cycle. Le lendemain, elle lui commanda un autre cappuccino.

« Je ne suis pas superstitieux, je suis juste un peu » stitieux « », a déclaré Freeman, faisant référence à la citation de » The Office « .

Freeman peut se taquiner sur le scrupule de sa routine, mais il sait que cela fonctionne. Il sait que ça ne change pas.

Et il sait, à la fin de cette interview, qu’il est 16h30 un jour de match.

« Je dois aller jouer à Roblox », a-t-il dit, se retirant dans la pirogue trois heures avant une nuit à quatre coups.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et NL West pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .