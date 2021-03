Le festival des couleurs est devenu beaucoup plus dynamique et haute définition. Dans une tentative d’épouser la crainte des couleurs Holi et de mettre en valeur l’éclat des appareils photo avancés de l’iPhone, le photographe indien Druvin a partagé d’incroyables clichés mettant en vedette le fait de se colorer les visages sur Holi en tant que forme d’art. À l’heure actuelle, la plupart de nos flux de médias sociaux sont extrêmement colorés, chacun partageant ses photos Holi personnelles ou professionnelles; de Delhi à Barsane – chaque photo Holi recèle une histoire millénaire de riche culture et tradition.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy