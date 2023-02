L’ensemble Rivendell ‘Lord of the Rings’ de Lego est incroyablement détaillé avec 6 167 pièces

Lego livre des ensembles du Seigneur des Anneaux depuis plus d’une décennie, mais la société de jouets a pris son temps pour livrer un vraiment grand reconstitution en briques plastiques de Fondcombe, un cadre central dans l’œuvre de JRR Tolkien et dans les adaptations cinématographiques. Le fief des elfes est un lieu magique, une sensation que Lego a réussi à encapsuler dans 6 167 morceaux de plastique s’étendant sur 75 centimètres de large.

Groupe Lego



“Nous savons que beaucoup de nos fans attendent un set comme celui-ci depuis longtemps – mais un super set Lego Le Seigneur des Anneaux n’est jamais en retard, il arrive précisément quand il le veut !” a déclaré le maître du design Lego Mike Psaiki dans un communiqué mardi.

L’ensemble coloré est basé sur le design des films de Peter Jackson. La vision de Fondcombe de Lego comprend la chambre de Frodon, le bureau d’Elrond et l’anneau du conseil où vous pouvez assembler la communauté. Le reste de l’ensemble comprend une tour elfique et un belvédère, une rivière et un pont. Les détails sont composés, des grands arbres fantastiques au toit multicolore.

L’ensemble comprend un large éventail de 15 personnages miniatures, dont Gandalf, Frodon, Samwise, Merry, Pippin, Legolas, Gimli et, bien sûr, Elrond. Les détails s’étendent aux accessoires pour les minifigs, vous pouvez donc aller au combat avec l’épée Sting de Bilbo Baggins et une sélection d’autres épées et haches.

L’ensemble sera mis en vente en mars pour 500 $ (430 £, 800 AU $). Il est recommandé pour les fans de Lego de 18 ans et plus. Avec autant de pièces, il vous faudra peut-être autant de temps pour assembler Fondcombe qu’il a fallu à Jackson pour faire les films.